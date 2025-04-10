ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из Курской области — СМИ - 10.04.2025 Украина.ру
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ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из Курской области — СМИ
ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из Курской области — СМИ - 10.04.2025 Украина.ру
ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из Курской области — СМИ
Российские военные эвакуируют тела бойцов Вооруженных сил Украины с приграничных территорий Курской области, сообщают российские агентства со ссылкой на силовые структуры
2025-04-10T07:55
2025-04-10T07:59
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
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Там отметили, что киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных военных.Более того, многие украинские военнослужащие скончались от полученных ранений, брошенные "побратимами".По словам представителя силовых ведомств, после освобождения Гуева российскими войсками им остается выбить противника из населенных пунктов Олешня и Горналь до полного освобождения региона от ВСУ.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Армия России освободила Гуево в Курской области на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины

ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из Курской области — СМИ

07:55 10.04.2025 (обновлено: 07:59 10.04.2025)
 
© rwnews.ru
© rwnews.ru
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Российские военные эвакуируют тела бойцов Вооруженных сил Украины с приграничных территорий Курской области, сообщают российские агентства со ссылкой на силовые структуры
Там отметили, что киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных военных.
Более того, многие украинские военнослужащие скончались от полученных ранений, брошенные "побратимами".
По словам представителя силовых ведомств, после освобождения Гуева российскими войсками им остается выбить противника из населенных пунктов Олешня и Горналь до полного освобождения региона от ВСУ.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале Армия России освободила Гуево в Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
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