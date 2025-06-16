https://ukraina.ru/20250616/rossiya-namerena-beskompromissno-borotsya-s-terrorizmom---peskov-1063919028.html

Россия намерена бескомпромиссно бороться с терроризмом - Песков

Россия намерена бескомпромиссно бороться с терроризмом - Песков - 16.06.2025 Украина.ру

Россия намерена бескомпромиссно бороться с терроризмом - Песков

Россия решительно осуждает любые проявления терроризма и намерена бескомпромиссно с ними бороться. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2025-06-16T13:26

2025-06-16T13:26

2025-06-16T15:09

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национальная безопасность

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Официальная Москва рассматривает терроризм как негативное явление, с которым намерена продолжать борьбу, сказал руководитель пресс-службы Кремля."Все эпизоды борьбы с террористами - они все лежат в основе того опыта, который наработан у нашей страны в этой области. И, разумеется, Россия, как и многие страны в этом мире, сталкивается с различными проявлениями терроризма. Мы решительно осуждаем проявления терроризма в любой форме и намерены дальше бескомпромиссно с ними бороться", - сказал Песков.Он также сообщил, что Россия по соответствующим каналам контактирует с представителями Израиля и Ирана в целях обеспечения безопасности российских граждан.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Крушение надежд сторонников Киева, провалы ВСУ, кадровые перемены. Главное на Украине на 13.00 16 июня

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новости, россия, москва, кремль, дмитрий песков, терроризм, спецслужба, национальные интересы, национальная безопасность