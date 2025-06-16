https://ukraina.ru/20250616/putin-i-erdogan-obsudili-eskalatsiyu-irano-izrailskogo-konflikta-i-peregovory-s-ukrainoy-1063920447.html

Путин и Эрдоган обсудили эскалацию ирано-израильского конфликта и переговоры с Украиной

Путин и Эрдоган обсудили эскалацию ирано-израильского конфликта и переговоры с Украиной - 16.06.2025 Украина.ру

Путин и Эрдоган обсудили эскалацию ирано-израильского конфликта и переговоры с Украиной

Актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая эскалацию ирано-израильского конфликта и российско-украинские переговоры обсудили 16 июня президенты России и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

2025-06-16T14:20

2025-06-16T14:20

2025-06-16T14:20

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В ходе телефонного разговора Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом основное внимание было уделено резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке."Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права,- сказано в официальном сообщении. - С обеих сторон выражена самая серьёзная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжёлыми долгосрочными последствиями для всего региона".Путин и Эрдоган высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами. В этой связи профильные ведомства двух стран будут поддерживать плотное взаимодействие.Президенты России и Турции также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая сферу энергетики. Эти темы будут рассматриваться в ходе российско-турецких контактов в рамках Петербургского международного экономического форума и предстоящего в конце июня этого года заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.Эрдоган поздравил Путина и всех российских граждан с отмечавшимся 12 июня государственным праздником – Днём России.Ранее в новостях: Дата и место продолжения переговоров России и Украины не согласованы – ПесковАктуальное интервью на эту тему: Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение

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