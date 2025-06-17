https://ukraina.ru/20250617/ssha-bt-po-kitayu-cherez-iran-eksperty-ob-irano-izrailskoy-voyne-i-ee-posledstviyakh-1063934154.html
США бьют по Китаю через Иран. Эксперты об ирано-израильской войне и ее последствиях
США бьют по Китаю через Иран. Эксперты об ирано-израильской войне и ее последствиях - 17.06.2025 Украина.ру
США бьют по Китаю через Иран. Эксперты об ирано-израильской войне и ее последствиях
На первый взгляд неожиданный вывод, что война на Ближнем Востоке в большом пределе и, в частности, в Иране ослабляет Китай, на самом деле очевиден, если посмотреть на карту логистических маршрутов.
2025-06-17T05:08
2025-06-17T05:08
2025-06-17T11:45
иран
китай
сша
дональд трамп
владимир жириновский
алексей кущ
ес
эксклюзив
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063930631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_991eca02b908f17e4cc892f13c61fbc3.jpg
Укрепление Глобального Юга и формирование нового экономически сплоченного региона вывело на первые роли новых игроков, растущее влияние которых нельзя уже игнорировать. Череда вроде не связанных конфликтов (армяно-азербайджанский, сирийский, индо-пакистанский) совпали не просто по времени, но и по логике вещей: не дать сформироваться новому шёлковому пути. Также на кону доступ к энергоресурсам и их стоимость. Именно поэтому Китай не может допустить поражение Ирана, своего поставщика нефти и газа (для Ирана именно Китай является крупнейшим покупателем по эксклюзивному 25-летнему договору). Поэтому, если конфликт затянется, то Иран может получать поддержку от китайских партнеров, в том числе военную. К слову, в сети вирусится видео, на котором Владимир Жириновский еще в 2013 году предсказал именно такой сценарий войны США против Китая. Эксперты в своих соцсетях разложили по полочкам, почему и как это происходит сегодня.Аналитик Алексей КущИнформация о скрытых поставках оружия в Иран из Китая и Пакистана, полностью подтвердила мой тезис о том, что в настоящее время мы наблюдаем геополитическую механику новой глобальной оси Пекин - Исламабад - Тегеран. Впервые, она начала набирать максимальный функционал с началом израильско-иранской войны. Для Китая Иран - это часть южного маршрута Нового шелкового пути и ресурсная нефтяная база. Иран вообще узловая страна в контексте как кольцевого транскаспийского маршрута, так и более глобального логистического коридора Север - Юг (РФ - Азербайджан - Иран - Индия - Китай). Дестабилизация Ирана - это риск распада этой страны по иракскому и сирийскому сценариям (Иран распадается в таком варианте на Северный Азербайджан, юго-западную часть - арабский Хузестан и на персидский Иран). В среднесрочной перспективе это может привести к резкому усилению регионального влияния Азербайджана и Турции на Ближнем Востоке и, одновременно, к дестабилизации ситуации в Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае. Плюс - это прорыв морских империй - талассатов в Каспийское море, которое в таком случае перестает быть "внутренним морем" Глобального Евразийского острова. И тогда РФ на Каспии ждет Черное море 2.0. Именно поэтому, глобальная ось Пекин - Исламабад - Тегеран включится в Большую игру на полную силу. А Ось Москва - Тегеран пока остается в резерве для торгов Москвы с США и Израилем. Но и ее активация вполне возможна, если изменится нынешний формат контактов Вашингтона и Москвы.Публицист Алексей ПилькоПочему ирано-израильский конфликт легко может превратиться в прокси-войну США и Китая, который будет вести её, опираясь на свои особые отношения с Пакистаном? Потому что как в Пекине, так и в Исламабаде резонно полагают: если иранский режим не устоит, то следующим будет именно Пакистан, который наряду с Ираном играет огромную роль в китайском проекте Морской Шёлковый Путь XXI века. Возможно, санкционированное администрацией Трампа израильское нападение на Тегеран как раз и решает задачу разрыва евразийских транспортных коридоров, которые создаёт КНР. Допустим, Иран проигрывает и к власти приходит прозападное правительство или в стране начинается