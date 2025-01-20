https://ukraina.ru/20250120/1060358125.html

"Запад уже почувствовал вкус крови": эксперт объяснил, почему армии РФ нужно идти до границ с Польшей

"Запад уже почувствовал вкус крови": эксперт объяснил, почему армии РФ нужно идти до границ с Польшей - 20.01.2025 Украина.ру

"Запад уже почувствовал вкус крови": эксперт объяснил, почему армии РФ нужно идти до границ с Польшей

НАТО заинтересован в нанесении максимального ущерба России. Минимизировать этот ущерб поможет только одно – продвижение войск на территории Украины вплоть до границ с Польшей. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)

2025-01-20T06:20

2025-01-20T06:20

2025-01-20T06:20

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В целом все российские ракетные комплексы будут иметь двойное назначение. Они будут не только наносить удары по киевскому режиму, но и должны стать сдерживающим фактором для НАТО, указал полковник запаса.Продвижение российской армии на фронте – это тоже сигнал Соединенным Штатам и Западу, что им не удастся заставить Россию капитулировать, отметил Киселев.По его словам, для США и Запада важное значение имеют и Балтика, и Арктика, и Севморпуть. Флот НАТО не только проводит патрулирование, но и собирает разведывательные данные о российской военной инфраструктуре, подчеркнул Киселев.В целом атаки украинских беспилотников по территории РФ будут только нарастать, указал он. "Запад почувствовал вкус крови. Он тестирует на нас свои передовые технологии. НАТО заинтересован в нанесении максимального ущерба нашей стране. Минимизировать этот ущерб поможет только одно – наше продвижение на территории Украины вплоть до границ с Польшей", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250117/1060342849.html

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