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Дата и место продолжения переговоров России и Украины не согласованы – Песков

Дата и место продолжения переговоров России и Украины не согласованы – Песков - 16.06.2025 Украина.ру

Дата и место продолжения переговоров России и Украины не согласованы – Песков

Москва рассматривает возможность продолжения переговоров с Киевом после 22 июня, однако точной даты ещё нет. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2025-06-16T13:12

2025-06-16T13:12

2025-06-16T13:12

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По итогам телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о готовности Москвы продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня.Дмитрий Песков в общении с журналистами ответил на вопросы о дате и месте возобновления переговорного процесса.По его словам, очередной раунд переговоров может состояться не в Стамбуле."Пока не заходило речи о том, чтобы выбрать какую-то иную площадку", - сказал Песков.Он также подтвердил заинтересованность Москвы в возобновлении переговоров после 22 июня."Действительно, такой временной срок озвучивался. Точной даты продолжения пока нет", - сообщил руководитель пресс-службы Кремля.До этого в Стамбуле делегации из Москвы и Киева проводили прямые переговоры 2 июня. По их итогам было решено провести обмен военнопленными и телами погибших военнослужащих. Стороны также обменялись меморандумами об урегулировании вооружённого конфликта.Ранее на эту тему: Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Актуальное интервью на эту тему: Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины

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