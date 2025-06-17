https://ukraina.ru/20250617/ssha-bt-po-kitayu-cherez-iran-eksperty-ob-irano-izrailskoy-voyne-i-ee-posledstviyakh-1063934154.html

США бьют по Китаю через Иран. Эксперты об ирано-израильской войне и ее последствиях

США бьют по Китаю через Иран. Эксперты об ирано-израильской войне и ее последствиях - 17.06.2025 Украина.ру

США бьют по Китаю через Иран. Эксперты об ирано-израильской войне и ее последствиях

На первый взгляд неожиданный вывод, что война на Ближнем Востоке в большом пределе и, в частности, в Иране ослабляет Китай, на самом деле очевиден, если посмотреть на карту логистических маршрутов.

2025-06-17T05:08

2025-06-17T05:08

2025-06-17T11:45

иран

китай

сша

дональд трамп

владимир жириновский

алексей кущ

ес

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063930631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_991eca02b908f17e4cc892f13c61fbc3.jpg

Укрепление Глобального Юга и формирование нового экономически сплоченного региона вывело на первые роли новых игроков, растущее влияние которых нельзя уже игнорировать. Череда вроде не связанных конфликтов (армяно-азербайджанский, сирийский, индо-пакистанский) совпали не просто по времени, но и по логике вещей: не дать сформироваться новому шёлковому пути. Также на кону доступ к энергоресурсам и их стоимость. Именно поэтому Китай не может допустить поражение Ирана, своего поставщика нефти и газа (для Ирана именно Китай является крупнейшим покупателем по эксклюзивному 25-летнему договору). Поэтому, если конфликт затянется, то Иран может получать поддержку от китайских партнеров, в том числе военную. К слову, в сети вирусится видео, на котором Владимир Жириновский еще в 2013 году предсказал именно такой сценарий войны США против Китая. Эксперты в своих соцсетях разложили по полочкам, почему и как это происходит сегодня.Аналитик Алексей КущИнформация о скрытых поставках оружия в Иран из Китая и Пакистана, полностью подтвердила мой тезис о том, что в настоящее время мы наблюдаем геополитическую механику новой глобальной оси Пекин - Исламабад - Тегеран. Впервые, она начала набирать максимальный функционал с началом израильско-иранской войны. Для Китая Иран - это часть южного маршрута Нового шелкового пути и ресурсная нефтяная база. Иран вообще узловая страна в контексте как кольцевого транскаспийского маршрута, так и более глобального логистического коридора Север - Юг (РФ - Азербайджан - Иран - Индия - Китай). Дестабилизация Ирана - это риск распада этой страны по иракскому и сирийскому сценариям (Иран распадается в таком варианте на Северный Азербайджан, юго-западную часть - арабский Хузестан и на персидский Иран). В среднесрочной перспективе это может привести к резкому усилению регионального влияния Азербайджана и Турции на Ближнем Востоке и, одновременно, к дестабилизации ситуации в Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае. Плюс - это прорыв морских империй - талассатов в Каспийское море, которое в таком случае перестает быть "внутренним морем" Глобального Евразийского острова. И тогда РФ на Каспии ждет Черное море 2.0. Именно поэтому, глобальная ось Пекин - Исламабад - Тегеран включится в Большую игру на полную силу. А Ось Москва - Тегеран пока остается в резерве для торгов Москвы с США и Израилем. Но и ее активация вполне возможна, если изменится нынешний формат контактов Вашингтона и Москвы.Публицист Алексей ПилькоПочему ирано-израильский конфликт легко может превратиться в прокси-войну США и Китая, который будет вести её, опираясь на свои особые отношения с Пакистаном? Потому что как в Пекине, так и в Исламабаде резонно полагают: если иранский режим не устоит, то следующим будет именно Пакистан, который наряду с Ираном играет огромную роль в китайском проекте Морской Шёлковый Путь XXI века. Возможно, санкционированное администрацией Трампа израильское нападение на Тегеран как раз и решает задачу разрыва евразийских транспортных коридоров, которые создаёт КНР. Допустим, Иран проигрывает и к власти приходит прозападное правительство или в стране начинается гражданская война. Достаточно просто посмотреть на географическую карту и понять, в каком катастрофическом положении после этого оказывается Пакистан - ключевой союзник Китая в Южной Азии, на чьей территории находится глубоководный порт Гвадар, важнейший пункт Морского Шёлкового Пути. На востоке - враждебная Индия, с которой у него сложные отношения, на севере афганские талибы (и периодические бои на границе с ними), и вот теперь ещё может получиться и нестабильный, недружественный Иран на западе. Наверняка как китайскому, так и пакистанскому политическому руководству приходит в голову одна и та же мысль: вначале Иран, потом Пакистан, а потом (чем чёрт не шутит) и Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Кстати, Москва тоже может заподозрить возможную дестабилизацию Прикаспийского региона как прямое следствие коллапса Ирана. И солидаризироваться с КНР в вопросах прокси-поддержки Ирана. Вообще, если иранская элита решит драться, то упасть ей не дадут даже в случае прямого американского вмешательства на стороне Израиля. В этом случае конфликт станет гораздо опаснее, в том числе и для самих Соединённых Штатов. Пока