гражданская война. Достаточно просто посмотреть на географическую карту и понять, в каком катастрофическом положении после этого оказывается Пакистан - ключевой союзник Китая в Южной Азии, на чьей территории находится глубоководный порт Гвадар, важнейший пункт Морского Шёлкового Пути. На востоке - враждебная Индия, с которой у него сложные отношения, на севере афганские талибы (и периодические бои на границе с ними), и вот теперь ещё может получиться и нестабильный, недружественный Иран на западе. Наверняка как китайскому, так и пакистанскому политическому руководству приходит в голову одна и та же мысль: вначале Иран, потом Пакистан, а потом (чем чёрт не шутит) и Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Кстати, Москва тоже может заподозрить возможную дестабилизацию Прикаспийского региона как прямое следствие коллапса Ирана. И солидаризироваться с КНР в вопросах прокси-поддержки Ирана. Вообще, если иранская элита решит драться, то упасть ей не дадут даже в случае прямого американского вмешательства на стороне Израиля. В этом случае конфликт станет гораздо опаснее, в том числе и для самих Соединённых Штатов. Пока же ситуация находится в развитии, и она может качнуться как в ту, так и в другую сторону. При этом ловушка для администрации Трампа будет заключаться в следующем: чем больше она будет отвлекаться на Ближний Восток, тем сильнее будет становиться Китай в Восточной Азии. С этой точки зрения Вашингтону либо надо будет как можно скорее заканчивать конфликт каким-то компромиссом, либо вмешиваться в него решительным образом и делать ставку на блицкриг. Прокси-война с Китаем в долгую может привести к негативным последствиям для Соединённых Штатов и стать настоящей ловушкой для Трампа. При этом она будет иметь не только внешнеполитический, но и внутриполитический эффект в виде краха республиканского "трампистского большинства" (а это уже фактически происходит). Если взять первый вариант завершения конфликта, то он пока видится малореалистичным: как Тель-Авив, так и Тегеран не настроены на компромисс. Вряд ли Трамп сможет снискать лавры миротворца (скорее поджигателя войны). В случае второго американскому президенту остаётся только надеется, что его военным удастся быстро поставить Иран на колени. Иначе его самого накроет политическая лавина.Американист Алексей НаумовЧто будет делать Россия на фоне ирано-израильского конфликта? Вести себя очень спокойно. Нынешняя ситуация довольно благоприятна: внимание Запада от Украины отвлечено, оружие идёт на Ближний Восток, цена на нефть растет. Россия — одна из немногих стран мира, имеющая хорошие рабочие отношения как с одной стороной, так и с другой. Москва, однако, не заинтересована в излишнем давлении ни на Тегеран, ни на Западный Иерусалим. России не нужен вооруженный ядерным оружием Иран — это мало того что подрывает режим нераспространения ядерного оружия, так ещё и делает Иран целью мощных санкций, что ставит крест на совместных экономических проектах двух стран. Что касается Израиля, Россия заинтересована в том, чтобы продолжать сотрудничество по Сирии и не побуждать израильтян к поставкам оружия Украине. Потому Москва будет предлагать переговорные площадки и выступать за компромисс. Учитывая, что военного решения ситуации не намечается, переговоры будут наиболее вероятным сценарием.Публицист Алексей БобровскийДля России этот конфликт ожидаем, выгоден тактически и опасен стратегически. Важно не обманывать себя, говорить, как есть:- Иран - пересечение двух торговых коридоров - Север-Юг и запад-восток. По нему обязаны были ударить.- Общественное внимание с Украины на Ближний Восток съедет. Ресурсы уже перераспределяются. Это хорошо.- Это ожидаемо поднимет цены на нефть. До осени импульса хватит.- Англосаксы задействовали свои инструменты в Азербайджане, свели к конфликту Израиль и Иран. Будем честны, коридора "Север-Юг" в замышляемом варианте не будет. В Среднюю Азию англосаксы тоже уже залезли.- Негативные последствия от конфликта для Ирана сделают пояс нестабильности вокруг нас еще шире. Это большой риск.