Зеленский гарантирует сохранение режима "шароварного гестапо" – Дубинский
13:42 05.05.2025 (обновлено: 13:51 05.05.2025)
Майдан, барабаны
Участие Владимира Зеленского в президентских выборах на Украине с договором по минералам с США выльется в катастрофу для Украины. Об этом 5 мая заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.
"Если Зеленский пойдет под прикрытием договора о минералах на президентские выборы - а я уверен, что такая идея у него есть - это будет катастрофой для Украины. Конечно, его пребывание в власти это и сейчас катастрофа. Но пока шансы на сохранение “усеченной государственности” все еще есть. С его “вторым” сроком они будут утрачены", - заявил оппозиционный депутат украинского парламента.
По его мнению, такой сценарий может стать реальностью прежде всего потому, что сохранение власти Зеленского "означает сохранение режима шароварного гестапо, который он олицетворяет".
"Более того, шароварщина начнет чувствовать себя победившей, а значит - ее социальное доминирование усилится, со всеми вытекающими - от сноса памятников до измерения черепов, - пояснил Дубинский. - Мириться с таким режимом Россия явно не готова, а значит обязательно будет вторая серия войны после стратегической паузы, которая будет направлена на военное усиление".
05:00Украинские эксперты и политики о планах Зеленского и о том, на что он может пойти, чтобы сохранить властьНа Украине эксперты и политики размышляют над тем, что останется от страны после ратификации сделки с США о полезных ископаемых и чем хуже был для Киева "дружественный вассалитет" от России.
Президент США Дональд Трамп тоже получит подножку в виде этой войны, уверен Дубинский.
Ввиду этих обстоятельств украинский парламентарий считает вероятность реализации амбиций Зеленского низкой.
В то же время, заметил украинский депутат, республиканцы в США проявляют себя как довольно неорганизованная структура, которая теряет множество возможностей для укрепления своих позиций из-за близорукости и неорганизованности.
Автор издания Украина.ру Иван Лизан рассмотрел проблему сделки Киева и Вашингтона в публикации Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке"
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