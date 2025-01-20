"Запад уже почувствовал вкус крови": эксперт объяснил, почему армии РФ нужно идти до границ с Польшей - 20.01.2025 Украина.ру
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"Запад уже почувствовал вкус крови": эксперт объяснил, почему армии РФ нужно идти до границ с Польшей
"Запад уже почувствовал вкус крови": эксперт объяснил, почему армии РФ нужно идти до границ с Польшей - 20.01.2025 Украина.ру
"Запад уже почувствовал вкус крови": эксперт объяснил, почему армии РФ нужно идти до границ с Польшей
НАТО заинтересован в нанесении максимального ущерба России. Минимизировать этот ущерб поможет только одно – продвижение войск на территории Украины вплоть до границ с Польшей. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
2025-01-20T06:20
2025-01-20T06:20
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В целом все российские ракетные комплексы будут иметь двойное назначение. Они будут не только наносить удары по киевскому режиму, но и должны стать сдерживающим фактором для НАТО, указал полковник запаса.Продвижение российской армии на фронте – это тоже сигнал Соединенным Штатам и Западу, что им не удастся заставить Россию капитулировать, отметил Киселев.По его словам, для США и Запада важное значение имеют и Балтика, и Арктика, и Севморпуть. Флот НАТО не только проводит патрулирование, но и собирает разведывательные данные о российской военной инфраструктуре, подчеркнул Киселев.В целом атаки украинских беспилотников по территории РФ будут только нарастать, указал он. "Запад почувствовал вкус крови. Он тестирует на нас свои передовые технологии. НАТО заинтересован в нанесении максимального ущерба нашей стране. Минимизировать этот ущерб поможет только одно – наше продвижение на территории Украины вплоть до границ с Польшей", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, запад, нато, киселев, арктика, балтика, бпла, польша, взятка, капитуляция, сво, технологии, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Запад, НАТО, Киселев, Арктика, Балтика, БПЛА, Польша, взятка, капитуляция, СВО, технологии, детали, Спецоперация

"Запад уже почувствовал вкус крови": эксперт объяснил, почему армии РФ нужно идти до границ с Польшей

06:20 20.01.2025
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости
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НАТО заинтересован в нанесении максимального ущерба России. Минимизировать этот ущерб поможет только одно – продвижение войск на территории Украины вплоть до границ с Польшей. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
В целом все российские ракетные комплексы будут иметь двойное назначение. Они будут не только наносить удары по киевскому режиму, но и должны стать сдерживающим фактором для НАТО, указал полковник запаса.
Продвижение российской армии на фронте – это тоже сигнал Соединенным Штатам и Западу, что им не удастся заставить Россию капитулировать, отметил Киселев.
"К сожалению, украинцы сегодня не понимают, что Запад обманул их со всеми своими обещаниями райской жизни и только заставляет их умирать за чужие интересы. А те, кто это понимают, не могут выехать из страны только потому, что у них нет денег на взятки", — подчеркнул эксперт.
По его словам, для США и Запада важное значение имеют и Балтика, и Арктика, и Севморпуть. Флот НАТО не только проводит патрулирование, но и собирает разведывательные данные о российской военной инфраструктуре, подчеркнул Киселев.
В целом атаки украинских беспилотников по территории РФ будут только нарастать, указал он.
"Запад почувствовал вкус крови. Он тестирует на нас свои передовые технологии. НАТО заинтересован в нанесении максимального ущерба нашей стране. Минимизировать этот ущерб поможет только одно – наше продвижение на территории Украины вплоть до границ с Польшей", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
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Изнасилования на Окинаве, капитан "Джопа" и накачка Японии. Что США готовят Китаю?Американские войска перебрасывают морскую пехоту из Окинавы (Япония) на Гуам (США) спустя 19 лет после заключения межправительственных договоренностей. Передислокация сопровождается вооружением Японии американскими военно-техническими новинками, недовольством в рядах военнослужащих армии США и среди жителей Окинавы
 
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