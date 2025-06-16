Путин и Эрдоган обсудили эскалацию ирано-израильского конфликта и переговоры с Украиной
Актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая эскалацию ирано-израильского конфликта и российско-украинские переговоры обсудили 16 июня президенты России и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом основное внимание было уделено резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке.
"Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права,- сказано в официальном сообщении. - С обеих сторон выражена самая серьёзная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжёлыми долгосрочными последствиями для всего региона".
Путин и Эрдоган высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами. В этой связи профильные ведомства двух стран будут поддерживать плотное взаимодействие.
"При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам. Отмечено, что Россия строго выполняет договорённости по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными", - отметили в Кремле.
Президенты России и Турции также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая сферу энергетики. Эти темы будут рассматриваться в ходе российско-турецких контактов в рамках Петербургского международного экономического форума и предстоящего в конце июня этого года заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Эрдоган поздравил Путина и всех российских граждан с отмечавшимся 12 июня государственным праздником – Днём России.
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