США. Для нынешней администрации все происходящее на Ближнем Востоке крайне выгодно. Более того, это и есть часть плана команды Трампа по фрагментации мира. Конфликт с Ираном - это удар и по Китаю, и по ЕС одновременно. Плотное участие в ближневосточных делах (хоть и в виде страхующего), дает США отличную возможность "соскочить" с украинского трэка. Не обращайте внимание на то, что говорят Трамп и его администрация. Не надо их ловить на слове про переговорщиков и сами переговоры, про дальнейшее развитие конфликта, сказки, что они кого-то мирить в какой-то момент захотят. "По делам их узнает их"!- США помогут Израилю, если тому будет тяжело- Наземными силами участвовать ни США, ни Израиль не будут. Иран - 90-миллионная страна.- Возможны столкновения в Ормузском проливе. Иранские СМИ доложили, что рассматриваются 2 сценария: закрытие Ормузского пролива Ираном и перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива хуситами. Тем более, что уже начали бомбить нефтяную инфраструктуру Ирана. Если Иран перекроет Ормузский пролив, цены на нефть полетят до $100-120 за баррель, что ударит по крупнейшим импортерам — особенно опять же по Китаю и ЕС. США будут силой восстанавливать судоходство, тогда будет новая эскалация. Иран потеряет 90% экспорта сырья и получит фатальный экономический удар. Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива - это увеличение доставки товаров с востока на запад и обратно еще на 10–14 дней и взлет стоимость перевозок на 30% минимум. Оба сценария приведут к резкому росту цен на энергоносители, дестабилизации глобальных поставок и расширению военного конфликта. Заговорили о ядерном сценарии. Конфликт может развиваться и каскадно - рывками. Он может быть и затяжным - это идеальный вариант для США. Но есть вариант и ядерный:- Израиль, возможно, на 100% не знает, есть ли у Ирана ЯО.- В том случае, если Иран успел сделать хоть пару ядерных боеголовок. Его рано или поздно вынудят их применить.- Израиль ударит первым, если будет наверняка знать о существовании боеголовок у Ирана.- Американцам очень бы не хотелось использовать свое ЯО. Оно для других задач. Да и пока Израиль выглядит эффективным. Потому это и покер удар. Сразу по Ирану, Китаю, Европе и нам.
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иран, китай, сша, дональд трамп, владимир жириновский, алексей кущ, ес, эксклюзив
США бьют по Китаю через Иран. Эксперты об ирано-израильской войне и ее последствиях
05:08 17.06.2025 (обновлено: 11:45 17.06.2025)
На первый взгляд неожиданный вывод, что война на Ближнем Востоке в большом пределе и, в частности, в Иране ослабляет Китай, на самом деле очевиден, если посмотреть на карту логистических маршрутов.
Укрепление Глобального Юга и формирование нового экономически сплоченного региона вывело на первые роли новых игроков, растущее влияние которых нельзя уже игнорировать. Череда вроде не связанных конфликтов (армяно-азербайджанский, сирийский, индо-пакистанский) совпали не просто по времени, но и по логике вещей: не дать сформироваться новому шёлковому пути.
Также на кону доступ к энергоресурсам и их стоимость. Именно поэтому Китай
не может допустить поражение Ирана
, своего поставщика нефти и газа (для Ирана именно Китай является крупнейшим покупателем по эксклюзивному 25-летнему договору). Поэтому, если конфликт затянется, то Иран может получать поддержку от китайских партнеров, в том числе военную. К слову, в сети вирусится видео, на котором Владимир Жириновский
еще в 2013 году предсказал именно такой сценарий войны США
против Китая. Эксперты в своих соцсетях разложили по полочкам, почему и как это происходит сегодня.
Информация о скрытых поставках оружия в Иран из Китая и Пакистана
, полностью подтвердила мой тезис о том, что в настоящее время мы наблюдаем геополитическую механику новой глобальной оси Пекин
- Исламабад - Тегеран
. Впервые, она начала набирать максимальный функционал с началом израильско-иранской войны. Для Китая Иран - это часть южного маршрута Нового шелкового пути и ресурсная нефтяная база. Иран вообще узловая страна в контексте как кольцевого транскаспийского маршрута, так и более глобального логистического коридора Север - Юг (РФ
- Азербайджан
- Иран - Индия
- Китай).
