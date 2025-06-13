Культурный обман. С чем может быть связана на Украине травля Святослава Вакарчука - 13.06.2025 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20250613/kulturnyy-obman-s-chem-mozhet-byt-svyazana-na-ukraine-travlya--svyatoslava-vakarchuka-1063866024.html
Культурный обман. С чем может быть связана на Украине травля Святослава Вакарчука
Культурный обман. С чем может быть связана на Украине травля Святослава Вакарчука - 13.06.2025 Украина.ру
Культурный обман. С чем может быть связана на Украине травля Святослава Вакарчука
На Украине внезапно разочаровались в музыке "Океана Эльзы" и песнях Святослава Вакарчука. Вчерашнего кумира двух майданов сегодня обвиняют в фальшивых нотах – дескать, поёт в Варшаве, при этом состоя на службе в ВСУ, ездит с турне по всей Европе вместо того, чтобы вдохновлять бойцов своего подразделения на передовой
2025-06-13T06:30
2025-06-13T06:30
культура
украина
россия
европа
святослав вакарчук
вадим серга
макс барских
вооруженные силы украины
океан эльзы
ес
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Львовский музыкант и бывший депутат ВР давно не слышал столько злобной иронии и оскорблений в свой адрес – вместо аплодисментов. А тут прямо потоком пошло. "Слава Вакарчук с коллективом Океан Эльзы надёжно удерживают "варшавский окоп"; "Капитан ВСУ Вакарчук проводит занятия с личным составом на полигоне в Польше"; "Наша служба и опасна, и трудна…" Сегодня над Вакарчуком насмехаются те, кто фанател от его песен на майдане и подпевал "Я не cдамся без боя" в начале СВО.Причиной смены пластинки стали европейские концерты военнослужащего ВСУ Святослава Вакарчука, где он "зажигает лютым огнём миллионы сердец", вместо того, чтобы исполнять свои хиты в окопах.При этом некоторые украинские парламентарии вроде Максима Бужанского даже поставили в вину фронтмену "Океана Эльзы" тот факт, что он своими патриотичными песнями провоцирует миллионы украинских беженцев в ЕС на поддержку военного конфликта. "И эти вдохновленные люди потом пишут в комментариях к каждому посту про ни шагу назад, и границы 1991 года", – упрекает Вакарчука "слуга народа".Далее львовскому музыканту вменяют в вину двойные стандарты: дескать, пока десяткам тысяч бойцов командиры вынуждены отказывать в кратковременных поездках домой, бригады не могут выйти на ротацию, капитан ВСУ Вакарчук скачет на сцене в Варшаве. Ну, и предлагают либо погоны снять, либо микрофон выбросить.Примечательно, что коллегам Вакарчука таких претензий почему-то не выдвигают. А ведь после начала военного конфликта многие певцы и музыканты мигом переобулись, записались в ВСУ или территориальную оборону и начали фоткаться с автоматами. И знаете, что интересно? Чем активней украинские артисты и музыкальные группы выступали до 2022 года в России, тем более воинственным выглядели их милитаристские "прикиды" и тем громче звучали переведенные с русского на мову хиты.Например, Коля Серга, известный музыкант и бывший ведущий популярного шоу "Орёл и решка", в первые же дни специальной военной операции записался в ряды добровольцев. В одном из своих интервью он рассказал, что 24 февраля 2022 года должен был выступать с концертом в Николаеве, но из-за погодных условий решил остаться на ночь в Одессе. Именно там он узнал о начале боевых действий. "Где-то полтора дня я сам звонил людям и успокаивал. У очень многих была паника. На второй день вечером понял, что хочу идти защищать страну. Сначала планировал вступить в тероборону, но там не сложилось. Позвонил другу, и в тот же вечер мой командир призвал меня в ВСУ", — говорил он. Правда, вместо обороны Одессы или Харькова Серга создал творческое объединение "Культурный десант" и дает концерты… в Европе. Недавно, например, участвовал в презентации украинских фильмов на Каннском фестивале.А лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк решил стать добровольцем территориальной обороны Киева. Он начал свою "службу" в качестве патрульного полицейского в батальоне тактико-оперативного реагирования, а затем стал пилотом ударного дрона Punisher. Но потом всё опять-таки свелось к гастролям в ЕС и выступлениям перед украинскими беженцами. Нелишне вспомнить, что "Бумбокс" с 2007 по 2014 год активно выступала в России, а ее хиты "Вахтёрам", "Та4то", "На 8-м этаже" занимали лидирующие позиции в чартах.