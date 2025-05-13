https://ukraina.ru/20250513/my-ne-liviya-sanktsiy-ne-boimsya-aleksandr-ionov-o-tom-pochemu-zapad-vystavlyaet-rf-ubiytsey-passazhirov-1063101431.html

Мы не Ливия, санкций не боимся. Александр Ионов о том, почему Запад выставляет РФ убийцей пассажиров МН17

Мы не Ливия, санкций не боимся. Александр Ионов о том, почему Запад выставляет РФ убийцей пассажиров МН17 - 13.05.2025 Украина.ру

Мы не Ливия, санкций не боимся. Александр Ионов о том, почему Запад выставляет РФ убийцей пассажиров МН17

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов прокомментировал изданию Украина.ру ситуацию с обвинениями России в падении малайзийского самолета, выполнявшего рейс МН17. А также рассказал, что думают о переговорах в Стамбуле жители ДНР.

2025-05-13T19:53

2025-05-13T19:53

2025-05-13T20:01

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Нидерланды и Австралия потребовали у Международной организации гражданской авиации (ИКАО) "приказать" Москве начать переговоры о потерпевшем в 2014 году крушение в Донбассе лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17. Основание — накануне вечером ИКАО признал Россию виновной в падении борта.— Александр Викторович, накануне вечером Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) объявил, что Россия несет ответственность за сбитие рейса MH17 в 2014 году. Нидерланды и Австралия потребовали от ИКАО "приказать" Москве начать переговоры по вопросу возмещения ущерба. И это при том, что суд закончился еще в ноябре 2022 года. Тогда почему этот "туз в рукаве" Запад решил разыграть именно сейчас?— Сейчас такая обстановка, когда русофобы и ястребы, саботируя нормализацию переговорного процесса, активно выступают за то, чтобы боевые действия на Украине продолжались. Это и новый еврокомиссар, бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас, и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, и президент Франции Эммануэль Макрон.Естественно, Европа, а точнее европейские неолибералы и глобалисты, хотят продолжения эскалации в сторону России — для того, чтобы поднять свой военный бюджет. Поэтому идут разговоры о несуществующей российской угрозе, и, собственно говоря, поэтому они подняли вопрос малазийского Boeing.Напомню, что Россия не поддержала решение ИКАО и отвергла судебные решения, которые могут быть приняты в ее отношении. Как альтернативу для разбирательства этой катастрофы мы предложили использовать площадки ООН.Также напомню, что США отказались предоставить прокуратуре Нидерландов спутниковые данные, на которых якобы запечатлен момент пуска ракеты "Бук", якобы сбившей пассажирский лайнер, выполнявший в 2014 году рейс MH17, потому что российская страна настаивала, что ракета была запущена с подконтрольной Украине территории.Украина, в свою очередь, тоже отказалась предоставлять данные с радаров и с других средств объективного контроля.Из всего этого мы делаем вывод, что сегодняшний акцент на этой теме — очередная попытка Запада разжечь русофобию и использовать ее в медийной кампании. Всплывшая история с MH17 говорит о том, что идёт политическая спекуляция против РФ, на которую хотят повесить ярлык убийцы, особенно в преддверии мирного урегулирования на Украине и переговоров в Стамбуле.К сожалению, в трагедии погибло 298 пассажиров, у которых есть семьи; это люди из разных стран. Пытаться дальше педалировать эту тему в СМИ, призывая Россию платить какие-то компенсации — равносильно принуждению к признанию вины. Если мы платим — значит признаем вину. Все это прекрасно понимают.Но Россия никакую ответственность на себя, естественно, брать не будет, потому что это не наш вопрос. Если они хотят справедливого расследования, повторюсь, пусть оно проходит на площадке международных организаций, ООН.— На какую сумму, как вы думаете, Запад хочет ограбить Россию?— Я думаю, здесь не вопрос суммы, а задача обвинить Россию в том, к чему она не не имеет отношения. Да, они назвали имена граждан Украины, РФ, которые якобы причастны к крушению самолета, но компенсацию просят с Российской Федерации. По их мнению, она должна признать вину за крушение Boeing.С юридической стороны это полный бред. Кстати, в свое время они то же самое сделали с Каддафи, когда над Локерби взорвался самолет, и в этом обвинили ливийские спецслужбы. В итоге Ливия выплатила компенсацию и получила серьезные санкции.Но мы — не Ливия, не африканская страна. Мы санкций не боимся.— Стоит ли нам отвечать на эту провокация, которая, скажем так, давно "протухла"?— Я считаю, мы не должны даже реагировать на это. Это низко, когда западные страны, особенно Нидерланды, пытаются спекулировать на трагедии. Известно же, что обычно рейсы, воздушные суда и пассажиры застрахованы.— Мы обратили внимание вот на какой момент. 10 мая "коалиция желающих" пыталась прижать Москву к стенке, выставив России ультиматум, что она должна прекратить боевые действия, иначе — карательные меры. Однако европейские политики сами себе этим подставили подножку: Владимир Путин парировал приглашением за стол переговоров 15 мая. Сначала в ЕС немного растерялись, но быстро собрались с мыслями и, очевидно, взяли паузу на придумывание новых провокаций против РФ. Что еще можно от них ожидать, кроме MH17?