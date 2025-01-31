Врагам России трудно отрицать успехи ВС РФ в ходе СВО - Нарышкин - 31.01.2025 Украина.ру
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Врагам России трудно отрицать успехи ВС РФ в ходе СВО - Нарышкин
Врагам России трудно отрицать успехи ВС РФ в ходе СВО - Нарышкин - 31.01.2025 Украина.ру
Врагам России трудно отрицать успехи ВС РФ в ходе СВО - Нарышкин
Политическим оппонентам России трудно отрицать успехи ВС РФ на полях спецоперации. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на заседании оргкомитета "Наша Победа"
2025-01-31T12:35
2025-01-31T12:35
новости
россия
сергей нарышкин
геннадий алехин
служба внешней разведки
вооруженные силы украины
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"Размышляя сегодня о событиях Великой Отечественной войны, мы, безусловно, соотносим их с нынешними событиями в зоне проведения специальной военной операции, с подвигами наших современников, с успехами на фронтах, которые все труднее и труднее отрицать нашим политическим оппонентам и врагам", - сказал Нарышкин.Об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин на сайте Украина.ру.
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452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сергей нарышкин, геннадий алехин, служба внешней разведки , вооруженные силы украины
Новости, Россия, Сергей Нарышкин, Геннадий Алехин, Служба внешней разведки , Вооруженные силы Украины

Врагам России трудно отрицать успехи ВС РФ в ходе СВО - Нарышкин

12:35 31.01.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРабочая поездка спикера Госдумы РФ С. Нарышкина в Японию
Рабочая поездка спикера Госдумы РФ С. Нарышкина в Японию - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Политическим оппонентам России трудно отрицать успехи ВС РФ на полях спецоперации. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на заседании оргкомитета "Наша Победа"
"Размышляя сегодня о событиях Великой Отечественной войны, мы, безусловно, соотносим их с нынешними событиями в зоне проведения специальной военной операции, с подвигами наших современников, с успехами на фронтах, которые все труднее и труднее отрицать нашим политическим оппонентам и врагам", - сказал Нарышкин.
Об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСергей НарышкинГеннадий АлехинСлужба внешней разведкиВооруженные силы Украины
 
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