Дестабилизация Ирана - это риск распада этой страны по иракскому и сирийскому сценариям (Иран распадается в таком варианте на Северный Азербайджан, юго-западную часть - арабский Хузестан и на персидский Иран). В среднесрочной перспективе это может привести к резкому усилению регионального влияния Азербайджана и Турции
на Ближнем Востоке
и, одновременно, к дестабилизации ситуации в Центральной Азии
и Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае. Плюс - это прорыв морских империй - талассатов в Каспийское море
, которое в таком случае перестает быть "внутренним морем" Глобального Евразийского острова.
И тогда РФ на Каспии ждет Черное море
2.0. Именно поэтому, глобальная ось Пекин - Исламабад - Тегеран включится в Большую игру на полную силу. А Ось Москва
- Тегеран пока остается в резерве для торгов Москвы с США и Израилем
. Но и ее активация вполне возможна, если изменится нынешний формат контактов Вашингтона
и Москвы.
Почему ирано-израильский конфликт легко может превратиться в прокси-войну США и Китая, который будет вести её, опираясь на свои особые отношения с Пакистаном?
Потому что как в Пекине, так и в Исламабаде резонно полагают: если иранский режим не устоит, то следующим будет именно Пакистан, который наряду с Ираном играет огромную роль в китайском проекте Морской Шёлковый Путь XXI века
. Возможно, санкционированное администрацией Трампа
израильское нападение на Тегеран как раз и решает задачу разрыва евразийских транспортных коридоров, которые создаёт КНР. Допустим, Иран проигрывает и к власти приходит прозападное правительство или в стране начинается гражданская война.
Достаточно просто посмотреть на географическую карту и понять, в каком катастрофическом положении после этого оказывается Пакистан - ключевой союзник Китая в Южной Азии, на чьей территории находится глубоководный порт Гвадар, важнейший пункт Морского Шёлкового Пути. На востоке - враждебная Индия, с которой у него сложные отношения, на севере афганские талибы (и периодические бои на границе с ними), и вот теперь ещё может получиться и нестабильный, недружественный Иран на западе. Наверняка как китайскому, так и пакистанскому политическому руководству приходит в голову одна и та же мысль: вначале Иран, потом Пакистан, а потом (чем чёрт не шутит) и Синьцзян-Уйгурский автономный округ.
Кстати, Москва тоже может заподозрить возможную дестабилизацию Прикаспийского региона как прямое следствие коллапса Ирана. И солидаризироваться с КНР в вопросах прокси-поддержки Ирана. Вообще, если иранская элита решит драться, то упасть ей не дадут даже в случае прямого американского вмешательства на стороне Израиля. В этом случае конфликт станет гораздо опаснее, в том числе и для самих Соединённых Штатов. Пока же ситуация находится в развитии, и она может качнуться как в ту, так и в другую сторону.
При этом ловушка для администрации Трампа будет заключаться в следующем: чем больше она будет отвлекаться на Ближний Восток, тем сильнее будет становиться Китай в Восточной Азии. С этой точки зрения Вашингтону либо надо будет как можно скорее заканчивать конфликт каким-то компромиссом, либо вмешиваться в него решительным образом и делать ставку на блицкриг. Прокси-война с Китаем в долгую может привести к негативным последствиям для Соединённых Штатов и стать настоящей ловушкой для Трампа.
При этом она будет иметь не только внешнеполитический, но и внутриполитический эффект в виде краха республиканского "трампистского большинства" (а это уже фактически происходит). Если взять первый вариант завершения конфликта, то он пока видится малореалистичным: как Тель-Авив, так и Тегеран не настроены на компромисс. Вряд ли Трамп сможет снискать лавры миротворца (скорее поджигателя войны). В случае второго американскому президенту остаётся только надеется, что его военным удастся быстро поставить Иран на колени. Иначе его самого накроет политическая лавина.
Американист Алексей Наумов
Что будет делать Россия на фоне ирано-израильского конфликта?
