Хорошая война - всегда надстройка. Начнут ли США боевые действия против Ирана

Если США напрямую вступят в войну с Ираном, то это может расколоть американскую республиканскую элиту изнутри ещё сильнее.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/11/1063945358_197:230:1064:718_1920x0_80_0_0_d47474699add810f680af8c777a7d415.jpg

Нынешний ближневосточный кризис для Трампа может принести "бурю не в пустыню", а на Капитолийский холм. Ближайшие соратники Трампа из команды МАГА один за другим высказывают критику внешней политики американского президента. "У меня нет желания вести переговоры с Ираном. Я ожидаю не меньше, чем полную капитуляцию",- заявил Трамп в эфире канала Fox News. Иран на капитуляцию не пошёл. Более того, нынешний саммит G7 показал, что единства нет и в лагере западноевропейских демократий. Трамп досрочно покинул саммит, раскритиковав публично Макрона. Зеленский, война которого отошла на второй план в свете обострения на Ближнем Востоке, тоже уехал досрочно, не получив единой финансовой поддержки. Так что дальше? Разбирались эксперты в своих соцсетях.Публицист Алексей Васильев считает, что США уже фактически находятся в состоянии войны с Ираном."Весь масштаб ударов, способность их непрерывно наносить, огромные запасы боекомплекта, огромный массив развединформации, данные спутниковой разведки - все это не могло быть реализовано без США. Тем более Иран давно мозоль для Штатов, и они хотели его уничтожить, устранить как потенциальную ядерную угрозу. Но опасались, что это будет твердый орешек и с наскока не получилось. Поэтому они планомерно подготовили воздушное пространство для системной работы, в Сирии помогли туркам снести Асада, выбили все, что могло им препятствовать, и получили свободный коридор к Ирану. И, сохраняя для публики и для обмана Ирана возню со сделками и т.п., США готовили удар руками Израиля. Ведь если бы удар оказался неудачным, весь негатив принял бы на себя Израиль, но сейчас, когда маячит скорое падение режима, США считают, что наступило время вписаться и забрать лавры победителя в маленькой победоносной войне... Для этого они накапливают инфраструктуру оценочно для 300-400 боевых самолётов, что вдвое превышает возможности ЦАХАЛа, и всю необходимую инфраструктуру для воздушной операций такого масштаба. С учётом того, что инфраструктура в Иране уже начала выходить из строя и население начало исход из мегаполисов, плюс удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре КСИРа, то организация "повстанческой" армии под командованием наследного принца Шаха, выглядит вполне реалистичной. Причём население может спокойно его принять, лишь бы прекратили бомбить. Да и часть военных, не КСИРа, вполне могут перейти на его сторону, понимая, что это повлечет огромные успехи в карьере (вовремя предать, это не предать, а предвидеть). Впрочем, если с шахом не выгорит, для США есть и другой сценарий. Закинуть оружие в регионы с этническими меньшинствами, и подстегнуть сепаратистские движения, которые станут мясом на земле, с воздушным зонтиком от США. Тогда даже пара батальонов сможет противостоять обычной дивизии. Причём этот сценарий для США вполне обыденный и отработанный. Так что реализовать его не сложно. И не требуется участие в наземных операциях, за исключением сил спецназа. Ну а вариант с минированием Ормузского пролива, его не позволят провести китайцы. Которые сейчас получают 60% нефти из Залива, и по которым это минирование ударит сильнее всего. Так что сейчас вопрос, ударят американцы или не ударят, сводится скорее к тому, посчитают ли они нужным участвовать в добивании, или просто усиливают военную инфраструктуру для действий своих прокси сил в виде ЦАХАЛа".А вот историк Борис Мячин убеждён, что внешняя политика – это всегда про сохранение власти внутри собственной страны:"Вам будут рассказывать, что Америка и Израиль решили "переформатировать" Ближний Восток, нанести Ирану "стратегическое поражение" и т.