https://ukraina.ru/20250407/1062339664.html

Для чего ВСУшникам нужен живой щит из детей?

Для чего ВСУшникам нужен живой щит из детей? - 07.04.2025 Украина.ру

Для чего ВСУшникам нужен живой щит из детей?

Журналист Кости Хейсканен после поездки в Курскую область рассказал, как ВСУшники прикрывались детьми и повторяли опыт нацистской Германии. Украина.ру, 07.04.2025

2025-04-07T13:55

2025-04-07T13:55

2025-04-07T13:55

видео

курская область

германия

вооруженные силы украины

военные преступления

кто

всу

дети

вторая мировая война

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Журналист Кости Хейсканен после поездки в Курскую область рассказал, как ВСУшники прикрывались детьми и повторяли опыт нацистской Германии.

курская область

германия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, курская область, германия, вооруженные силы украины, военные преступления, кто, всу, дети, вторая мировая война, видео