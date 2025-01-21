https://ukraina.ru/20250121/1060392559.html

Сергей Сазонов: "Взаимоотношения России с Ираном давно могли встать на более прочные рельсы"

Сергей Сазонов: "Взаимоотношения России с Ираном давно могли встать на более прочные рельсы" - 21.01.2025 Украина.ру

Сергей Сазонов: "Взаимоотношения России с Ираном давно могли встать на более прочные рельсы"

Россия до 2014 года поддерживала санкции против Ирана, потому что часть олигархов опасалась, что они попадут под зеркальные меры за сотрудничество с Тегераном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-01-21T05:00

2025-01-21T05:00

2025-01-21T05:00

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Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан по итогам переговоров в Кремле официально заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония подписания состоялась в рамках визита иранского лидера в Москву.Если говорить безо всякой политкорректности, то в России было сильное антииранское лобби, считает эксперт. Взаимоотношения с Ираном давно могли встать "на более прочные рельсы", добавил он.По его мнению, Россия до 2014 года поддерживала международные санкции против Ирана, потому что часть российских олигархов опасалась, что их компании попадут под зеркальные меры за сотрудничество с Тегераном.Сотрудничество с Ираном напрашивалось давно, при этом мы находились в разных идеологических позициях, указал историк.При этом надо учитывать, что у России и Израиля не настолько плохие отношения, как это пытаются представить. Израиль не вводил санкций против России, и значительная часть израильских элит настроена на сотрудничество: их финансовые элиты обслуживают российские нефтяные потоки, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией.

https://ukraina.ru/20241205/1059439653.html

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новости, россия, иран, тегеран , владимир путин, масуд пезешкиани, сотрудничество, израиль, олигарх, санкции, железная дорога