д. Вы вообще не там смотрите. Дело не в Иране, и не в Израиле, — а в политической борьбе в Вашингтоне. Крестовый поход — это всегда авантюра. США проиграли прокси-войну с Россией и теперь щупают, как бы возместить это поражение, и лучший способ — напасть на соперника, который слабее России. А это Иран. Важно понимать еще, что как бы дело ни пошло, в случае нападения Трамп моментально утратит статус миротворца, на который он претендует. Москва, Пекин, Стамбул уже однозначно выступили с позиции "это авантюра, Дональд, не рискуй". Взять и моментально принести в жертву кое-как налаженный за полгода дипломатический баланс, конечно, можно, но это опять же означает попасть в зависимость от демшизы. Это то, чего в интернетах не понимают и никогда не понимали. …кажется, что сила возрастает, если война хорошо идет, это, мол, вызывает уважение у геополитических конкурентов и заставляет их идти на сделки. Но на практике это так не работает. Первична именно сделка, на основании которой можно устроить войну. Нет такой сделки — нет и системы, поддерживающей вашу войну. А если системы нет, то и шансы на успех резко снижаются. Успехи Российской империи на крымском направлении в XVIII веке, например, связаны с тем, что в конце XVII-го Россия вступила в Священную лигу и подписала с поляками Вечный мир в 1686 году, фактически став, таким образом, как бы участницей крестовых походов со своим оговоренным фронтом. Если бы Москва делала всё то же самое, но вне международной системы, совершенно не факт, что мы добились бы успеха, наоборот, Запад сделал бы ставку на татар или черкесов и активно спонсировал бы их. Проще говоря, не стоит начинать войну, не подкрепив ее для начала дипломатической базой. Хорошая война — это всегда надстройка. Без базы у вас с большой долей вероятности получится плохая война. В долгую вы ее вести не сможете".Американист Алексей Наумов как раз и отмечает, что внутренний раскол в США набирает обороты, и именно это может сдержать Трампа от очередной ближневосточной военной авантюры:"В большом лагере Трампа — коалиции MAGA, Make America Great Again — нарастает раскол. Сначала Илон Маск публично рассорился с Дональдом Трампом: он недоволен планами Белого дома поднять потолок госдолга и заговорил об "авторитарных замашках" президента. Для техно-либертарианцев, видевших в Маске живое воплощение "свободы слова плюс ракеты к Марсу", это тревожный знак: одно крыло движения несколько откололось от общего фронта. Следом трещину дала медиасфера, которая ещё в прошлом цикле безусловно поддержала главу государства. Такер Карлсон, крупнейшая правая звезда YouTube и бывший знаменосец Fox News, аккуратно раскритиковал Трампа за поддержку израильских ударов по Ирану, обвинив его в "неоконсервативном рецидиве". Его поддержал Стивен Бэннон, важный для Трампа лидер "националистов-почвенников": оба требуют жёсткого изоляционизма и напоминают, что лозунг America First изначально означал "не лезть в чужие войны". На другом полюсе — Шон Ханнити, ветеран прайм-тайма Fox, и популярный радиоведущий Марк Левин: они настаивают, что без решительного нажима на Тегеран Израиль останется один на один с КСИР, а этого допустить нельзя. Картина усугубилась, когда директор национальной разведки Тулси Габбард объявила: у спецслужб нет подтверждений, что Иран возобновил ядерную программу. Трамп сразу назвал её заявление "наивным" и пообещал "не давать Тегерану шанса". Для одних Габбард — голос здравого смысла, для других — новое лицо "глубинного государства" в самой администрации. Итог простой: прежняя широкая коалиция "антисистемщиков" распадается на три лагеря — техно-свободники, изоляционисты и правые ястребы. Маск способен перекрыть главный канал мобилизации в соцсетях, Карлсон — раскачать ядро медийной поддержки, а Габбард ставит под вопрос разведданные, на которых Белый дом строит политику. Поддержишь Израиль — потеряешь изоляционистов; отступишь — разозлишь евангелистов и ястребов-доноров. Промежуточные выборы все ближе, а единого определения America First так и не появилось. Пока правый лагерь чаще стреляет по своим, чем по демократам, и это самый тревожный сигнал для тех, кто привык считать MAGA и трампизм складывающимся "общим движением".О других подробностях вступления США в ирано-израильский конфликт - в статье США дали Ирану 48 часов. Почему решающие двое суток настали именно сейчас?

