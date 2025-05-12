https://ukraina.ru/20250512/zapadnye-lidery-posovetovali-zelenskomu-prinyat-predlozhenie-putina-po-peregovoram--smi-1063054302.html
Западные лидеры посоветовали Зеленскому принять предложение Путина по переговорам — СМИ
Западные лидеры посоветовали Зеленскому принять предложение Путина по переговорам — СМИ - 12.05.2025 Украина.ру
Западные лидеры посоветовали Зеленскому принять предложение Путина по переговорам — СМИ
Лидеры Франции, ФРГ, Британии и Польши посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на источники
2025-05-12T10:29
2025-05-12T10:29
2025-05-12T10:41
новости
франция
германия
польша
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063051388_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_8763989af97b9c8cd802b38d1a7052cd.jpg
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече "коалиции желающих".По информации газеты, четыре лидера по возвращении из Киева снова провели переговоры после того, как Путин выступил с предложением о переговорах.По словам неназванного дипломатического источника, Зеленский не может позволить себе предстать перед президентом США Дональдом Трампом как "разжигатель войны".Накануне президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.
франция
германия
польша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063051388_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_7b4048e1b7c0fe1a832723b2c2924a08.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, германия, польша, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Франция, Германия, Польша, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Западные лидеры посоветовали Зеленскому принять предложение Путина по переговорам — СМИ
10:29 12.05.2025 (обновлено: 10:41 12.05.2025)
Лидеры Франции, ФРГ, Британии и Польши посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на источники
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече "коалиции желающих".
По информации газеты, четыре лидера по возвращении из Киева
снова провели переговоры после того, как Путин
выступил с предложением о переговорах.
"Они... посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться возможностью, предлагаемой Кремлем", - говорится в материале издания.
По словам неназванного дипломатического источника, Зеленский
не может позволить себе предстать перед президентом США Дональдом Трампом
как "разжигатель войны".
Накануне президент России
Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине
возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле
15 мая. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.