https://ukraina.ru/20250512/zapadnye-lidery-posovetovali-zelenskomu-prinyat-predlozhenie-putina-po-peregovoram--smi-1063054302.html

Западные лидеры посоветовали Зеленскому принять предложение Путина по переговорам — СМИ

Западные лидеры посоветовали Зеленскому принять предложение Путина по переговорам — СМИ - 12.05.2025 Украина.ру

Западные лидеры посоветовали Зеленскому принять предложение Путина по переговорам — СМИ

Лидеры Франции, ФРГ, Британии и Польши посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на источники

2025-05-12T10:29

2025-05-12T10:29

2025-05-12T10:41

новости

франция

германия

польша

владимир путин

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063051388_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_8763989af97b9c8cd802b38d1a7052cd.jpg

В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече "коалиции желающих".По информации газеты, четыре лидера по возвращении из Киева снова провели переговоры после того, как Путин выступил с предложением о переговорах.По словам неназванного дипломатического источника, Зеленский не может позволить себе предстать перед президентом США Дональдом Трампом как "разжигатель войны".Накануне президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.

франция

германия

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, германия, польша, владимир путин, владимир зеленский