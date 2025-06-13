https://ukraina.ru/20250613/kulturnyy-obman-s-chem-mozhet-byt-svyazana-na-ukraine-travlya--svyatoslava-vakarchuka-1063866024.html

Культурный обман. С чем может быть связана на Украине травля Святослава Вакарчука

Культурный обман. С чем может быть связана на Украине травля Святослава Вакарчука - 13.06.2025 Украина.ру

Культурный обман. С чем может быть связана на Украине травля Святослава Вакарчука

На Украине внезапно разочаровались в музыке "Океана Эльзы" и песнях Святослава Вакарчука. Вчерашнего кумира двух майданов сегодня обвиняют в фальшивых нотах – дескать, поёт в Варшаве, при этом состоя на службе в ВСУ, ездит с турне по всей Европе вместо того, чтобы вдохновлять бойцов своего подразделения на передовой

2025-06-13T06:30

2025-06-13T06:30

2025-06-13T06:30

культура

украина

россия

европа

святослав вакарчук

вадим серга

макс барских

вооруженные силы украины

океан эльзы

ес

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Львовский музыкант и бывший депутат ВР давно не слышал столько злобной иронии и оскорблений в свой адрес – вместо аплодисментов. А тут прямо потоком пошло. "Слава Вакарчук с коллективом Океан Эльзы надёжно удерживают "варшавский окоп"; "Капитан ВСУ Вакарчук проводит занятия с личным составом на полигоне в Польше"; "Наша служба и опасна, и трудна…" Сегодня над Вакарчуком насмехаются те, кто фанател от его песен на майдане и подпевал "Я не cдамся без боя" в начале СВО.Причиной смены пластинки стали европейские концерты военнослужащего ВСУ Святослава Вакарчука, где он "зажигает лютым огнём миллионы сердец", вместо того, чтобы исполнять свои хиты в окопах.При этом некоторые украинские парламентарии вроде Максима Бужанского даже поставили в вину фронтмену "Океана Эльзы" тот факт, что он своими патриотичными песнями провоцирует миллионы украинских беженцев в ЕС на поддержку военного конфликта. "И эти вдохновленные люди потом пишут в комментариях к каждому посту про ни шагу назад, и границы 1991 года", – упрекает Вакарчука "слуга народа".Далее львовскому музыканту вменяют в вину двойные стандарты: дескать, пока десяткам тысяч бойцов командиры вынуждены отказывать в кратковременных поездках домой, бригады не могут выйти на ротацию, капитан ВСУ Вакарчук скачет на сцене в Варшаве. Ну, и предлагают либо погоны снять, либо микрофон выбросить.Примечательно, что коллегам Вакарчука таких претензий почему-то не выдвигают. А ведь после начала военного конфликта многие певцы и музыканты мигом переобулись, записались в ВСУ или территориальную оборону и начали фоткаться с автоматами. И знаете, что интересно? Чем активней украинские артисты и музыкальные группы выступали до 2022 года в России, тем более воинственным выглядели их милитаристские "прикиды" и тем громче звучали переведенные с русского на мову хиты.Например, Коля Серга, известный музыкант и бывший ведущий популярного шоу "Орёл и решка", в первые же дни специальной военной операции записался в ряды добровольцев. В одном из своих интервью он рассказал, что 24 февраля 2022 года должен был выступать с концертом в Николаеве, но из-за погодных условий решил остаться на ночь в Одессе. Именно там он узнал о начале боевых действий. "Где-то полтора дня я сам звонил людям и успокаивал. У очень многих была паника. На второй день вечером понял, что хочу идти защищать страну. Сначала планировал вступить в тероборону, но там не сложилось. Позвонил другу, и в тот же вечер мой командир призвал меня в ВСУ", — говорил он. Правда, вместо обороны Одессы или Харькова Серга создал творческое объединение "Культурный десант" и дает концерты… в Европе. Недавно, например, участвовал в презентации украинских фильмов на Каннском фестивале.А лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк решил стать добровольцем территориальной обороны Киева. Он начал свою "службу" в качестве патрульного полицейского в батальоне тактико-оперативного реагирования, а затем стал пилотом ударного дрона Punisher. Но потом всё опять-таки свелось к гастролям в ЕС и выступлениям перед украинскими беженцами. Нелишне вспомнить, что "Бумбокс" с 2007 по 2014 год активно выступала в России, а ее хиты "Вахтёрам", "Та4то", "На 8-м этаже" занимали лидирующие позиции в чартах.