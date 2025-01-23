https://ukraina.ru/20250123/1060468125.html

На фронте уже появилась "Баба-Яга", но пока ВС РФ уступают противнику в агродронах — военный волонтер

На фронте уже появилась "Баба-Яга", но пока ВС РФ уступают противнику в агродронах — военный волонтер - 23.01.2025 Украина.ру

На фронте уже появилась "Баба-Яга", но пока ВС РФ уступают противнику в агродронах — военный волонтер

Сейчас на фронте появились БПЛА типа "Бабы-Яги". Пока российские военные уступают противнику в больших агродронах и, в основном, пользуются трофейными образцами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2025-01-23T04:45

2025-01-23T04:45

2025-01-23T04:45

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Сейчас украинские СМИ отмечают, что российские беспилотники стали доставать на территории Сумской области цели на дистанции в 16-20 километров.Вообще такие дроны появились в войсках еще осенью, рассказал технолог. Если накинуть на дрон аккумулятор, он и несет дольше, и летит дальше. Проблема была с усилителем сигнала и с управлением, добавил волонтер.По его словам, пока ВС РФ уступают противнику в агродронах и пользуются трофейными образцами. На днях появилось видео, что российская "Баба-Яга" управляется на тех же частотах, а потом сбрасывает на врага ТМку (противотанковая мина на 10 килограммов взрывчатки). Но это единичные случаи, отметил он.В Курской области летает только одна российская "Баба-Яга". К тому же, были случаи дружественного огня, когда бойцы принимали ее за украинскую и стреляли по беспилотнику, указал технолог."Этот организационный момент предстоит решить. И тут мы опять упираемся в вопросы грамотно настроенной архитектуры связи. К этому мы еще идем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.О различных вариантах решения украинского кризиса — в материале Ростислава Ищенко "В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронта" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250122/1060447394.html

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новости, россия, сумская область, курск, дроны, бпла, беспилотники, мины, вооружения, курская область, сво, детали, спецоперация