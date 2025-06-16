Дата и место продолжения переговоров России и Украины не согласованы – Песков - 16.06.2025 Украина.ру
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Дата и место продолжения переговоров России и Украины не согласованы – Песков
Дата и место продолжения переговоров России и Украины не согласованы – Песков - 16.06.2025 Украина.ру
Дата и место продолжения переговоров России и Украины не согласованы – Песков
Москва рассматривает возможность продолжения переговоров с Киевом после 22 июня, однако точной даты ещё нет. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2025-06-16T13:12
2025-06-16T13:12
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По итогам телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о готовности Москвы продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня.Дмитрий Песков в общении с журналистами ответил на вопросы о дате и месте возобновления переговорного процесса.По его словам, очередной раунд переговоров может состояться не в Стамбуле."Пока не заходило речи о том, чтобы выбрать какую-то иную площадку", - сказал Песков.Он также подтвердил заинтересованность Москвы в возобновлении переговоров после 22 июня."Действительно, такой временной срок озвучивался. Точной даты продолжения пока нет", - сообщил руководитель пресс-службы Кремля.До этого в Стамбуле делегации из Москвы и Киева проводили прямые переговоры 2 июня. По их итогам было решено провести обмен военнопленными и телами погибших военнослужащих. Стороны также обменялись меморандумами об урегулировании вооружённого конфликта.Ранее на эту тему: Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Актуальное интервью на эту тему: Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины
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новости, россия, москва, украина, дмитрий песков, переговоры, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, стамбул, сво, новости сво сейчас, новости сво россия
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Дата и место продолжения переговоров России и Украины не согласованы – Песков

13:12 16.06.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Москва рассматривает возможность продолжения переговоров с Киевом после 22 июня, однако точной даты ещё нет. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
По итогам телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о готовности Москвы продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня.
Дмитрий Песков в общении с журналистами ответил на вопросы о дате и месте возобновления переговорного процесса.
По его словам, очередной раунд переговоров может состояться не в Стамбуле.
"Пока не заходило речи о том, чтобы выбрать какую-то иную площадку", - сказал Песков.
Он также подтвердил заинтересованность Москвы в возобновлении переговоров после 22 июня.
"Действительно, такой временной срок озвучивался. Точной даты продолжения пока нет", - сообщил руководитель пресс-службы Кремля.
До этого в Стамбуле делегации из Москвы и Киева проводили прямые переговоры 2 июня. По их итогам было решено провести обмен военнопленными и телами погибших военнослужащих. Стороны также обменялись меморандумами об урегулировании вооружённого конфликта.
Ранее на эту тему: Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке
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