"Запад уже почувствовал вкус крови": эксперт объяснил, почему армии РФ нужно идти до границ с Польшей
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
НАТО заинтересован в нанесении максимального ущерба России. Минимизировать этот ущерб поможет только одно – продвижение войск на территории Украины вплоть до границ с Польшей. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
В целом все российские ракетные комплексы будут иметь двойное назначение. Они будут не только наносить удары по киевскому режиму, но и должны стать сдерживающим фактором для НАТО, указал полковник запаса.
Продвижение российской армии на фронте – это тоже сигнал Соединенным Штатам и Западу, что им не удастся заставить Россию капитулировать, отметил Киселев.
"К сожалению, украинцы сегодня не понимают, что Запад обманул их со всеми своими обещаниями райской жизни и только заставляет их умирать за чужие интересы. А те, кто это понимают, не могут выехать из страны только потому, что у них нет денег на взятки", — подчеркнул эксперт.
В целом атаки украинских беспилотников по территории РФ будут только нарастать, указал он.
"Запад почувствовал вкус крови. Он тестирует на нас свои передовые технологии. НАТО заинтересован в нанесении максимального ущерба нашей стране. Минимизировать этот ущерб поможет только одно – наше продвижение на территории Украины вплоть до границ с Польшей", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
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