Запад будет готовиться к конфликту с РФ после урегулирования на Украине - The Times - 23.01.2025 Украина.ру
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Запад будет готовиться к конфликту с РФ после урегулирования на Украине - The Times
Запад будет готовиться к конфликту с РФ после урегулирования на Украине - The Times - 23.01.2025 Украина.ру
Запад будет готовиться к конфликту с РФ после урегулирования на Украине - The Times
Западные страны будут готовиться к конфликту с Россией после урегулирования на Украине. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в Минобороны Великобритании
2025-01-23T08:50
2025-01-23T08:50
новости
россия
запад
украина
сергей лавров
минобороны
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По словам командующего полевой армией британских ВС генерал-лейтенанта Майка Элвисса, после урегулирования украинского конфликта неизбежно начнется гонка за переориентацию и восстановление конвенциональных средств сдерживания.При этом, как считает командующий корпусом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенант Рэйф Вуддисс, армия России к тому моменту будет "гораздо лучше готова" в силу своей выработанной способности адаптироваться к изменениям на поле боя.В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что России неизбежно придется отказаться от своего одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Министр указывал, что США "высокомерно проигнорировали" предостережения со стороны России и Китая и развернули подобное вооружение в различных регионах мира.Подробнее об агрессивности Запада - в материале "Запад уже почувствовал вкус крови": эксперт объяснил, почему армии РФ нужно идти до границ с Польшей на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, украина, сергей лавров, минобороны
Новости, Россия, Запад, Украина, Сергей Лавров, Минобороны

Запад будет готовиться к конфликту с РФ после урегулирования на Украине - The Times

08:50 23.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Западные страны будут готовиться к конфликту с Россией после урегулирования на Украине. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в Минобороны Великобритании
По словам командующего полевой армией британских ВС генерал-лейтенанта Майка Элвисса, после урегулирования украинского конфликта неизбежно начнется гонка за переориентацию и восстановление конвенциональных средств сдерживания.
При этом, как считает командующий корпусом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенант Рэйф Вуддисс, армия России к тому моменту будет "гораздо лучше готова" в силу своей выработанной способности адаптироваться к изменениям на поле боя.
В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что России неизбежно придется отказаться от своего одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Министр указывал, что США "высокомерно проигнорировали" предостережения со стороны России и Китая и развернули подобное вооружение в различных регионах мира.
Подробнее об агрессивности Запада - в материале "Запад уже почувствовал вкус крови": эксперт объяснил, почему армии РФ нужно идти до границ с Польшей на сайте Украина.ру.
 
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