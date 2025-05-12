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Зеленский пообещал лично ждать Путина в Турции в четверг, но Эрдогана не предупредил

Зеленский пообещал лично ждать Путина в Турции в четверг, но Эрдогана не предупредил - 12.05.2025 Украина.ру

Зеленский пообещал лично ждать Путина в Турции в четверг, но Эрдогана не предупредил

Владимир Зеленский в социальной сети X заявил, что будет ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг

2025-05-12T07:14

2025-05-12T07:14

2025-05-12T07:15

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"Я буду ждать Путина в Турции в четверг", - написал Зеленский.При этом в администрации президента Турции заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах Зеленского посетить республику 15 мая.В воскресенье глава российского государства выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина.Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.

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