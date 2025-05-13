Предчувствие новой Бучи. Как Украина умеет срывать переговоры - 13.05.2025 Украина.ру
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Предчувствие новой Бучи. Как Украина умеет срывать переговоры
Предчувствие новой Бучи. Как Украина умеет срывать переговоры - 13.05.2025 Украина.ру
Предчувствие новой Бучи. Как Украина умеет срывать переговоры
В четверг, 15 мая, в Стамбуле могут пройти переговоры РФ и Украины. Возможное восстановление прямого диалога Москвы и Киева снова актуализирует события трехлетней давности в Буче Киевской области. Это самый громкий и успешный пример кровавой украинской провокации как технологии. Нельзя исключать, что нечто подобное вскоре может произойти снова
2025-05-13T14:31
2025-05-13T14:48
эксклюзив
россия
украина
буча
владимир зеленский
владимир путин
борис джонсон
изюм
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Буча – как предлог для срыва переговоровВ феврале-марте 2022 года российские войска заняли ряд населенных пунктов Киевской области, продолжая создавать угрозу для украинской столицы.Параллельно с этим в Белоруссии, а затем в Турции прошли переговоры делегаций РФ и Украины. 29 марта в Стамбуле стороны парафировали документ, в котором были прописаны определенные пункты, по которым удалось договориться: нейтральный статус Украины, гарантии безопасности и т.д.В тот же день Москва объявила, что для создания условий для дальнейших переговоров ВС РФ снижают активность на направлении Чернигова и Киева, что фактически означало уход российской армии из этих регионов. 30 марта российские военнослужащие покинули населенный пункт Буча в Киевской области.На следующий день (это будет важно в дальнейшем) городской совет Бучи опубликовал видеообращение мэра Анатолия Федорука, в котором он объявил об "освобождении" и подтвердил отсутствие в городе армии России.Вечером 1 апреля в интернете появилось первое видео с трупами на улицах Бучи. В ближайшие два дня таких роликов было опубликовано еще несколько, в основном за авторством западных журналистов, прибывших в город в первых числах апреля.Украинские и западные СМИ после этого приступили к раскрутке истории о якобы имевших место в этом районе преступлениях ВС РФ против мирного населения. В эти же дни город посетил Владимир Зеленский, который заявил, что переговоры с Россией все равно будут продолжены.Известно, что они продолжались по видеосвязи на уровне экспертов и подгрупп до середины апреля, однако уже тогда стало понятно, что диалог заходит в тупик."Украина выторговывала жесткие гарантии безопасности, которые не будут распространяться на территориях Крыма и Донбасса. За этим последовали наши действия по созданию условий для переговорного процесса. И мы столкнулись с провокацией в Буче… То есть, опять вернулись в тупиковую для всех ситуацию", - заявил Владимир Путин 12 апреля.Через два дня после этого Зеленский поменял свою позицию, заявив, что события под Киевом закрыли возможность диалога. На этом переговоры окончательно сошли на нет.Число жертв произошедшего в Буче доподлинно неизвестно до сих пор. По некоторым оценкам, в самой Буче погибли более 400 человек, а во всем районе – около 1 тыс., однако точно установить это не представляется возможным, далее будет ясно, почему.Что произошло в БучеДля того, чтобы понять, что же произошло в Буче три года назад нужно внимательно проследить всю хронологию событий.30 марта ВС РФ вышли из этого населенного пункта, то есть на следующий день после того, как о снижении активности на этом направлении заявила российская делегация в Стамбуле. Такую дату назвало Минобороны России. Это подтвердил мэр Федорук, о видеообращении которого упоминалось выше. Он снимал свой ролик утром или днем у здания горсовета, что говорит о том, что российские войска к тому моменту город уже оставили. В этом видео градоначальник никак не обмолвился о трупах на улицах города или о чем-то подобном.Первые кадры с телами появились под вечер 1 апреля, полноценно же эту тему начали освещать только вечером 2 и 3 апреля. Получается, что между уходом ВС РФ из Бучи и началом широкомасштабной медийной кампании о "резне" в этом городе прошли 3-4 дня.В это время в населенный пункт уже зашли украинские подразделения. Это подтверждается, например, видео, которое опубликовал член "Азова"* Сергей Коротких. На этих кадрах он в составе своего подразделения участвует в зачистке Бучи и дает команду стрелять в тех, кто не имеет синей опознавательной повязки, использовавшейся в ВСУ. Вскоре этот ролик был удален, однако его копии можно найти в сети.Месяц назад, в очередную годовщину провокации в Буче, в ООН по видеосвязи по приглашению РФ выступил бывший военнослужащий армии Франции Адриан Боке, который в качестве волонтера медслужбы был привезен 4 апреля в Бучу. По его словам, он лично видел, как в городе из грузовика выгружали трупы военных и мирных жителей.Француз также обратил внимание, что белые повязки на трупах (опознавательный знак ВС РФ) были чистыми, хотя сами трупы, пролежавшие до этого под дождем, были в грязи.