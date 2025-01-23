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Запад будет готовиться к конфликту с РФ после урегулирования на Украине - The Times

Запад будет готовиться к конфликту с РФ после урегулирования на Украине - The Times - 23.01.2025 Украина.ру

Запад будет готовиться к конфликту с РФ после урегулирования на Украине - The Times

Западные страны будут готовиться к конфликту с Россией после урегулирования на Украине. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в Минобороны Великобритании

2025-01-23T08:50

2025-01-23T08:50

2025-01-23T08:50

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По словам командующего полевой армией британских ВС генерал-лейтенанта Майка Элвисса, после урегулирования украинского конфликта неизбежно начнется гонка за переориентацию и восстановление конвенциональных средств сдерживания.При этом, как считает командующий корпусом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенант Рэйф Вуддисс, армия России к тому моменту будет "гораздо лучше готова" в силу своей выработанной способности адаптироваться к изменениям на поле боя.В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что России неизбежно придется отказаться от своего одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Министр указывал, что США "высокомерно проигнорировали" предостережения со стороны России и Китая и развернули подобное вооружение в различных регионах мира.Подробнее об агрессивности Запада - в материале "Запад уже почувствовал вкус крови": эксперт объяснил, почему армии РФ нужно идти до границ с Польшей на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, украина, сергей лавров, минобороны