Макс Барских (Николай Бортник) в апреле 2022 года заявил о намерении вступить в украинскую армию. Как сообщил тогда музыкант, после двухнедельного обучения он отправится в зону боевых действий. "С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить... Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас автомат" – пафосно вешал лапшу на уши Барских. Однако, все военные действия в конце концов свелись к запретам на использование своей музыки на территории России и переводе песен на украинский язык.При этом формальная "служба" приносила артистам и славу, и деньги, и возможность откосить от передовой – куда с помощью их патриотичных композиций загоняли обычных украинских слушателей. Ну, и конечно свободный выезд на концерты в Европу для "поднятия боевого духа", волонтёрских сборов и "культурных" русофобских акций.Например, музыкальная украинская братия активно подключалась к травле оперной певицы Анны Нетребко, срывая её концерты в Австрии и Словакии. Аргументы были очень "убедительные" – мол, концерты оперной дивы "несут угрозу безопасности" и "легитимизируют агрессию". "Когда в вашей стране проходит активная культурная акция из России – это всегда связано с дезинформацией и подготовкой акта агрессии. Это наш личный опыт", – заявлял министр культуры Украины Николай Точицкий.Однако, все попытки превратить музыку в инструмент антироссийских санкций успеха не возымели: европейцы устали от крикливых требований украинцев и их спекуляций на войне. Поэтому и начался в Европе "культурный закат" для украинских патриотичных "звёзд" – те, кого раньше с восторгом пускали на европейские сцены, сегодня вынуждены выступать только перед представителями диаспоры или мигрантами, осевшими в Варшаве, Праге или Берлине.Однако, это вовсе не означает, что глобалисты оставят свои попытки использовать украинских певцов и артистов для продвижения своей повестки – не для того западные фонды вкладывали столько средств и сил в формирование различных "культурных десантов" и "творческих сопротивлений", состоящих из вчерашних гастролёров по России. И в этом свете атака на Вакарчука совсем не случайна. Украина готовится к выборам и от фронтмена "Океана Эльзы" требуют вспомнить политический опыт и вновь повести в парламент партию "Голос", которую даже на Украине величают "Голос Сороса".За этой партией стоит олигарх и вечный спонсор Демпартии США украинский олигарх и зять президента Кучмы Виктор Пинчук вместе со своими кураторами. И им позарез необходимо в новом парламенте Украины собственное представительство. А чтобы Вакарчук, который пока очень сильно сопротивляется и не хочет снова затягивать свое политическое детище под купол Рады, был сговорчивей, ему уже открыто намекнули на некоторые финансовые сложности и пообещали ограничить выезды за границу.Действительно, от Минобороны Украины с 2022 по 2024 год боец Вакарчук получил денежное довольствие в размере 850 тысяч гривен (около 1,83 млн рублей). А за первые несколько месяцев 2024 года музыкант заработал еще 89,6 тысячи гривен (примерно 193 тысячи рублей). Если он не согласиться и дальше подпевать Зеленскому и глобалистам, все эти финансовые операции станут достоянием общественности, а то и поводом для уголовного дела. Тем более, что до сих пор нет данных о том в каких войсках и на каком направлении служил Вакарчук.Можно не сомневаться, что и других артистов и музыкантов киевская власть и её западные спонсоры намерены использовать для предвыборной агитации и пропаганды, прежде всего, cреди украинских мигрантов, осевших в ЕС. По последним данным, в Европе находится уже 7 миллионов граждан Украины, и это солидный электоральный куш. Достаточно вспомнить выборы в Молдавии или Румынии, где диаспора сыграла ключевую роль в моделировании итогов выборов и назначении победителей, чтобы понять, что и для Украины уготован схожий сценарий. Писать его будут в Лондоне и в Берлине, но вот актёров и певцов наберут из местных – для достоверности.