— Я думаю, они сейчас попытаются разыграть достаточно большое количество провокационных моментов. Украина, например, заявила о создании собственной космической, спутниковой группировки. С военной точки зрения сама Украина не в состоянии этим заниматься. Кто ей будет в этом помогать, на какие средства это можно осуществить? Никто не знает.Да, намечены переговоры, но это в целом вещь достаточно иллюзорная. Потому что есть вопросы, связанные с желанием России без предварительных договоренностей обсуждать те моменты, которые являются основополагающими. В частности, чтобы установилась определенная защита и иммунитет для граждан не только России, а в целом этнически русских на территории Украины — чтобы не попирался язык, не поддерживались, в том числе западными странами, движения националистического характера, которых сейчас там много, и они являются когортой ВСУ.И самое главное — демилитаризация, о которой говорилось четко и громко во всех российских официальных источниках. Запад же, в частности Европейский Союз, наоборот, показывает всеми силами и всей статистикой, что они увеличивают бюджеты [для ВСУ]. Соединенные Штаты предоставляют ВСУ разведданные для того, чтобы беспилотники могли долетать чуть ли не до Москвы.Перед 9 мая, вспомните, почти 600 беспилотников было запущено со стороны Киева. Это данные, которые предоставляют в том числе Соединенные Штаты.Поэтому прорыв может быть исключительно тогда, когда киевский режим покажет, что готов к переговорам как капитулирующая сторона, потому что Украина проиграла в военном конфликте. А Россия идет на них как победитель, мы диктуем условия мирных договоренностей, чтобы позже конфликт не возобновился. Запад же всячески пытается представить переговоры равнозначными.Если Украина начнет получать оружие, будет перегруппировывать свои вооруженные силы, нарушать режим прекращения огня, то опять начнутся боевые действия, как это было после Минских соглашений. Тогда украинские войска заняли всю "серую", демилитаризованную, 10-километровую зону, нарушали режим прекращения огня, а европейцы это не фиксировали. Это было исключительно политической историей.Так что мы идем на переговоры с сильной позицией — пусть смотрят на карту. Линия боестолкновения перемещается в сторону Запада. Они могут вести переговоры год, два, три, и, видимо, когда наши войска встанут в километре от Банковой улицы, тогда западники будут более сговорчивы.Каждый день мы освобождаем новые населенные пункты, мы конституционно обозначили, какие области являются частью России. Но в Европе почему-то хотят, чтобы мы остановились по той линии, на которой находимся сейчас.Я лично считаю, что у нас сейчас военный потенциал гораздо больше, чем у ВСУ. У них не осталось возможности к реактивному сопротивлению и тем более к наступательным операциям. Напомню, десятки тысяч мужчин на Украине не выходят из дома, чтобы не попасть под мобилизацию.— Как думаете, каковы шансы, что Путин и Зеленский все же сядут за стол переговоров 15 мая?— Я думаю, сначала в Стамбул поедет определенный состав, специализированная группа. А наш президент приедет на переговоры исключительно тогда, когда будет что подписывать. Пока широкая общественность не видит всеобъемлющих документов. Да, Украина согласилась на 22 пункта, но при этом мы не знаем общего содержания документа, не знаем, что из этого украинская сторона реально будет соблюдать. Ну, возьмут они на себя обязательства, а кто будет осуществлять мониторинговый контроль за ними?Мы пробовали это делать сами, привлекали ОБСЕ, но Киев всегда нарушал соглашения, в том числе режим прекращения огня, бомбил хаотично мирные города. Допустим, сейчас они будут делать то же самое. Кто из международных организаций или посредников на этих переговорах возьмет на себя ответственность за удары по России? Миротворцев натовских на Украине не будет, об этом Владимир Путин четко сказал.— У вас работает приемная в Луганске. Как на исторических территориях России, которые называют новыми, воспринимается возможность переговоров в нынешней ситуации?— С одной стороны, переговоры воспринимаются положительно. Но вопрос в том опять же, какой документ будет подписан. Люди не хотят быть заложниками дипломатии и настроены на документ, в котором будет закреплено, что освобожденные территории останутся под российской юрисдикцией.Украина сегодня — это страна, которая полностью зависит от Запада. Недавно подписанная сделка по недрам, по сути, делает Украину заокеанской колонией Соединенных Штатов. И недра, которыми по конституции владел украинский народ, теперь принадлежат американской нации.Украину ждет серьезный кризис в будущем — экономический и политический. Никто жить в таких условиях не собирается. Многие украинцы, которые уехали на Запад, пытаются сейчас попасть в Россию на постоянное проживание. Люди говорят о том, что важно освободить больше территорий и гарантировать тем, кто проживает там, распространение конституционных прав Российской Федерации.Летом без прорыва на дипломатическом фронте мы продолжим воевать так, как воюем. Об этом в интервью Кирилла Курбатова с экспертом Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины.

https://ukraina.ru/20230214/1043539506.html

https://ukraina.ru/20250513/uspet-za-sutki-es-dostal-iz-rukava-malayziyskiy-tuz-ili-kak-mukhlevat-s-chuzhoy-kolodoy-1063084440.html

https://ukraina.ru/20250512/oleg-ivanov-esli-ukraina-poydet-po-puti-yaponii-mirnyy-dogovor-s-rossiey-ne-budet-podpisan-1063063261.html

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Анна Черкасова

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