"Следует ожидать большую политическую порку в Киеве": Медведчук о решенной судьбе Зеленского
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
Владимир Зеленский не устраивает США, Вашингтон уже "списал" его и ищет ему замену. К такому выводу пришел экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей новой статье, опубликованной на сайте движения
"Вашингтон уже списал Зеленского и активно ищет ему замену… Политика Трампа в том, чтобы уберечь США от ответственности за украинский конфликт, а для этого всю ответственность за него нужно повесить на Зеленского. Для Вашингтона эта удобная позиция для переговоров с Москвой, можно очень много себе выторговать. Поэтому Зеленский не устраивает Вашингтон, что бы он не подписал, на какие бы уступки не шел", - говорится в статье Медведчука.
Он добавил, что скандал в Овальном кабинете не спровоцировал, а обнажил противоречия между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским. Также председатель совета движения "Другая Украина отметил, что Зеленский и Трамп говорят на разных языках и не понимают друг друга, так как первый забыл про свою страну и вжился в роль "защитника западной цивилизации от варваров", поэтому требует от Трампа помощи до "сколько потребуется".
При этом глава США требует от Зеленского закончить войну, и понял, что главарь киевского режима предавал, предает и будет предавать всех, на кого ранее опирался. Именно поэтому, резюмировал Медведчук, в Вашингтоне "спрятали деньги, и достали дубинку, и она уже достается многим"
"Следует ожидать большую политическую порку в Киеве", - подытожил он.
5 марта, 12:30"Гнилой элите" Украины не помогут даже президентские выборы — Медведчук Президентские выборы на Украине могут пройти только после того, как будет зачищено поле киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 5 марта заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей публикации на портале smotrim.ru
В четверг, 6 марта, американское издание Politico сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Зеленского.
Чуть позже эту информацию дополнила украинская "Страна". Правда, журналисты этого СМИ выразили недоумение, почему из всех контактов представителей Трампа с украинскими политиками их американские коллеги выделили только экс-президента Украины Петра Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Эти люди, подчеркнули сотрудники "Страны", незначительно влияют на текущую повестку.
В фокусе внимания соратников Трампа, утверждают они, сейчас несколько фигур - потенциальный победитель Зеленского на выборах Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, "который один из немногих в системе власти критикует Банковую", а также глава Главного управления разведки (ГУР) [Кирилл] Буданов* и глава фракции "Слуг народа" [Давид] Арахамия. Последние двое, отметили украинские журналисты, противостоят главе Офиса президента (ОП) Андрею Ермаку и позитивно относятся к идее Трампа как можно скорее завершить войну.
Издание также отметило, что Вашингтон таким образом хочет организовать внутреннее давление на Зеленского, параллельно прощупывая, на кого можно сделать ставку в послевоенной Украине, учитывая тот факт, что пока публично критиковать главаря киевского режима мало кто решается. Однако в Вашингтоне хорошо понимают, что недовольство им на Украине растет.
Комментируя эту тему, обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Владимир Корнилов отметил, что в "откровении" Politico нет ничего удивительного, так как "Действительно, сейчас ищутся альтернативы, если человек зарвался и ведет себя так по-хамски даже в Овальном кабинете, то американцы в любом случае не просто так возьмут и отпустят этот актив. Если Зеленский решит, что он абсолютно самостоятельный игрок там, то, конечно, американцы ему покажут, что есть и другие игроки. А если не найдут других игроков, то создадут на ровном месте".
6 марта, 13:22Их шестеро, и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине"Откровения" американского издания Politico о том, что команда президента США Дональда Трампа ведет переговоры о выборах на Украине с местными политическими деятелями не является никаким секретом. Об этом изданию Украина.ру рассказал Владимир Корнилов
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко добавил, что легитимизацию Зеленского у власти поддерживает исключительно Запад, и если бы западные политики отказали ему в контактах как главе государства, Зеленскому пришлось бы уйти.
Эксперт добавил, что Трампу, как и президенту России Владимиру Путину невыгодно подписывать какие-то соглашения с нелегитимным человеком. В противном случае они могут быть оспорены. Поэтому наиболее вероятный вариант развития событий - Киев вынудят провести выборы, которые заставят Зеленского уйти. Или физически, или политически: СМИ США обнаружили, Зеленский - диктатор и организатор политических преступлений. Но всё не так просто.