https://ukraina.ru/20241101/1058540874.html
https://ukraina.ru/20231117/1051115665.html
https://ukraina.ru/20180924/1021212264.html
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Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, европа, святослав вакарчук, вадим серга, макс барских, вооруженные силы украины, океан эльзы, ес, музыка, певец, политика, выборы, эксклюзив
Культура, Украина, Россия, Европа, Святослав Вакарчук, Вадим Серга, Макс Барских, Вооруженные силы Украины, Океан Эльзы, ЕС, музыка, певец, политика, выборы, Эксклюзив

Культурный обман. С чем может быть связана на Украине травля Святослава Вакарчука

06:30 13.06.2025
 
© Searhei LiudkevichФото: vgr.by/ Святослав Вакарчук
Фото: vgr.by/ Святослав Вакарчук
© Searhei Liudkevich
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Елена Кирюшкина
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На Украине внезапно разочаровались в музыке "Океана Эльзы" и песнях Святослава Вакарчука. Вчерашнего кумира двух майданов сегодня обвиняют в фальшивых нотах – дескать, поёт в Варшаве, при этом состоя на службе в ВСУ, ездит с турне по всей Европе вместо того, чтобы вдохновлять бойцов своего подразделения на передовой
Львовский музыкант и бывший депутат ВР давно не слышал столько злобной иронии и оскорблений в свой адрес – вместо аплодисментов. А тут прямо потоком пошло. "Слава Вакарчук с коллективом Океан Эльзы надёжно удерживают "варшавский окоп"; "Капитан ВСУ Вакарчук проводит занятия с личным составом на полигоне в Польше"; "Наша служба и опасна, и трудна…" Сегодня над Вакарчуком насмехаются те, кто фанател от его песен на майдане и подпевал "Я не cдамся без боя" в начале СВО.
Причиной смены пластинки стали европейские концерты военнослужащего ВСУ Святослава Вакарчука, где он "зажигает лютым огнём миллионы сердец", вместо того, чтобы исполнять свои хиты в окопах.
При этом некоторые украинские парламентарии вроде Максима Бужанского даже поставили в вину фронтмену "Океана Эльзы" тот факт, что он своими патриотичными песнями провоцирует миллионы украинских беженцев в ЕС на поддержку военного конфликта. "И эти вдохновленные люди потом пишут в комментариях к каждому посту про ни шагу назад, и границы 1991 года", – упрекает Вакарчука "слуга народа".
Далее львовскому музыканту вменяют в вину двойные стандарты: дескать, пока десяткам тысяч бойцов командиры вынуждены отказывать в кратковременных поездках домой, бригады не могут выйти на ротацию, капитан ВСУ Вакарчук скачет на сцене в Варшаве. Ну, и предлагают либо погоны снять, либо микрофон выбросить.
Примечательно, что коллегам Вакарчука таких претензий почему-то не выдвигают. А ведь после начала военного конфликта многие певцы и музыканты мигом переобулись, записались в ВСУ или территориальную оборону и начали фоткаться с автоматами. И знаете, что интересно? Чем активней украинские артисты и музыкальные группы выступали до 2022 года в России, тем более воинственным выглядели их милитаристские "прикиды" и тем громче звучали переведенные с русского на мову хиты.