же ситуация находится в развитии, и она может качнуться как в ту, так и в другую сторону. При этом ловушка для администрации Трампа будет заключаться в следующем: чем больше она будет отвлекаться на Ближний Восток, тем сильнее будет становиться Китай в Восточной Азии. С этой точки зрения Вашингтону либо надо будет как можно скорее заканчивать конфликт каким-то компромиссом, либо вмешиваться в него решительным образом и делать ставку на блицкриг. Прокси-война с Китаем в долгую может привести к негативным последствиям для Соединённых Штатов и стать настоящей ловушкой для Трампа. При этом она будет иметь не только внешнеполитический, но и внутриполитический эффект в виде краха республиканского "трампистского большинства" (а это уже фактически происходит). Если взять первый вариант завершения конфликта, то он пока видится малореалистичным: как Тель-Авив, так и Тегеран не настроены на компромисс. Вряд ли Трамп сможет снискать лавры миротворца (скорее поджигателя войны). В случае второго американскому президенту остаётся только надеется, что его военным удастся быстро поставить Иран на колени. Иначе его самого накроет политическая лавина.Американист Алексей НаумовЧто будет делать Россия на фоне ирано-израильского конфликта? Вести себя очень спокойно. Нынешняя ситуация довольно благоприятна: внимание Запада от Украины отвлечено, оружие идёт на Ближний Восток, цена на нефть растет. Россия — одна из немногих стран мира, имеющая хорошие рабочие отношения как с одной стороной, так и с другой. Москва, однако, не заинтересована в излишнем давлении ни на Тегеран, ни на Западный Иерусалим. России не нужен вооруженный ядерным оружием Иран — это мало того что подрывает режим нераспространения ядерного оружия, так ещё и делает Иран целью мощных санкций, что ставит крест на совместных экономических проектах двух стран. Что касается Израиля, Россия заинтересована в том, чтобы продолжать сотрудничество по Сирии и не побуждать израильтян к поставкам оружия Украине. Потому Москва будет предлагать переговорные площадки и выступать за компромисс. Учитывая, что военного решения ситуации не намечается, переговоры будут наиболее вероятным сценарием.Публицист Алексей БобровскийДля России этот конфликт ожидаем, выгоден тактически и опасен стратегически. Важно не обманывать себя, говорить, как есть:- Иран - пересечение двух торговых коридоров - Север-Юг и запад-восток. По нему обязаны были ударить.- Общественное внимание с Украины на Ближний Восток съедет. Ресурсы уже перераспределяются. Это хорошо.- Это ожидаемо поднимет цены на нефть. До осени импульса хватит.- Англосаксы задействовали свои инструменты в Азербайджане, свели к конфликту Израиль и Иран. Будем честны, коридора "Север-Юг" в замышляемом варианте не будет. В Среднюю Азию англосаксы тоже уже залезли.- Негативные последствия от конфликта для Ирана сделают пояс нестабильности вокруг нас еще шире. Это большой риск.США. Для нынешней администрации все происходящее на Ближнем Востоке крайне выгодно. Более того, это и есть часть плана команды Трампа по фрагментации мира. Конфликт с Ираном - это удар и по Китаю, и по ЕС одновременно. Плотное участие в ближневосточных делах (хоть и в виде страхующего), дает США отличную возможность "соскочить" с украинского трэка. Не обращайте внимание на то, что говорят Трамп и его администрация. Не надо их ловить на слове про переговорщиков и сами переговоры, про дальнейшее развитие конфликта, сказки, что они кого-то мирить в какой-то момент захотят. "По делам их узнает их"!- США помогут Израилю, если тому будет тяжело- Наземными силами участвовать ни США, ни Израиль не будут. Иран - 90-миллионная страна.- Возможны столкновения в Ормузском проливе. Иранские СМИ доложили, что рассматриваются 2 сценария: закрытие Ормузского пролива Ираном и перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива хуситами. Тем более, что уже начали бомбить нефтяную инфраструктуру Ирана. Если Иран перекроет Ормузский пролив, цены на нефть полетят до $100-120 за баррель, что ударит по крупнейшим импортерам — особенно опять же по Китаю и ЕС. США будут силой восстанавливать судоходство, тогда будет новая эскалация. Иран потеряет 90% экспорта сырья и получит фатальный экономический удар. Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива - это увеличение доставки товаров с востока на запад и обратно еще на 10–14 дней и взлет стоимость перевозок на 30% минимум. Оба сценария приведут к резкому росту цен на энергоносители, дестабилизации глобальных поставок и расширению военного конфликта. Заговорили о ядерном сценарии. Конфликт может развиваться и каскадно - рывками. Он может быть и затяжным - это идеальный вариант для США. Но есть вариант и ядерный:- Израиль, возможно, на 100% не знает, есть ли у Ирана ЯО.- В том случае, если Иран успел сделать хоть пару ядерных боеголовок. Его рано или поздно вынудят их применить.- Израиль ударит первым, если будет наверняка знать о существовании боеголовок у Ирана.- Американцам очень бы не хотелось использовать свое ЯО. Оно для других задач. Да и пока Израиль выглядит эффективным. Потому это и покер удар. Сразу по Ирану, Китаю, Европе и нам.

иран

китай

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

иран, китай, сша, дональд трамп, владимир жириновский, алексей кущ, ес, эксклюзив