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Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на Украине

Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на Украине - 10.03.2025 Украина.ру

Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на Украине

Американский предприниматель Илон Маск не пойдет на отключение системы спутникового интернета Starlink на Украине. Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости

2025-03-10T11:16

2025-03-10T11:16

2025-03-10T11:16

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"Starlink работает и продолжает работать на территории постукраинского пространства, и уверен, что ничего в этом вопросе не изменится. Тут во главе угла – бизнес-интересы. Как говорится, ничего личного, просто бизнес", - сказал Рогов.По его словам, компания Маска получает немалые доходы от работы Starlink на Украине.Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.Накануне Маск заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой киевского режима, системы спутникового интернета Starlink не отключат свои терминалы на Украине.Подробнее о пользе Starlink - в материале "Помогает российским бойцам": Кадыров похвалил Маска за Starlink на сайте Украина.ру.

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новости, украина, илон маск, россия, владимир рогов, общественная палата