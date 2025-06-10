https://ukraina.ru/20250610/prisk-istochnikov-ili-kompromata-na-mestnykh-eks-chinovnikov-smi-o-prichine-obyskov-v-informagentstve-1063799601.html

Поиск источников или компромата на местных экс-чиновников? СМИ о причине обысков в информагентстве Ura.ru

Поиск источников или компромата на местных экс-чиновников? СМИ о причине обысков в информагентстве Ura.ru - 10.06.2025 Украина.ру

Поиск источников или компромата на местных экс-чиновников? СМИ о причине обысков в информагентстве Ura.ru

Крупное российское информационное агентство Ura.ru 5 июня оказалось в эпицентре громкого дела. В офисе редакции прошли обыски, а свердловского редактора Дениса Аллаярова задержали по подозрению в даче взятки полицейскому

2025-06-10T04:30

2025-06-10T04:30

2025-06-10T05:19

эксклюзив

сми

российские сми

сергей миронов

следственный комитет

госдума

мвд

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В свердловскую редакцию информационного агентства сотрудники Следственного комитета России (СРК) и полиции пришли 5 июня утром. Они провели обыски и изъяли оргтехнику. По сообщениям российских СМИ, перед началом обысков в редакции были задержаны двое сотрудников, в том числе редактор Денис Аллаяров.Помимо Аллаярова у себя дома были задержаны корреспонденты, освещающие криминальные темы – Сергей Бодров и Анна Салымская.По словам самых сотрудников издания, силовики явились в офис "с кувалдами" и никого из присутствующих в редакции не выпускали. Беременной сотруднице стало плохо и ее супруг попытался попасть к ней, но его внутрь не пускали, рассказали позже журналисты Ura.ru.Все трое задержанных сотрудников сначала были допрошенный в качестве свидетелей и отпущены, но уже вечером Аллаярову предъявили обвинение в даче взятки бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по городу Андрею Карпову, который журналисту является родным дядей.По версии следствия, Карпов предоставлял редакции оперативные сводки за денежное вознаграждение в размере 20 тыс. рублей. По неподтвержденным данным, распоряжение покупать сводки МВД якобы дал сам исполнительный директор и глава редколлегии Ura.ru Михаил Вьюгин.По одной из версий, появившихся в прессе, Вьюгин выписывал ежемесячные премии редактору свердловской редакции Денису Аллаярову, которые тот потом передавал своему дяде. Сам Вьюгин позже заявил, что ничего по этому поводу не знает.В самом агентстве утверждают, что Аллаяров является жертвой оговора со стороны своего дяди. По их словам, бывший полицейский Андрей Карпов, который ранее был задержан по другом обвинению, сейчас пытается таким образом "облегчить свою участь"."Денис вину не признает, сам факт взятки отрицает. В ходе многочасовых обысков, проведенных в редакции и по домашним адресам сотрудников доказательств передачи якобы существующей взятки сотруднику полиции не обнаружено. Эта информация недостоверна", - говорится в статье, опубликованной на сайте агентства.Ленинский районный суд Екатеринбурга 6 июня удовлетворил просьбу следователей и отправил Аллаярова под стражу до 4 августа. Суд отказал журналисту в домашнем аресте, о чем ходатайствовали его адвокаты."Я не признаю вину, я просто выполнял свою журналистскую работу", - сказал Аллаяров в зале суда после вынесенного судьей решения.Защита Аллаярова 9 июня обжаловала арест журналиста, попросив суд избрать ему, более мягкую меру пересечения, сообщили РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона. Тем временем в управлении Следственного комитета Российской Федерации информационному агентству заявили, что "ситуацию не комментируют".Реакция общественностиАрест редактора большого новостного агентства вызвал немедленную реакцию общественности.Глава партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") призвали председателя Следственного комитета России Александра Бастрикина и генерального прокурора Игоря Краснова взять под личный контроль расследование в отношении сотрудников информагентства Ura.ru в Екатеринбурге."В редакцию СМИ, где работают сотрудники, которые никаких насильственных действий не совершали, являются люди с кувалдой, останавливают работу агентства. Такое недопустимое поведение в отношении журналистов выглядит как акция устрашения независимого СМИ в интересах каких-то обиженных деятелей местной элиты", — написал Миронов в своем телеграм-канале.Даванков напомнил, что в соответствии с информацией российских СМИ, следствие заинтересовал "слив криминальных сводок", к которому могли быть причастны сотрудники агентства."Ни для кого не секрет: журналисты по всей стране работают с источниками в правоохранительных органах. Да и сами органы часто не против, когда в СМИ или телеграм-каналах появляется информация от них. Если теперь сотрудничество с источником равно "повод для обыска", завтра можно закрывать любое издание, которое пишет что-то кроме официальных пресс-релизов", - отметил вице-спикер Госдумы в сообщении, опубликованном в личном телеграм-канале.