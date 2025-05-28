https://ukraina.ru/20250528/skandal-v-polshe-vmeshatelstvo-ssha-v-prezidentskie-vybory-u-obamy-i-trampa-razlichayutsya-tolko-1063475901.html

Скандал в Польше. Вмешательство США в президентские выборы: у Обамы и Трампа различаются только методы

Скандал в Польше. Вмешательство США в президентские выборы: у Обамы и Трампа различаются только методы - 28.05.2025 Украина.ру

Скандал в Польше. Вмешательство США в президентские выборы: у Обамы и Трампа различаются только методы

Конгрессмены-республиканцы обвинили Демократическую партию США в тайном вмешательстве в президентские выборы в Польше. При этом Трамп и его соратники сами открыто поддерживают одного из кандидатов.

2025-05-28T20:42

2025-05-28T20:42

2025-05-28T20:42

эксклюзив

польша

сша

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В среду, 28 мая, польские СМИ сообщили о том, что республиканцы из Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса отправили письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Они потребовали объяснений относительно незаконной предвыборной рекламы в пользу Рафала Тшасковского, кандидата в президенты Польши от правящей либеральной партии "Гражданская коалиция" (ГК).Конгрессмены также обратили внимание на приостановку государственного субсидирования главной оппозиционной партии Польши "Право и Справедливость" (ПиС). Как известно, консервативная ПиС поддерживает формально независимого кандидата в президенты Кароля Навроцкого, который 1 июня составит конкуренцию Тшасковскому во втором туре выборов.Письмо подписали глава комитета Брайан Маст и семь других его членов, включая сопредседателя Польско-американской парламентской группы (Poland Caucus) Конгресса США Криса Смита. Конгрессмены фактически выдвинули обвинения против Польши и ЕС, утверждая, что правящая коалиция под руководством премьер-министра Дональда Туска, заручившись молчаливой поддержкой Брюсселя, систематически нарушает демократические процедуры и принципы верховенства права в ходе нынешней президентской избирательной кампании в Польше. "Обама, Сорос* и глобальные левые пытаются сфальсифицировать выборы в Польше. ЕС не должен молчать только потому, что ему выгодно это вмешательство", – так прокомментировано это письмо на официальной странице Комитета по иностранным делам Палаты представителей на платформе Х.Основная часть вопросов в письме конгрессменов-республиканцев касается скандала с незаконной (и, вероятно, оплаченной из-за рубежа) предвыборной агитацией в социальной сети Facebook* накануне первого тура выборов, состоявшегося 18 мая. За четыре дня до него выяснилось, что за массированной кампанией агитации против Кароля Навроцкого и ещё одного консервативного кандидата, Славомира Ментцена, стоят два акаунта в Facebook*, тесно связанные с "Гражданской коалицией" через фонд Akcja Demokracja. За последнюю неделю перед вторым туром на продвижение роликов, демонизирующих Навроцкого и Ментцена и призывающих голосовать за Тшасковского, через эти акаунты было потрачено 420 тысяч злотых (около 100 тысяч евро) – больше, чем штабами всех кандидатов вместе взятых."Какие субъекты предоставили средства (420 тысяч злотых) на рекламу в Facebook*, продвигающую Тшасковского, и поступили ли они из иностранных источников – что противоречит польскому законодательству, поскольку предвыборную агитацию могут проводить только избирательные штабы и избиратели", – спрашивают конгрессмены. Кстати, ответа на этот вопрос в Польше пока нет: хотя штаб ПиС сразу же обратился в прокуратуру с заявлением о нелегальном финансировании избирательной кампании Тшасковского, публичная реакция на него отсутствует. А на заседание парламентской группы по борьбе с беззаконием "Безопасная Польша" на прошлой неделе, где обсуждалась эта проблема, представители правоохранительных органов попросту не пришли.Ещё один вопрос в письме скорее риторический. "Какую роль играл владелец компании Estratos, Higher Ground Labs, в координации или финансировании этой рекламы, и в какой степени в её создание и распространение были вовлечены активисты Демократической партии, которые, как известно, консультировали, в том числе, предвыборные кампании Барака Обамы и Камалы Харрис?" – справшивают конгрессмены.Но ещё перед первым туром стало известно, что размещённые в Facebook* агитационные ролики были изготовлены компанией Estratos Digital GmbH со штаб-квартирой в Вене. Она основана двумя гражданами Венгрии: Адамом Фиксором (министром специальных служб в правительстве Гордона Байнаи, правившего до Виктора Орбана) и Виктором Сигетвариа. Estratos специализируется на цифровом политическом маркетинге. При этом основным акционером Estratos является американский фонд Higher Ground Labs Fund III LP. Более того, по утверждению портала OKO.press, польских "волонтёров" для съёмок в роликах подбирал американский политический консультант, связанный с американским же PR-агентством, работающим в Центральной и Восточной Европе.Фонд Higher Ground Labs Fund III LP на своем веб-сайте сообщает, что он "финансирует технологии, которые помогают кандидатам побеждать", и связан с Демократической партией США. Он был основан в 2017 году после первой победы Дональда Трампа, его целью была и остаётся мобилизация избирателей-демократов. Руководителями организации являются Бетси Гувер, Эндрю Маклафлин и Шомик Дутта, все они ранее работали с экс-президентом США Бараком Обамой в его избирательных кампаниях 2008 и 2012 годов.Примечательно, что как раз накануне первого тура польских президентских выборов в Польшу прибыл сам Барак Обама – формально на экономический форум Impact в городе Познань. Прямо за Тшасковского он не агитировал, однако иногда дословно повторял лозунги кандидата от ГК о необходимости "борьбы за демократию". Примечательно, что в качестве "недемократических обществ" Обама представлял Польшу времён правления ПиС (2015-2023) и нынешнюю Венгрию.