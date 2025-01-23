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Закружить ВСУ в карусели из "Бабок-Ёжек" и проломить Сумскую область: Алёхин о ближайших целях ВС России
Закружить ВСУ в карусели из "Бабок-Ёжек" и проломить Сумскую область: Алёхин о ближайших целях ВС России - 23.01.2025 Украина.ру
Закружить ВСУ в карусели из "Бабок-Ёжек" и проломить Сумскую область: Алёхин о ближайших целях ВС России
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру по пунктам разложил ситуацию в Курской области, оценил влияние... Украина.ру, 23.01.2025
2025-01-23T13:17
2025-01-23T13:17
2025-01-23T13:17
видео
сумская область
россия
курская область
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
сво
кто
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Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру по пунктам разложил ситуацию в Курской области, оценил влияние коррупции на безопасность этого региона и затронул тему глобальной системы безопасности. 00:23 - Ситуация на курском направлении; 05:39 - Вероятность ударов со стороны города Глухова Сумской области; 06:35 - Способы выдавливания ВСУ в Курске; 08:40 - Работа российскими дронами на оптоволокне в Сумской области; 15:04 - Военные преступления ВСУ в Русском Поречном; 16:19 - О ВСУ и жителях Украины; 18:44 - Образ врага; 20:24 - О работе Александра Хинштейна в Курской области; 23:30 - О влиянии коррупции на безопасность в Курской области; 26:29 - О новом управленческом подходе;27:54 - О переговорах Трампа с Путиным; 30:38 - О глобальной системе безопасности. ТГ-канал Романа Алёхина - https://t.me/Alekhin_Telega Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Закружить ВСУ в карусели из "Бабок-Ёжек" и проломить Сумскую область: Алёхин о ближайших целях ВС России
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру по пунктам разложил ситуацию в Курской области, оценил влияние коррупции на безопасность этого региона и затронул тему глобальной системы безопасности.
00:23 - Ситуация на курском направлении;
05:39 - Вероятность ударов со стороны города Глухова Сумской области;
06:35 - Способы выдавливания ВСУ в Курске;
08:40 - Работа российскими дронами на оптоволокне в Сумской области;
15:04 - Военные преступления ВСУ в Русском Поречном;
16:19 - О ВСУ и жителях Украины;
20:24 - О работе Александра Хинштейна в Курской области;
23:30 - О влиянии коррупции на безопасность в Курской области;
26:29 - О новом управленческом подходе;
27:54 - О переговорах Трампа с Путиным;
30:38 - О глобальной системе безопасности.
ТГ-канал Романа Алёхина - https://t.me/Alekhin_Telega
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