Вести себя очень спокойно. Нынешняя ситуация довольно благоприятна: внимание Запада
от Украины
отвлечено, оружие идёт на Ближний Восток, цена на нефть растет. Россия — одна из немногих стран мира, имеющая хорошие рабочие отношения как с одной стороной, так и с другой. Москва, однако, не заинтересована в излишнем давлении ни на Тегеран, ни на Западный Иерусалим.
России не нужен вооруженный ядерным оружием Иран — это мало того что подрывает режим нераспространения ядерного оружия, так ещё и делает Иран целью мощных санкций, что ставит крест на совместных экономических проектах двух стран. Что касается Израиля, Россия заинтересована в том, чтобы продолжать сотрудничество по Сирии
и не побуждать израильтян к поставкам оружия Украине. Потому Москва будет предлагать переговорные площадки и выступать за компромисс. Учитывая, что военного решения ситуации не намечается, переговоры будут наиболее вероятным сценарием.
Публицист Алексей Бобровский
Для России этот конфликт ожидаем, выгоден тактически и опасен стратегически. Важно не обманывать себя, говорить, как есть:
- Иран - пересечение двух торговых коридоров - Север-Юг и запад-восток. По нему обязаны были ударить.
- Общественное внимание с Украины на Ближний Восток съедет. Ресурсы уже перераспределяются. Это хорошо.
- Это ожидаемо поднимет цены на нефть. До осени импульса хватит.
- Англосаксы задействовали свои инструменты в Азербайджане, свели к конфликту Израиль и Иран. Будем честны, коридора "Север-Юг" в замышляемом варианте не будет. В Среднюю Азию
англосаксы тоже уже залезли.
- Негативные последствия от конфликта для Ирана сделают пояс нестабильности вокруг нас еще шире. Это большой риск.
США. Для нынешней администрации все происходящее на Ближнем Востоке крайне выгодно. Более того, это и есть часть плана команды Трампа по фрагментации мира. Конфликт с Ираном - это удар и по Китаю, и по ЕС
одновременно. Плотное участие в ближневосточных делах (хоть и в виде страхующего), дает США отличную возможность "соскочить" с украинского трэка. Не обращайте внимание на то, что говорят Трамп и его администрация. Не надо их ловить на слове про переговорщиков и сами переговоры, про дальнейшее развитие конфликта, сказки, что они кого-то мирить в какой-то момент захотят. "По делам их узнает их"!
- США помогут Израилю, если тому будет тяжело
- Наземными силами участвовать ни США, ни Израиль не будут. Иран - 90-миллионная страна.
- Возможны столкновения в Ормузском проливе. Иранские СМИ доложили, что рассматриваются 2 сценария: закрытие Ормузского пролива Ираном и перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива хуситами. Тем более, что уже начали бомбить нефтяную инфраструктуру Ирана. Если Иран перекроет Ормузский пролив, цены на нефть полетят до $100-120 за баррель, что ударит по крупнейшим импортерам — особенно опять же по Китаю и ЕС. США будут силой восстанавливать судоходство, тогда будет новая эскалация. Иран потеряет 90% экспорта сырья и получит фатальный экономический удар.
Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива - это увеличение доставки товаров с востока на запад и обратно еще на 10–14 дней и взлет стоимость перевозок на 30% минимум. Оба сценария приведут к резкому росту цен на энергоносители, дестабилизации глобальных поставок и расширению военного конфликта. Заговорили о ядерном сценарии. Конфликт может развиваться и каскадно - рывками. Он может быть и затяжным - это идеальный вариант для США. Но есть вариант и ядерный:
- Израиль, возможно, на 100% не знает, есть ли у Ирана ЯО.
- В том случае, если Иран успел сделать хоть пару ядерных боеголовок. Его рано или поздно вынудят их применить.
- Израиль ударит первым, если будет наверняка знать о существовании боеголовок у Ирана.
- Американцам очень бы не хотелось использовать свое ЯО. Оно для других задач. Да и пока Израиль выглядит эффективным. Потому это и покер удар. Сразу по Ирану, Китаю, Европе
и нам.