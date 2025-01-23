На фронте уже появилась "Баба-Яга", но пока ВС РФ уступают противнику в агродронах — военный волонтер - 23.01.2025 Украина.ру
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На фронте уже появилась "Баба-Яга", но пока ВС РФ уступают противнику в агродронах — военный волонтер
На фронте уже появилась "Баба-Яга", но пока ВС РФ уступают противнику в агродронах — военный волонтер - 23.01.2025 Украина.ру
На фронте уже появилась "Баба-Яга", но пока ВС РФ уступают противнику в агродронах — военный волонтер
Сейчас на фронте появились БПЛА типа "Бабы-Яги". Пока российские военные уступают противнику в больших агродронах и, в основном, пользуются трофейными образцами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2025-01-23T04:45
2025-01-23T04:45
новости
россия
сумская область
курск
дроны
бпла
беспилотники
мины
вооружения
курская область
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Сейчас украинские СМИ отмечают, что российские беспилотники стали доставать на территории Сумской области цели на дистанции в 16-20 километров.Вообще такие дроны появились в войсках еще осенью, рассказал технолог. Если накинуть на дрон аккумулятор, он и несет дольше, и летит дальше. Проблема была с усилителем сигнала и с управлением, добавил волонтер.По его словам, пока ВС РФ уступают противнику в агродронах и пользуются трофейными образцами. На днях появилось видео, что российская "Баба-Яга" управляется на тех же частотах, а потом сбрасывает на врага ТМку (противотанковая мина на 10 килограммов взрывчатки). Но это единичные случаи, отметил он.В Курской области летает только одна российская "Баба-Яга". К тому же, были случаи дружественного огня, когда бойцы принимали ее за украинскую и стреляли по беспилотнику, указал технолог."Этот организационный момент предстоит решить. И тут мы опять упираемся в вопросы грамотно настроенной архитектуры связи. К этому мы еще идем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.О различных вариантах решения украинского кризиса — в материале Ростислава Ищенко "В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронта" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сумская область, курск, дроны, бпла, беспилотники, мины, вооружения, курская область, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Сумская область, Курск, дроны, БПЛА, беспилотники, мины, вооружения, Курская область, СВО, детали, Спецоперация

На фронте уже появилась "Баба-Яга", но пока ВС РФ уступают противнику в агродронах — военный волонтер

04:45 23.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Испытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сейчас на фронте появились БПЛА типа "Бабы-Яги". Пока российские военные уступают противнику в больших агродронах и, в основном, пользуются трофейными образцами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
Сейчас украинские СМИ отмечают, что российские беспилотники стали доставать на территории Сумской области цели на дистанции в 16-20 километров.
Вообще такие дроны появились в войсках еще осенью, рассказал технолог. Если накинуть на дрон аккумулятор, он и несет дольше, и летит дальше. Проблема была с усилителем сигнала и с управлением, добавил волонтер.
"Отмечу также, что у нас на фронте появились БПЛА типа "Бабы-Яги". Мы научились вешать в небо ретрансляторы и можем летать далеко и стабильно", — сказал Алехин.
По его словам, пока ВС РФ уступают противнику в агродронах и пользуются трофейными образцами. На днях появилось видео, что российская "Баба-Яга" управляется на тех же частотах, а потом сбрасывает на врага ТМку (противотанковая мина на 10 килограммов взрывчатки). Но это единичные случаи, отметил он.
В Курской области летает только одна российская "Баба-Яга". К тому же, были случаи дружественного огня, когда бойцы принимали ее за украинскую и стреляли по беспилотнику, указал технолог.
"Этот организационный момент предстоит решить. И тут мы опять упираемся в вопросы грамотно настроенной архитектуры связи. К этому мы еще идем", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.
О различных вариантах решения украинского кризиса — в материале Ростислава Ищенко "В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронта" на сайте Украина.ру.
Коллаж: инаугурация Трампа, Мелони, Макрон и Свантессон - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Вчера, 06:05
Европейский перекрёсток. Тревожное выжидание и неприятие - реакция европейских лидеров и СМИ на ТрампаПрошедшая накануне инаугурация президента США Дональда Трампа предсказуемо останется главной темой на многие дни и недели.
 
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Заголовок открываемого материала
04:45На фронте уже появилась "Баба-Яга", но пока ВС РФ уступают противнику в агродронах — военный волонтер
04:30"Мы их сожгли, ВСУ откатились": Алехин рассказал о новой попытке прорыва врага в Курской области
04:15"Не всё так однозначно": Лозанский о том, чего ожидать от команды Трампа по ситуации на Украине
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