https://ukraina.ru/20250407/1062339664.html
Для чего ВСУшникам нужен живой щит из детей?
Для чего ВСУшникам нужен живой щит из детей? - 07.04.2025 Украина.ру
Для чего ВСУшникам нужен живой щит из детей?
Журналист Кости Хейсканен после поездки в Курскую область рассказал, как ВСУшники прикрывались детьми и повторяли опыт нацистской Германии. Украина.ру, 07.04.2025
2025-04-07T13:55
2025-04-07T13:55
2025-04-07T13:55
видео
курская область
германия
вооруженные силы украины
военные преступления
кто
всу
дети
вторая мировая война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/07/1062339404_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_f2d6de9360a9e19abd76752ef45ff00a.jpg
Журналист Кости Хейсканен после поездки в Курскую область рассказал, как ВСУшники прикрывались детьми и повторяли опыт нацистской Германии.
курская область
германия
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/07/1062339404_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_89f8711e6e023e1f6c7f3a036d075b5d.jpg
видео, курская область, германия, вооруженные силы украины, военные преступления, кто, всу, дети, вторая мировая война, видео
Видео, Курская область, Германия, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, КТО, ВСУ, дети, Вторая мировая война
Для чего ВСУшникам нужен живой щит из детей?
Журналист Кости Хейсканен после поездки в Курскую область рассказал, как ВСУшники прикрывались детьми и повторяли опыт нацистской Германии.