Казалось бы, у властей Украины есть все возможности доподлинно установить все обстоятельства того, что же все-таки произошло в Буче в марте 2022 года. Для этого нужно инициировать независимое расследование, провести эксгумацию останков или хотя бы, для начала, обнародовать полный список погибших. Но даже этого не сделано до сих пор, потому что тогда велик риск, что мир узнает о постановочном характере "резни" под Киевом.Следует понимать, что Буча в течение месяца находилась в эпицентре российского наступления, из этого населенного пункта ВС РФ шли дальше на Ирпень. Разумеется, что ВСУ пытались затормозить движение россиян, обстреливая их колонны из артиллерии и иных вооружений. В Буче в это время оставалось около 5 тыс. человек, поэтому жертвы среди гражданских были практически неизбежны, причем гибли люди именно от огня украинских вооруженных сил.Кроме того, и это подтверждает представители украинской стороны, часть жертв при всем желании трудно зачислить в мирные жители. Как рассказала в 2022 году депутат местного горсовета и член территориальной обороны Катерина Украинцева, местные силовики спешно покинули Бучу при наступлении ВС РФ, поэтому оказывать им сопротивление начали добровольцы."В городе не было никого, его защищали своими силами. Это была даже не тероборона, не официальное формирование. Как таковой теробороны у нас и не было: были те, кто объединился сам. Люди ходили [в военкомат] и просили дать им оружие, хотели защищаться, не знали, куда им идти. Идти было некуда. Нашлись ветераны (имеются ввиду участники боевых действий в Донбассе – ред.), которые воевали раньше, просто патриоты. Надевали на себя все, что осталось с 2014 года, брали оружие, которое хранилось с тех пор, и шли защищать город", - сказала она в интервью изданию Meduza**.Иными словами, местная шпана, тем или иным способом получившая в руки оружие, под предводительством "ветеранов" решила поиграть в войну, и вооруженная непонятно чем атаковала российских военных. Естественно, ответ на такое мог быть в тех условиях только один – огонь на поражение. Подобных свидетельств можно привести еще вагон и маленькую тележку. В данном случае важно другое, а именно то, как эту кровавую постановку использовал киевский режим и его кураторы.Бородянка и ИзюмПровокация в Буче принесла свои плоды. Ставка Запада на дальнейшую войну с Россией руками Украины нуждалась в наглядном оправдании. Массовые убийства под Киевом, которые повесили на Россию, стали формальным предлогом для выхода украинских властей из переговорного процесса.История с Бучей идеально ложилась в выстраиваемый украинскими пропагандистами образ России как кровожадного врага, победа над которым имеет экзистенциальный смысл. Этот город также стал обязательным экскурсионным пунктом, куда привозят каждого лояльного Украине иностранного лидера.Медийный эффект этой затеи оказался столь удачным, что по этим же лекалам украинцы пытаются работать до сих пор. В первый раз это провернули практически сразу же – место Бучи занял расположенный поблизости поселок Бородянка. В нем также после ухода оттуда ВС РФ "нашли" братские могилы с сотнями трупов со следами пыток, пулями в затылке и мешками на голове.Зеленский в те дни заявил, что число жертв в Бородянке может быть даже большим, чем в Буче.Отработанные приемы, однако, уже не имели эффекта новизны, поэтому украинские пиарщики использовали эту ситуацию для оттачивания собственных навыков.Так, например, именно в Бородянке был "изобретен" "символ стойкости украинского народа", на роль которого назначили петуха. Это произошло после того, как по СМИ разошлось фото разрушенной многоэтажки, в одной из квартир которой уцелел кухонный шкафчик со стоящей на нем фигурой петуха. Это была статуэтка Васильковского майоликового завода, которую нарекли чем-то вроде оберега. После этого таких петухов стали пихать везде и всюду, а Зеленский подарил одного такого Борису Джонсону.Еще одна попытка разыграть этот же сценарий была в Изюме Харьковской области, который под свой контроль ВСУ вернули 11 сентября 2022 года. Как и в случае Бучи и Бородянки, новую инсценировку приехал пиарить лично Зеленский."На месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел. С признаками пыток, погибших в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ", - заявил он, обвинив во всем Россию.Снова последовали сравнения с Бучей и единодушная реакция коллективного Запада: это преступление России, которому нет оправдания. Лишь один президент Турции Тайип Эрдоган выступил наособицу, не став обвинять РФ, а предоставив комиссии ООН разбираться в этом вопросе.Не обошлось и без новых "символов". На этот раз для этого выбрали фотографию с торчащей из-под земли рукой с резиновыми браслетами в цветах флага Украины. Это был труп военнослужащего 93-й бригады "Холодный Яр" Сергея Совы, а браслеты ему эти ранее подарили его дети. Для пущего эффекта Сове указом Зеленского вскоре присвоили звание Героя Украины.Как можно видеть, соответствующая технология Киевом тщательно наработана. Не исключено, что в скором времени для срыва переговоров правящий на Украине режим устроит новую Бучу, Бородянку или Изюм.*Деятельность организации запрещена в РФ.*СМИ, выполняющее функции иностранного агентаПодробнее о событиях в Буче - в материале издания Украина.ру Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы.