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook(запрещен в РФ)
1 ноября 2024, 12:28
Гастролирует по США и сдает украинских фанатов ТЦК. Чем занят лидер "Океана Эльзы" Святослав ВакарчукЛидер украинской группы "Океан Эльзы" и бывший депутат прозападной фракции "Голос" Святослав Вакарчук последнее время часто мелькает в украинских СМИ. Он дважды избирался в Раду, дважды из нее уходил, заведя перед этим туда так называемых "соросят", которые становились депутатами исключительно благодаря раскрученности его музыкальной группы
Например, Коля Серга, известный музыкант и бывший ведущий популярного шоу "Орёл и решка", в первые же дни специальной военной операции записался в ряды добровольцев. В одном из своих интервью он рассказал, что 24 февраля 2022 года должен был выступать с концертом в Николаеве, но из-за погодных условий решил остаться на ночь в Одессе. Именно там он узнал о начале боевых действий. "Где-то полтора дня я сам звонил людям и успокаивал. У очень многих была паника. На второй день вечером понял, что хочу идти защищать страну. Сначала планировал вступить в тероборону, но там не сложилось. Позвонил другу, и в тот же вечер мой командир призвал меня в ВСУ", — говорил он. Правда, вместо обороны Одессы или Харькова Серга создал творческое объединение "Культурный десант" и дает концерты… в Европе. Недавно, например, участвовал в презентации украинских фильмов на Каннском фестивале.
А лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк решил стать добровольцем территориальной обороны Киева. Он начал свою "службу" в качестве патрульного полицейского в батальоне тактико-оперативного реагирования, а затем стал пилотом ударного дрона Punisher. Но потом всё опять-таки свелось к гастролям в ЕС и выступлениям перед украинскими беженцами. Нелишне вспомнить, что "Бумбокс" с 2007 по 2014 год активно выступала в России, а ее хиты "Вахтёрам", "Та4то", "На 8-м этаже" занимали лидирующие позиции в чартах.
Макс Барских (Николай Бортник) в апреле 2022 года заявил о намерении вступить в украинскую армию. Как сообщил тогда музыкант, после двухнедельного обучения он отправится в зону боевых действий. "С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить... Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас автомат" – пафосно вешал лапшу на уши Барских. Однако, все военные действия в конце концов свелись к запретам на использование своей музыки на территории России и переводе песен на украинский язык.
При этом формальная "служба" приносила артистам и славу, и деньги, и возможность откосить от передовой – куда с помощью их патриотичных композиций загоняли обычных украинских слушателей. Ну, и конечно свободный выезд на концерты в Европу для "поднятия боевого духа", волонтёрских сборов и "культурных" русофобских акций.
Например, музыкальная украинская братия активно подключалась к травле оперной певицы Анны Нетребко, срывая её концерты в Австрии и Словакии. Аргументы были очень "убедительные" – мол, концерты оперной дивы "несут угрозу безопасности" и "легитимизируют агрессию". "Когда в вашей стране проходит активная культурная акция из России – это всегда связано с дезинформацией и подготовкой акта агрессии. Это наш личный опыт", – заявлял министр культуры Украины Николай Точицкий.
V Церемония вручения наград премии MTV Russia Music Awards-2008 - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
17 ноября 2023, 13:35
Вокалист "Бумбокса" покинул ВСУ ради гастролей в ЕС и ответил хейтерамСлужба с микрофоном на передовой шоу-бизнеса – тоже служба, приносящая не только деньги. Об этом в своём аккаунте заявил вокалист украинского ВИА "Бумбокс" Андрей Хливнюк
Однако, все попытки превратить музыку в инструмент антироссийских санкций успеха не возымели: европейцы устали от крикливых требований украинцев и их спекуляций на войне. Поэтому и начался в Европе "культурный закат" для украинских патриотичных "звёзд" – те, кого раньше с восторгом пускали на европейские сцены, сегодня вынуждены выступать только перед представителями диаспоры или мигрантами, осевшими в Варшаве, Праге или Берлине.
