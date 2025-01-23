На фронте уже появилась "Баба-Яга", но пока ВС РФ уступают противнику в агродронах — военный волонтер
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Сейчас на фронте появились БПЛА типа "Бабы-Яги". Пока российские военные уступают противнику в больших агродронах и, в основном, пользуются трофейными образцами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
Сейчас украинские СМИ отмечают, что российские беспилотники стали доставать на территории Сумской области цели на дистанции в 16-20 километров.
Вообще такие дроны появились в войсках еще осенью, рассказал технолог. Если накинуть на дрон аккумулятор, он и несет дольше, и летит дальше. Проблема была с усилителем сигнала и с управлением, добавил волонтер.
"Отмечу также, что у нас на фронте появились БПЛА типа "Бабы-Яги". Мы научились вешать в небо ретрансляторы и можем летать далеко и стабильно", — сказал Алехин.
По его словам, пока ВС РФ уступают противнику в агродронах и пользуются трофейными образцами. На днях появилось видео, что российская "Баба-Яга" управляется на тех же частотах, а потом сбрасывает на врага ТМку (противотанковая мина на 10 килограммов взрывчатки). Но это единичные случаи, отметил он.
В Курской области летает только одна российская "Баба-Яга". К тому же, были случаи дружественного огня, когда бойцы принимали ее за украинскую и стреляли по беспилотнику, указал технолог.
"Этот организационный момент предстоит решить. И тут мы опять упираемся в вопросы грамотно настроенной архитектуры связи. К этому мы еще идем", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.
О различных вариантах решения украинского кризиса — в материале Ростислава Ищенко "В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронта" на сайте Украина.ру.