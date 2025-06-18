https://ukraina.ru/20250618/ssha-dali-iranu-48-chasov-pochemu-reshayuschie-dvoe-sutok-nastali-imenno-seychas-1064008571.html

США дали Ирану 48 часов. Почему решающие двое суток настали именно сейчас?

США дали Ирану 48 часов. Почему решающие двое суток настали именно сейчас? - 18.06.2025 Украина.ру

США дали Ирану 48 часов. Почему решающие двое суток настали именно сейчас?

Ночь на 18 июня была жаркой на Ближнем Востоке: Иран и Израиль снова обменялись ракетами и дронами. При этом Вашингтон погрозил им кулаком из-за океана, заявив о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте

2025-06-18T21:13

2025-06-18T21:13

2025-06-18T21:13

иран

израиль

тегеран

дональд трамп

биньямин нетаньяху

украина.ру

снг

эксклюзив

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Почему именно ближайшие двое суток вдруг стали решающими в истории ссоры Тель-Авива и Тегерана, если отношения между ними были совсем не дружескими последние годы? На этот вопрос в комментарии изданию Украина.ру ответил директор департамента стран СНГ "Международного Клуба Народного единства", политолог Аслан Рубаев.И действительно, еще в середине мая новый лидер США совершил довольно перспективное турне по Ближнему Востоку, где в том числе поднимался вопрос ядерных договоренностей с Тегераном. Тогда же министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд дал СМИ крайне оптимистичный комментарий, заявив, что "Если США и Иран смогут успешно завершить свои ядерные переговоры, это снизит риски в регионе и откроет значительные возможности для сотрудничества"."Однако эти политические планы могут пойти прахом в любой момент. Израильское руководство, которое внимательно следит за ближневосточной поездкой американского президента, санкционировало постепенный захват сектора Газа, угрожает превентивным ударом по ядерным объектам Ирана, и явно не заинтересовано в мирной разрядке", - написал в середине мая автор издания Украина.ру Александр Сокуренко.В сложившихся обстоятельствах, добавил в комментарии изданию aif.ru эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов, военное вмешательство Трампа в конфликт Израиля и Ирана остается едва ли не единственным его шансом спасти свое лицо."По мнению американцев, Тегеран затягивает переговоры по новой ядерной сделке - состоялось уже пять встреч, а результата никакого. В этом контексте Трамп выглядит каким-то патологическим неудачником. Он избирался с посылом: "Сейчас я приду, и мир на всей планете установлю". Сначала обещал за один день помирить Россию и Украину, теперь объявил, что по иранской ядерной программе договорится, но тоже зашел в тупик", - отметил Балмасов.Он пояснил, что во-первых, вместо выгодной сделки разгорается новая война и создается впечатление, что переговоры Трампу кругом не удаются. Во-вторых, выглядит все так, будто Соединенные Штаты, позиционирующие себя блюстителями мирового порядка, танцуют под дудку Израиля.В этой ситуации Трампу и его администрации нужно спасать лицо, уверен эксперт. И варианта тут два: дальше оставаться в стороне в роли ведомых, либо бить Иран вместе с Израилем. Во втором случае, считает Балмасов, Трамп сможет спасти свою репутацию, заявив, что его роль была решающей, ведь американская стратегическая авиация и противобункерные бомбы, в отличие от ВС Израиля, в состоянии дотянуться до ядерных объектов, которые иранцы построили глубоко под землей.К слову, накануне Трамп потребовал "полной капитуляции" Ирана, заявив, что у него "нет желания вести переговоры с Тегераном. <...> Если они (власти Ирана. - Ред.) хотят поговорить, они знают, как связаться со мной. Им следовало принять сделку, которая была на столе - это спасло бы много жизней!": "Я не в настроении вести переговоры": Трамп готовит "окончательное решение иранского вопроса"?На днях Трамп также заявил, что ставил Ирану ультиматум по ядерной сделке и дал Тегерану 60 дней на то, чтобы согласиться. На 61-й, 13 июня, Израиль атаковал ядерные комплексы Тегерана.Конфликт Ирана и Израиля длится многие десятилетия, однако в ночь на 13 июня Тель-Авив пошатнул тлеющее перемирие, начав масштабную операцию "Нация львов" против Тегерана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана, заявив, что тайная военно-ядерная программа Ирана якобы приблизилась к точке невозврата. В результате погибли не только иранские генералы, но и видные физики-ядерщики.Тегеран, отрицающий наличие военной компоненты у своего атомного проекта, ответил Израилю атакой беспилотников, и хотя многие из них были перехвачены в том числе силами США, Великобритании и Иордании, ряд БПЛА все же достигли цели. Позже Иран развернул ответную операцию против Израиля под названием "Суровое наказание".Подробности нового витка конфликта, или при чем тут Украина: США намерены передать Израилю противобункерные бомбы читайте на сайте Украина.ру.События последних суток - в статье в шаге от мировой войны. Иран и Израиль обменялись ударами, Трамп дал 48 часов и пообещал вмешаться.

https://ukraina.ru/20250515/zolotoy-dozhd-v-pustyne-tramp-torguet-na-blizhnem-vostoke-1063158377.html

https://ukraina.ru/20250617/krasnaya-cherta-dlya-blizhnego-vostoka-kak-protivobunkernye-bomby-ssha-mogut-razvyazat-regionalnuyu-1063970288.html

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иран, израиль, тегеран , дональд трамп, биньямин нетаньяху, украина.ру, снг, эксклюзив