Однако, это вовсе не означает, что глобалисты оставят свои попытки использовать украинских певцов и артистов для продвижения своей повестки – не для того западные фонды вкладывали столько средств и сил в формирование различных "культурных десантов" и "творческих сопротивлений", состоящих из вчерашних гастролёров по России. И в этом свете атака на Вакарчука совсем не случайна. Украина готовится к выборам и от фронтмена "Океана Эльзы" требуют вспомнить политический опыт и вновь повести в парламент партию "Голос", которую даже на Украине величают "Голос Сороса".
За этой партией стоит олигарх и вечный спонсор Демпартии США украинский олигарх и зять президента Кучмы Виктор Пинчук вместе со своими кураторами. И им позарез необходимо в новом парламенте Украины собственное представительство. А чтобы Вакарчук, который пока очень сильно сопротивляется и не хочет снова затягивать свое политическое детище под купол Рады, был сговорчивей, ему уже открыто намекнули на некоторые финансовые сложности и пообещали ограничить выезды за границу.
Действительно, от Минобороны Украины с 2022 по 2024 год боец Вакарчук получил денежное довольствие в размере 850 тысяч гривен (около 1,83 млн рублей). А за первые несколько месяцев 2024 года музыкант заработал еще 89,6 тысячи гривен (примерно 193 тысячи рублей). Если он не согласиться и дальше подпевать Зеленскому и глобалистам, все эти финансовые операции станут достоянием общественности, а то и поводом для уголовного дела. Тем более, что до сих пор нет данных о том в каких войсках и на каком направлении служил Вакарчук.
Можно не сомневаться, что и других артистов и музыкантов киевская власть и её западные спонсоры намерены использовать для предвыборной агитации и пропаганды, прежде всего, cреди украинских мигрантов, осевших в ЕС. По последним данным, в Европе находится уже 7 миллионов граждан Украины, и это солидный электоральный куш. Достаточно вспомнить выборы в Молдавии или Румынии, где диаспора сыграла ключевую роль в моделировании итогов выборов и назначении победителей, чтобы понять, что и для Украины уготован схожий сценарий. Писать его будут в Лондоне и в Берлине, но вот актёров и певцов наберут из местных – для достоверности.
Концерт группы Океан Эльзи в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.09.2018
24 сентября 2018, 07:30
Фейк вместо политики: Поучительный феномен Вакарчука и ЗеленскогоУкраинцы хотят видеть новые лица в политике. 20 сентября в Киеве обнародовали данные свежего социологического опроса, проведенного 11-18 сентября по всем регионам Украины
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КультураУкраинаРоссияЕвропаСвятослав ВакарчукВадим СергаМакс БарскихВооруженные силы УкраиныОкеан ЭльзыЕСмузыкапевецполитикавыборыЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
06:45Блэкаут и планы по уничтожению судоремонтного завода. Что происходит в Николаеве
06:30Культурный обман. С чем может быть связана на Украине травля Святослава Вакарчука
06:15Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война
06:00Американская парадигма: не полностью и насовсем, а только частично. Как США будут поддерживать Украину
04:45Забытое контрнаступление: эксперт о несостоявшихся планах украинского командования
04:43Не очень терпеливый Трамп разочаровался и в Украине и в России
04:30Террористы, но собеседники? Пучков объяснил, почему Россия ведет переговоры с Киевом
04:15Перед невозможным выбором: эксперт о дилемме украинского командования на Донбассе
04:00Гамбит Трампа: расчет или нерешительность в украинском вопросе?
03:45Машины вместо солдат: Шкурлатов объяснил, как конфликт стал самоподдерживающейся системой
03:30Финальный аккорд в Москве: Выдрин о том, когда и с кем Россия завершит переговорный процесс
03:19Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться
03:15От Сталина до наших дней: эксперт о "шпиономании" в условиях СВО
20:45Логистический удар: эксперт о том, почему выход к трассе М-30 критически важен для наступления
20:30"Политический труп": Пучков о требованиях Зеленского встретиться с Путиным
20:15Запорожский фронт стал "бедным родственником" для ВСУ: Носков о раскладе военных сил
20:00От Лос-Анджелеса до Донбасса: Иванов о том, как американские волнения ударят по Киеву
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