В связи с этим польские комментаторы вспомнили, что компания Estratos принимала участие в поддержке венгерской оппозиции во время парламентских выборов в Венгрии в 2022 году, но тогда она носила другое название – Datadat. По информации венгерского портала 24.hu, Datadat действовал как своего рода агентство в рамках оппозиционной кампании. "Мы обращались к ним, когда нам нужен был фильм или кампания в Facebook, и они позаботились об этом, спродюсировали и предоставили", – признавались тогда связанные с Джорджем Соросом* венгерские оппозиционеры. При этом о возможном участии Сороса* в тайном финансировании агитации за Тшасковского американские конгрессмены спросили в своём письме отдельно.Сами же республиканцы поддерживают Кароля Навроцкого открыто. В начале мая Навроцкого в Овальном кабинете принял Дональд Трамп, фото с этой встречи было опубликовано на официальном сайте Белого дома. По утверждению кандидата-консерватора, президент США выразил уверенность в его победе, и опровержения этих слов не последовало.А 27 мая в ходе первого в Польше большого мероприятия Консервативной конференции политических действий (Conservative Political Action Conference, СРАС) в поддержку Кароля Навроцкого выступила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Ноэм назвала Навроцкого "сильным лидером", который может работать в связке с президентом США Дональдом Трампом, укрепляя американо-польские отношения.Она также добавила, что победа консервативного кандидата обеспечит Польше "сильные границы" и продолжение американского военного присутствия, "включая 10 000 военнослужащих США, размещённых в стране для сдерживания российской угрозы". Примечательно, что мероприятие СРАС проходило в Жешуве, неподалёку от аэродрома "Ясёнка". Именно там дислоцированы более тысячи американских десантников, обеспечивающих поставки западного оружия Киеву.При этом американская чиновница раскритиковала Рафала Тшасковского, назвав его "абсолютной катастрофой" как лидера, и призвала поляков выбрать "кандидата, который защитит национальные интересы и ценности". Хотя Кристи Ноэм и провела в Варшаве встречу с министром внутренних дел Польши Томашем Семоняком, она была протокольной и холодной. Неудивительно, что Gazeta Wyborcza, рупор польского премьера и лидера ГК Дональда Туска, обвинила Дональда Трампа в "возмутительном вмешательстве в наши выборы"."До сих пор американцы держались на равной дистанции от представителей польской политической сцены. Когда Барак Обама приехал в Польшу в 2014 году, лидер оппозиции Ярослав Качиньский также был приглашен на встречу с ним. В 2022 и 2023 годах Джо Байден встречался в Варшаве с политиками из правящей партии ПиС и оппозиционной Гражданской коалиции. Он пригласил Анджея Дуду и премьер-министра Дональда Туска в Белый дом в марте 2024 года, чтобы не создавать впечатления, что какая-либо политическая партия пользуется его большим расположением. Но Дональд Трамп положил конец этой практике", – льёт крокодиловы слёзы издание.Однако в упомянутом письме конгрессменов-республиканцев, кроме пока недоказанных обвинений в незаконном финансировании кампании провластного кандидата, есть и другие пункты, объясняющие охлаждение отношений между администрацией Дональда Трампа и нынешними варшавскими властями.Речь о невыплате партии "Право и Справедливость" части субсидий из государственного бюджета, несмотря на то, что правительству было предписано сделать это Палатой чрезвычайного контроля и общественных дел Верховного суда Польши. При этом и самим отказом выплатить субсидии, и демонстративным невыполнением решения суда правительство Дональда Туска открыто гордится, и обещает, что в случае поражения Карля Навроцкого ПиС ожидают ещё более тяжёлые времена."Несмотря на громкую критику со стороны Европейской комиссии, и её решения удержать более 150 миллиардов долларов у Польши за предполагаемые нарушения верховенства права предыдущим правительством ПиС, она хранит подозрительное молчание, несмотря на явные доказательства нарушений верховенства права при Туске", – сказано в письме президенту ЕК.Консервативные польские СМИ отметили, что это очередной признак критики решений польских властей в отношении "Права и Справедливости" со стороны конгрессменов-республиканцев. Ранее пять членов Судебного комитета Палаты представителей Конгресса США направили фон дер Ляйен аналогичное письмо, в котором подняли вопрос о субсидиях для ПиС. Кароль Навроцкий обсуждал этот вопрос с председателем Судебного комитета Джимом Джорданом и другими республиканцами во время своего визита в Вашингтон в начале мая.Однако новое письмо, как и предыдущее, явно останется без официального ответа. Представитель Европейской комиссии 28 мая заявил, что исполнительный орган ЕС "не занимается избирательными процессами", поскольку это дело национальных властей. В то же время, по его словам, Еврокомиссия выступает за "свободные и справедливые выборы" с помощью существующих и новых инструментов, таких как свод правил ЕС по модерации контента и готовящаяся программа "Щит демократии". В ЕК также отметили, что "тесно сотрудничают с польскими властями в усилиях по восстановлению верховенства права".Поскольку "нарушающими принцип верховенства права" в Брюсселе считают только действия правительств ПиС, эти заявления можно считать карт-бланшем для нынешних польских властей по поддержке Рафала Тшасковского и борьбе с Каролем Навроцким. Вряд ли этому смогут помешать письмо конгрессменов или даже публичная поддержка кандидата-консерватора со стороны Трампа накануне второго тура голосования, на которую до сих пор рассчитывают в штабе Навроцкого.Об особенностях первого тура президентских выборов в Польше - в статье Олега Хавича "Президентские выборы в Польше: правый разворот"*Организация запрещенная признанная в РФ

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Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, польша, сша, венгрия, дональд трамп, рафал тшасковски, барак обама (старший), ес, facebook, демократическая партия