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, буча, владимир зеленский, владимир путин, борис джонсон, изюм
Эксклюзив, Россия, Украина, Буча, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Борис Джонсон, Изюм

Предчувствие новой Бучи. Как Украина умеет срывать переговоры

14:31 13.05.2025 (обновлено: 14:48 13.05.2025)
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ жители Пригород КИева Буча оружие военнослужащие Украина
ВСУ жители Пригород КИева Буча оружие военнослужащие Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP / Vadim Ghirda
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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В четверг, 15 мая, в Стамбуле могут пройти переговоры РФ и Украины. Возможное восстановление прямого диалога Москвы и Киева снова актуализирует события трехлетней давности в Буче Киевской области. Это самый громкий и успешный пример кровавой украинской провокации как технологии. Нельзя исключать, что нечто подобное вскоре может произойти снова
Буча – как предлог для срыва переговоров
В феврале-марте 2022 года российские войска заняли ряд населенных пунктов Киевской области, продолжая создавать угрозу для украинской столицы.
Параллельно с этим в Белоруссии, а затем в Турции прошли переговоры делегаций РФ и Украины. 29 марта в Стамбуле стороны парафировали документ, в котором были прописаны определенные пункты, по которым удалось договориться: нейтральный статус Украины, гарантии безопасности и т.д.
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© POOL
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Переговоры России и Украины в Стамбуле
В тот же день Москва объявила, что для создания условий для дальнейших переговоров ВС РФ снижают активность на направлении Чернигова и Киева, что фактически означало уход российской армии из этих регионов. 30 марта российские военнослужащие покинули населенный пункт Буча в Киевской области.
На следующий день (это будет важно в дальнейшем) городской совет Бучи опубликовал видеообращение мэра Анатолия Федорука, в котором он объявил об "освобождении" и подтвердил отсутствие в городе армии России.
Вечером 1 апреля в интернете появилось первое видео с трупами на улицах Бучи. В ближайшие два дня таких роликов было опубликовано еще несколько, в основном за авторством западных журналистов, прибывших в город в первых числах апреля.
Украинские и западные СМИ после этого приступили к раскрутке истории о якобы имевших место в этом районе преступлениях ВС РФ против мирного населения. В эти же дни город посетил Владимир Зеленский, который заявил, что переговоры с Россией все равно будут продолжены.
© REUTERS / Marko Djurica
- РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© REUTERS / Marko Djurica
Известно, что они продолжались по видеосвязи на уровне экспертов и подгрупп до середины апреля, однако уже тогда стало понятно, что диалог заходит в тупик.
"Украина выторговывала жесткие гарантии безопасности, которые не будут распространяться на территориях Крыма и Донбасса. За этим последовали наши действия по созданию условий для переговорного процесса. И мы столкнулись с провокацией в Буче… То есть, опять вернулись в тупиковую для всех ситуацию", - заявил Владимир Путин 12 апреля.
Через два дня после этого Зеленский поменял свою позицию, заявив, что события под Киевом закрыли возможность диалога. На этом переговоры окончательно сошли на нет.
Число жертв произошедшего в Буче доподлинно неизвестно до сих пор. По некоторым оценкам, в самой Буче погибли более 400 человек, а во всем районе – около 1 тыс., однако точно установить это не представляется возможным, далее будет ясно, почему.
Что произошло в Буче
Для того, чтобы понять, что же произошло в Буче три года назад нужно внимательно проследить всю хронологию событий.
