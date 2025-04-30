Деяния киевского режима сопоставимы с преступлениями во время Великой Отечественной войны – СК РФ - 30.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250430/deyaniya-kievskogo-rezhima-sopostavimy-s-prestupleniyami-vo-vremya-velikoy-otechestvennoy-voyny--sk-rf-1062874338.html
Деяния киевского режима сопоставимы с преступлениями во время Великой Отечественной войны – СК РФ
Деяния киевского режима сопоставимы с преступлениями во время Великой Отечественной войны – СК РФ - 30.04.2025 Украина.ру
Деяния киевского режима сопоставимы с преступлениями во время Великой Отечественной войны – СК РФ
Деяния киевского режима в веке нынешнем сопоставимы с деяниями нацистов века прошлого. Об этом на III Международном антифашистском конгрессе в Подмосковье заявил зампред СК России Александр Фёдоров
2025-04-30T15:02
2025-04-30T15:02
новости
россия
подмосковье
украина
александр федоров
ск рф
прибалтика
сво
военные преступления
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062873662_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d37d157aa80ed150daf2cfc35fce19a9.jpg
В своем выступлении на антифашистском конгрессе "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот" Фёдоров подчеркнул, что деяния киевского режима, зверства украинских неонацистов и иностранных наёмников сопоставимы с преступлениями немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.Фёдоров заявил также, что за совершенные преступления никому не удастся уйти от ответственности.Он также отметил, что Фёдоров отметил, что геноцид совершался фашистами в годы Великой Отечественной войны и сегодня подобное происходит на Украине и в ряде государств Прибалтики. Подробности в публикации "Мало хранить священную память о жертвах войны" - зампред СК РФ ФёдоровРанее В СК назвали число погибших от действий ВСУ жителей Курской области Также на эту тему: Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев
россия
подмосковье
украина
прибалтика
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062873662_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7e2a7508773b29d90789bcc8229ff6d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, подмосковье, украина, александр федоров, ск рф, прибалтика, сво, военные преступления, великая отечественная война, геноцид, памятник, бывший ссср, украинские неонацисты, иностранные наемники
Новости, Россия, Подмосковье, Украина, Александр Федоров, СК РФ, Прибалтика, СВО, Военные преступления, Великая Отечественная война, геноцид, памятник, бывший СССР, украинские неонацисты, иностранные наемники

Деяния киевского режима сопоставимы с преступлениями во время Великой Отечественной войны – СК РФ

15:02 30.04.2025
 
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Деяния киевского режима в веке нынешнем сопоставимы с деяниями нацистов века прошлого. Об этом на III Международном антифашистском конгрессе в Подмосковье заявил зампред СК России Александр Фёдоров
В своем выступлении на антифашистском конгрессе "За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!" в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот" Фёдоров подчеркнул, что деяния киевского режима, зверства украинских неонацистов и иностранных наёмников сопоставимы с преступлениями немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.
"Проводя специальную военную операцию, Российская Федерация находится на передовой борьбы с фашизмом XXI века", - констатировал зампред СК РФ.
Фёдоров заявил также, что за совершенные преступления никому не удастся уйти от ответственности.
Он также отметил, что Фёдоров отметил, что геноцид совершался фашистами в годы Великой Отечественной войны и сегодня подобное происходит на Украине и в ряде государств Прибалтики. Подробности в публикации "Мало хранить священную память о жертвах войны" - зампред СК РФ Фёдоров
Ранее В СК назвали число погибших от действий ВСУ жителей Курской области
Также на эту тему: Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияПодмосковьеУкраинаАлександр ФедоровСК РФПрибалтикаСВОВоенные преступленияВеликая Отечественная войнагеноцидпамятникбывший СССРукраинские неонацистыиностранные наемники
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38Зона беспокойства: Ищенко о сделке США и Украины и консультациях с Россией
17:32Правительство Украины обсудило отопительные сезоны
17:13Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление
16:51Кабмин Украины надеется подписать соглашение о недрах с США "в течение ближайших суток"
16:43100 дней Трампа, или "Мы только начали, вы ещё ничего не видели"
16:00Как "нейтральные" страны Европы помогали Гитлеру
15:22В России пройдет Глобальный цифровой форум
15:08Киев до сих пор не получил окончательный текст соглашения с США по недрам — Гончаренко*
15:02Деяния киевского режима сопоставимы с преступлениями во время Великой Отечественной войны – СК РФ
14:49"Мало хранить священную память о жертвах войны" - зампред СК РФ Фёдоров
14:48Когда и где смотреть: появился анонс фильма про операцию "Поток" в Курской области
14:34Русский на Украине стал языком доверия, украинский – языком принуждения
14:17О тайне бойцов из КНДР в России, угрозах для Крыма и провокациях в Дагестане — Ераносян
14:08При желании: в Раде допустили удар по Параду Победы 9 мая
13:54ЕС выделит 910 млн евро на милитаризацию с участием ВПК Украины
13:54Министр обороны Белоруссии объяснил, зачем Запад настаивает на вводе "миротворцев" на Украину
13:21СК РФ расследует убийство украинскими военнослужащими жительницы села Погребки Курской области
13:01Власти заманивают украинских дезертиров обратно на фронт
13:00Сумская область, новое о смерти Гитлера и 100 дней Трампа. Главное на 13:00
12:38Житель Ярославля осужден на 20 лет за госизмену и диверсию
Лента новостейМолния