В публикации Даванков рассказал, что генеральному прокурору Игорю Краснову он уже направил обращение с просьбой взять на контроль ход расследования.На обыски в редакции новостного агентства Ura.ru отреагировал и Союз журналистов России. Ассоциация выразила своим коллегам поддержку и назвала проведенные оперативные мероприятия "демонстративными"."Союз журналистов России считает подобные силовые мероприятия в отношении прессы недопустимыми. Мы будем следить за развитием событий и окажем нашим коллегам всю необходимую помощь", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ассоциации.Зачем правоохранительные органы заинтересовались Ura.ru – версии СМИТем временем в российских СМИ стали появляться различные версии, в связи с чем силовики пришли в агентство. "РБК Екатеринбург" пишет о том, что проверка способа получения ежедневных оперативных сводок правоохранительных органов является только одной из возможных причин обысков в офисе Ura.ru.Агентство допускает, что второй причиной могло стать финансирование Ura.ru профсоюзом "Альянс врачей"*, который Минюстом был признан иноагентом. В 2020 году, когда "Альянс" все еще не имел статуса иноагента, Вьюгин мог организовать поездку в Екатеринбург журналиста американского издания The Washington Times Марка Беннетса в интересах председателя этой организации, отмечает "РБК Екатеринбург" в своем телеграм-канале.Еще одну версию задержания Дениса Аллаярова озвучил в разговоре с корреспондентами Ura.ru почетный адвокат России Алесандр Почуев. Он допустил, что оно может быть связано с "клановой борьбой за влияние на медийном рынке и попыткой контроля общественного мнения".По словам адвоката, действия силовиков являются "признанием" социальной значимости Ura.ru и его вклада в региональную информационную повестку.Однако заслуженный юрист РФ Иван Соловьев уверен, что у силовых структур были правовые основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий в редакции агентства. В интервью телеканалу "Россия 24" он подчеркнул, что "просто так никто не будет изымать оргтехнику и искать доказательства", а также ограничивать возможность передвижения сотрудникам СМИ.Еще одна версия событий появилась после обысков 5 июня в ряде телеграм-каналов. В соответствии с ней интерес правоохранительных органов к информагентству мог быть связан со сменой руководства в регионе. Якобы после отставки Евгения Куйвашева с поста губернатора Свердловской области и Владимира Якушева с должности полпреда Уральского федерального округа предприниматели лишились "крыши" в регионе.Эту версию развивает сетевое издание "Muksun.fm" в публикации, посвященной последним событиям в Ura.ru. Авторы статьи связывают взлет популярности информагентства с приходом в регион Евгения Куйвашева, который сначала занял пост полпреда президента в УрФО, а затем стал губернатором Свердловской области. По их утверждениям, с Куйвашевым была чрезвычайно близка учредитель Ura.ru Аксана Панова.Когда в декабре 2012 года, после громкого скандала, также связанного с обысками и судебным процессом, Панова покинула агентство, шеф-редактором Ura.ru стал ее бывший заместитель Вьюгин, который "продолжил продвигать политику губернатора", пишет сетевое издание.Теперь с уходом Куйвашева с губернаторской должности можно ожидать закат Ura.ru, полагают авторы статьи, опубликованной "Muksun.fm"."Очевидно, что новым властям Свердловской области близкое к их предшественнику издание — рычаг давления на региональных политиков — не нужен. Поэтому прогремевшие на всю страну обыски в агентстве могут стать и началом процесса, в конце которых обычно говорят "сегодня закончилась целая эпоха"", - допускает издание.До того, как покинуть агентство Ura.ru Аксане Пановой удалось продать 51% его акций австрийской компании BF TEN Holding GmbH, за которой, по информации СМИ, стояли приближенные к Куйвашеву уральские бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, пишет "Muksun.fm". Ряд телеграм-каналов связывает обыски в редакции агентства с попыткой ударить по Боброву и Бикову одновременно.Однако сам Бобров заявил Daily Storm, что не в курсе происходящего в редакции и что силовики даже не пытались с ним связаться по этому поводу. Также бизнесмена крайне удивили сообщения о том, что обыски каким-то образом могут быть связаны с его деятельностью."А про то, что это якобы атака на нас с Артемом или нет, скажу так: на заборе тоже много что пишут, а это всего лишь забор, правильно? Я об этом даже не думаю. Даже без понятия, кто такое мог написать. Если зажигаются звезды — значит, это кому-нибудь нужно", — заявил Бобров.Напомним, что российское информационное интернет-агентство Ura.ru основано в 2006 году журналисткой Аксаной Пановой. Оно специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края. Центральная редакция агентства находится в Екатеринбурге. Главным редактором издания в настоящее время является Диана Козлова.*Организация, признана в РФ иноагентом

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, сми, российские сми, сергей миронов, следственный комитет, госдума, мвд