30 марта ВС РФ вышли из этого населенного пункта, то есть на следующий день после того, как о снижении активности на этом направлении заявила российская делегация в Стамбуле. Такую дату назвало Минобороны России.
Это подтвердил мэр Федорук, о видеообращении которого упоминалось выше. Он снимал свой ролик утром или днем у здания горсовета, что говорит о том, что российские войска к тому моменту город уже оставили. В этом видео градоначальник никак не обмолвился о трупах на улицах города или о чем-то подобном.
- РИА Новости, 1920, 03.04.2025
3 апреля, 11:59
Грузовики с трупами и белые повязки. РФ в СБ ООН представила нестыковки в версии Киева о событиях в БучеРоссия не просто не даст мировому сообществу забыть произошедшее в небольшом городе в апреле 2022 года, а продолжает при помощи фактов и рассказов свидетелей доказывать, что расстрел мирных жителей подстроила сама Украина с подачи западных партнёров, когда ВС РФ уже покинули Бучу в качестве жеста доброй воли
Первые кадры с телами появились под вечер 1 апреля, полноценно же эту тему начали освещать только вечером 2 и 3 апреля. Получается, что между уходом ВС РФ из Бучи и началом широкомасштабной медийной кампании о "резне" в этом городе прошли 3-4 дня.
В это время в населенный пункт уже зашли украинские подразделения. Это подтверждается, например, видео, которое опубликовал член "Азова"* Сергей Коротких. На этих кадрах он в составе своего подразделения участвует в зачистке Бучи и дает команду стрелять в тех, кто не имеет синей опознавательной повязки, использовавшейся в ВСУ. Вскоре этот ролик был удален, однако его копии можно найти в сети.
© AP / Vadim GhirdaВСУ жители Пригород КИева Буча
ВСУ жители Пригород КИева Буча - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP / Vadim Ghirda
ВСУ жители Пригород КИева Буча
Месяц назад, в очередную годовщину провокации в Буче, в ООН по видеосвязи по приглашению РФ выступил бывший военнослужащий армии Франции Адриан Боке, который в качестве волонтера медслужбы был привезен 4 апреля в Бучу. По его словам, он лично видел, как в городе из грузовика выгружали трупы военных и мирных жителей.
Француз также обратил внимание, что белые повязки на трупах (опознавательный знак ВС РФ) были чистыми, хотя сами трупы, пролежавшие до этого под дождем, были в грязи.
Казалось бы, у властей Украины есть все возможности доподлинно установить все обстоятельства того, что же все-таки произошло в Буче в марте 2022 года. Для этого нужно инициировать независимое расследование, провести эксгумацию останков или хотя бы, для начала, обнародовать полный список погибших. Но даже этого не сделано до сих пор, потому что тогда велик риск, что мир узнает о постановочном характере "резни" под Киевом.
© REUTERS / Serhii NuzhnenkoУкраина Буча Киевская область война уничтоженная военная техника оружие всу танк
Украина Буча Киевская область война уничтоженная военная техника оружие всу танк - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko
Украина Буча Киевская область война уничтоженная военная техника оружие всу танк
Следует понимать, что Буча в течение месяца находилась в эпицентре российского наступления, из этого населенного пункта ВС РФ шли дальше на Ирпень. Разумеется, что ВСУ пытались затормозить движение россиян, обстреливая их колонны из артиллерии и иных вооружений. В Буче в это время оставалось около 5 тыс. человек, поэтому жертвы среди гражданских были практически неизбежны, причем гибли люди именно от огня украинских вооруженных сил.
Кроме того, и это подтверждает представители украинской стороны, часть жертв при всем желании трудно зачислить в мирные жители. Как рассказала в 2022 году депутат местного горсовета и член территориальной обороны Катерина Украинцева, местные силовики спешно покинули Бучу при наступлении ВС РФ, поэтому оказывать им сопротивление начали добровольцы.
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko Украина Буча Киевская область война уничтоженная военная техника оружие всу танк
 Украина Буча Киевская область война уничтоженная военная техника оружие всу танк - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko
Украина Буча Киевская область война уничтоженная военная техника оружие всу танк
"В городе не было никого, его защищали своими силами. Это была даже не тероборона, не официальное формирование. Как таковой теробороны у нас и не было: были те, кто объединился сам. Люди ходили [в военкомат] и просили дать им оружие, хотели защищаться, не знали, куда им идти. Идти было некуда. Нашлись ветераны (имеются ввиду участники боевых действий в Донбассе – ред.), которые воевали раньше, просто патриоты. Надевали на себя все, что осталось с 2014 года, брали оружие, которое хранилось с тех пор, и шли защищать город", - сказала она в интервью изданию Meduza**.
