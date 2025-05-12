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Зеленский пообещал лично ждать Путина в Турции в четверг, но Эрдогана не предупредил
Зеленский пообещал лично ждать Путина в Турции в четверг, но Эрдогана не предупредил - 12.05.2025 Украина.ру
Зеленский пообещал лично ждать Путина в Турции в четверг, но Эрдогана не предупредил
Владимир Зеленский в социальной сети X заявил, что будет ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг
2025-05-12T07:14
2025-05-12T07:14
2025-05-12T07:15
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"Я буду ждать Путина в Турции в четверг", - написал Зеленский.При этом в администрации президента Турции заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах Зеленского посетить республику 15 мая.В воскресенье глава российского государства выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина.Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Турция, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эрдоган
Зеленский пообещал лично ждать Путина в Турции в четверг, но Эрдогана не предупредил
07:14 12.05.2025 (обновлено: 07:15 12.05.2025)
Владимир Зеленский в социальной сети X заявил, что будет ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг
"Я буду ждать Путина в Турции в четверг", - написал Зеленский.
При этом в администрации президента Турции
заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах Зеленского
посетить республику 15 мая.
"У нас нет информации о таком визите", — указал собеседник в администрации президента Турции.
В воскресенье глава российского государства выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине
возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле
15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Президент США Дональд Трамп
призвал власти в Киеве
"немедленно" согласиться на предложение Путина
.