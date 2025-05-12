Западные лидеры посоветовали Зеленскому принять предложение Путина по переговорам — СМИ - 12.05.2025 Украина.ру
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Западные лидеры посоветовали Зеленскому принять предложение Путина по переговорам — СМИ
Западные лидеры посоветовали Зеленскому принять предложение Путина по переговорам — СМИ - 12.05.2025 Украина.ру
Западные лидеры посоветовали Зеленскому принять предложение Путина по переговорам — СМИ
Лидеры Франции, ФРГ, Британии и Польши посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на источники
2025-05-12T10:29
2025-05-12T10:41
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В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече "коалиции желающих".По информации газеты, четыре лидера по возвращении из Киева снова провели переговоры после того, как Путин выступил с предложением о переговорах.По словам неназванного дипломатического источника, Зеленский не может позволить себе предстать перед президентом США Дональдом Трампом как "разжигатель войны".Накануне президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.
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новости, франция, германия, польша, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Франция, Германия, Польша, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Западные лидеры посоветовали Зеленскому принять предложение Путина по переговорам — СМИ

10:29 12.05.2025 (обновлено: 10:41 12.05.2025)
 
© X / Donald Tusk
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© X / Donald Tusk
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Лидеры Франции, ФРГ, Британии и Польши посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на источники
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече "коалиции желающих".
По информации газеты, четыре лидера по возвращении из Киева снова провели переговоры после того, как Путин выступил с предложением о переговорах.

"Они... посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться возможностью, предлагаемой Кремлем", - говорится в материале издания.

По словам неназванного дипломатического источника, Зеленский не может позволить себе предстать перед президентом США Дональдом Трампом как "разжигатель войны".
Накануне президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.
Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.
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