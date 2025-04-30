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Деяния киевского режима сопоставимы с преступлениями во время Великой Отечественной войны – СК РФ

Деяния киевского режима сопоставимы с преступлениями во время Великой Отечественной войны – СК РФ - 30.04.2025 Украина.ру

Деяния киевского режима сопоставимы с преступлениями во время Великой Отечественной войны – СК РФ

Деяния киевского режима в веке нынешнем сопоставимы с деяниями нацистов века прошлого. Об этом на III Международном антифашистском конгрессе в Подмосковье заявил зампред СК России Александр Фёдоров

2025-04-30T15:02

2025-04-30T15:02

2025-04-30T15:02

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В своем выступлении на антифашистском конгрессе "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот" Фёдоров подчеркнул, что деяния киевского режима, зверства украинских неонацистов и иностранных наёмников сопоставимы с преступлениями немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.Фёдоров заявил также, что за совершенные преступления никому не удастся уйти от ответственности.Он также отметил, что Фёдоров отметил, что геноцид совершался фашистами в годы Великой Отечественной войны и сегодня подобное происходит на Украине и в ряде государств Прибалтики. Подробности в публикации "Мало хранить священную память о жертвах войны" - зампред СК РФ ФёдоровРанее В СК назвали число погибших от действий ВСУ жителей Курской области Также на эту тему: Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев

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