Иными словами, местная шпана, тем или иным способом получившая в руки оружие, под предводительством "ветеранов" решила поиграть в войну, и вооруженная непонятно чем атаковала российских военных. Естественно, ответ на такое мог быть в тех условиях только один – огонь на поражение.
© REUTERS / Zohra Bensemra/File Photo
- РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© REUTERS / Zohra Bensemra/File Photo
Подобных свидетельств можно привести еще вагон и маленькую тележку. В данном случае важно другое, а именно то, как эту кровавую постановку использовал киевский режим и его кураторы.
Бородянка и Изюм
Провокация в Буче принесла свои плоды. Ставка Запада на дальнейшую войну с Россией руками Украины нуждалась в наглядном оправдании. Массовые убийства под Киевом, которые повесили на Россию, стали формальным предлогом для выхода украинских властей из переговорного процесса.
История с Бучей идеально ложилась в выстраиваемый украинскими пропагандистами образ России как кровожадного врага, победа над которым имеет экзистенциальный смысл. Этот город также стал обязательным экскурсионным пунктом, куда привозят каждого лояльного Украине иностранного лидера.
Медийный эффект этой затеи оказался столь удачным, что по этим же лекалам украинцы пытаются работать до сих пор. В первый раз это провернули практически сразу же – место Бучи занял расположенный поблизости поселок Бородянка. В нем также после ухода оттуда ВС РФ "нашли" братские могилы с сотнями трупов со следами пыток, пулями в затылке и мешками на голове.
© Фото : Олексій Кулеба / Гуманітарний штаб Київщини/TelegramБородянка
Бородянка - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Олексій Кулеба / Гуманітарний штаб Київщини/Telegram
Бородянка
Зеленский в те дни заявил, что число жертв в Бородянке может быть даже большим, чем в Буче.
Отработанные приемы, однако, уже не имели эффекта новизны, поэтому украинские пиарщики использовали эту ситуацию для оттачивания собственных навыков.
Так, например, именно в Бородянке был "изобретен" "символ стойкости украинского народа", на роль которого назначили петуха. Это произошло после того, как по СМИ разошлось фото разрушенной многоэтажки, в одной из квартир которой уцелел кухонный шкафчик со стоящей на нем фигурой петуха. Это была статуэтка Васильковского майоликового завода, которую нарекли чем-то вроде оберега. После этого таких петухов стали пихать везде и всюду, а Зеленский подарил одного такого Борису Джонсону.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерия ПолянсковаДжонсон Зеленский петушки Бидасюка
Джонсон Зеленский петушки Бидасюка - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерия Полянскова
Джонсон Зеленский петушки Бидасюка
Еще одна попытка разыграть этот же сценарий была в Изюме Харьковской области, который под свой контроль ВСУ вернули 11 сентября 2022 года. Как и в случае Бучи и Бородянки, новую инсценировку приехал пиарить лично Зеленский.
"На месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел. С признаками пыток, погибших в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ", - заявил он, обвинив во всем Россию.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкгород Изюм Харьковской области
город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
город Изюм Харьковской области
Снова последовали сравнения с Бучей и единодушная реакция коллективного Запада: это преступление России, которому нет оправдания. Лишь один президент Турции Тайип Эрдоган выступил наособицу, не став обвинять РФ, а предоставив комиссии ООН разбираться в этом вопросе.
Не обошлось и без новых "символов". На этот раз для этого выбрали фотографию с торчащей из-под земли рукой с резиновыми браслетами в цветах флага Украины. Это был труп военнослужащего 93-й бригады "Холодный Яр" Сергея Совы, а браслеты ему эти ранее подарили его дети. Для пущего эффекта Сове указом Зеленского вскоре присвоили звание Героя Украины.
Как можно видеть, соответствующая технология Киевом тщательно наработана. Не исключено, что в скором времени для срыва переговоров правящий на Украине режим устроит новую Бучу, Бородянку или Изюм.
*Деятельность организации запрещена в РФ.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Подробнее о событиях в Буче - в материале издания Украина.ру Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы.
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ЭксклюзивРоссияУкраинаБучаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинБорис ДжонсонИзюм
 
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14:53Никто. Белое пятно в истории Украины: Джабаров о статусе Зеленского
14:31Предчувствие новой Бучи. Как Украина умеет срывать переговоры
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