Макс Барских (Николай Бортник) в апреле 2022 года заявил о намерении вступить в украинскую армию. Как сообщил тогда музыкант, после двухнедельного обучения он отправится в зону боевых действий. "С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить... Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас автомат" – пафосно вешал лапшу на уши Барских. Однако, все военные действия в конце концов свелись к запретам на использование своей музыки на территории России и переводе песен на украинский язык.При этом формальная "служба" приносила артистам и славу, и деньги, и возможность откосить от передовой – куда с помощью их патриотичных композиций загоняли обычных украинских слушателей. Ну, и конечно свободный выезд на концерты в Европу для "поднятия боевого духа", волонтёрских сборов и "культурных" русофобских акций.Например, музыкальная украинская братия активно подключалась к травле оперной певицы Анны Нетребко, срывая её концерты в Австрии и Словакии. Аргументы были очень "убедительные" – мол, концерты оперной дивы "несут угрозу безопасности" и "легитимизируют агрессию". "Когда в вашей стране проходит активная культурная акция из России – это всегда связано с дезинформацией и подготовкой акта агрессии. Это наш личный опыт", – заявлял министр культуры Украины Николай Точицкий.Однако, все попытки превратить музыку в инструмент антироссийских санкций успеха не возымели: европейцы устали от крикливых требований украинцев и их спекуляций на войне. Поэтому и начался в Европе "культурный закат" для украинских патриотичных "звёзд" – те, кого раньше с восторгом пускали на европейские сцены, сегодня вынуждены выступать только перед представителями диаспоры или мигрантами, осевшими в Варшаве, Праге или Берлине.Однако, это вовсе не означает, что глобалисты оставят свои попытки использовать украинских певцов и артистов для продвижения своей повестки – не для того западные фонды вкладывали столько средств и сил в формирование различных "культурных десантов" и "творческих сопротивлений", состоящих из вчерашних гастролёров по России. И в этом свете атака на Вакарчука совсем не случайна. Украина готовится к выборам и от фронтмена "Океана Эльзы" требуют вспомнить политический опыт и вновь повести в парламент партию "Голос", которую даже на Украине величают "Голос Сороса".За этой партией стоит олигарх и вечный спонсор Демпартии США украинский олигарх и зять президента Кучмы Виктор Пинчук вместе со своими кураторами. И им позарез необходимо в новом парламенте Украины собственное представительство. А чтобы Вакарчук, который пока очень сильно сопротивляется и не хочет снова затягивать свое политическое детище под купол Рады, был сговорчивей, ему уже открыто намекнули на некоторые финансовые сложности и пообещали ограничить выезды за границу.Действительно, от Минобороны Украины с 2022 по 2024 год боец Вакарчук получил денежное довольствие в размере 850 тысяч гривен (около 1,83 млн рублей). А за первые несколько месяцев 2024 года музыкант заработал еще 89,6 тысячи гривен (примерно 193 тысячи рублей). Если он не согласиться и дальше подпевать Зеленскому и глобалистам, все эти финансовые операции станут достоянием общественности, а то и поводом для уголовного дела. Тем более, что до сих пор нет данных о том в каких войсках и на каком направлении служил Вакарчук.Можно не сомневаться, что и других артистов и музыкантов киевская власть и её западные спонсоры намерены использовать для предвыборной агитации и пропаганды, прежде всего, cреди украинских мигрантов, осевших в ЕС. По последним данным, в Европе находится уже 7 миллионов граждан Украины, и это солидный электоральный куш. Достаточно вспомнить выборы в Молдавии или Румынии, где диаспора сыграла ключевую роль в моделировании итогов выборов и назначении победителей, чтобы понять, что и для Украины уготован схожий сценарий. Писать его будут в Лондоне и в Берлине, но вот актёров и певцов наберут из местных – для достоверности.

https://ukraina.ru/20241101/1058540874.html

https://ukraina.ru/20231117/1051115665.html

https://ukraina.ru/20180924/1021212264.html

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Елена Кирюшкина

украина, россия, европа, святослав вакарчук, вадим серга, макс барских, вооруженные силы украины, океан эльзы, ес, музыка, певец, политика, выборы, эксклюзив