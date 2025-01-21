Сергей Сазонов: "Взаимоотношения России с Ираном давно могли встать на более прочные рельсы" - 21.01.2025 Украина.ру
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Сергей Сазонов: "Взаимоотношения России с Ираном давно могли встать на более прочные рельсы"
Сергей Сазонов: "Взаимоотношения России с Ираном давно могли встать на более прочные рельсы" - 21.01.2025 Украина.ру
Сергей Сазонов: "Взаимоотношения России с Ираном давно могли встать на более прочные рельсы"
Россия до 2014 года поддерживала санкции против Ирана, потому что часть олигархов опасалась, что они попадут под зеркальные меры за сотрудничество с Тегераном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-01-21T05:00
2025-01-21T05:00
новости
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иран
тегеран
владимир путин
масуд пезешкиани
сотрудничество
израиль
олигарх
санкции
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Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан по итогам переговоров в Кремле официально заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония подписания состоялась в рамках визита иранского лидера в Москву.Если говорить безо всякой политкорректности, то в России было сильное антииранское лобби, считает эксперт. Взаимоотношения с Ираном давно могли встать "на более прочные рельсы", добавил он.По его мнению, Россия до 2014 года поддерживала международные санкции против Ирана, потому что часть российских олигархов опасалась, что их компании попадут под зеркальные меры за сотрудничество с Тегераном.Сотрудничество с Ираном напрашивалось давно, при этом мы находились в разных идеологических позициях, указал историк.При этом надо учитывать, что у России и Израиля не настолько плохие отношения, как это пытаются представить. Израиль не вводил санкций против России, и значительная часть израильских элит настроена на сотрудничество: их финансовые элиты обслуживают российские нефтяные потоки, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией.
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новости, россия, иран, тегеран , владимир путин, масуд пезешкиани, сотрудничество, израиль, олигарх, санкции, железная дорога
Новости, Россия, Иран, Тегеран , Владимир Путин, Масуд Пезешкиани, сотрудничество, Израиль, олигарх, санкции, железная дорога

Сергей Сазонов: "Взаимоотношения России с Ираном давно могли встать на более прочные рельсы"

05:00 21.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
Президент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Россия до 2014 года поддерживала санкции против Ирана, потому что часть олигархов опасалась, что они попадут под зеркальные меры за сотрудничество с Тегераном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан по итогам переговоров в Кремле официально заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония подписания состоялась в рамках визита иранского лидера в Москву.
Если говорить безо всякой политкорректности, то в России было сильное антииранское лобби, считает эксперт. Взаимоотношения с Ираном давно могли встать "на более прочные рельсы", добавил он.
"Причем слово "рельсы" имеет и прямое, и фигурально значение, потому что поддерживая санкции против Ирана Россия в свое время отказалась поставлять Тегерану рельсы для железных дорог", — подчеркнул Сазонов.
По его мнению, Россия до 2014 года поддерживала международные санкции против Ирана, потому что часть российских олигархов опасалась, что их компании попадут под зеркальные меры за сотрудничество с Тегераном.
Сотрудничество с Ираном напрашивалось давно, при этом мы находились в разных идеологических позициях, указал историк.
При этом надо учитывать, что у России и Израиля не настолько плохие отношения, как это пытаются представить. Израиль не вводил санкций против России, и значительная часть израильских элит настроена на сотрудничество: их финансовые элиты обслуживают российские нефтяные потоки, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией.
Александр Каргин интервью - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
5 декабря 2024, 17:28
Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с РоссиейПостоянный участник политических ТВ-шоу, востоковед Александр Каргин считает, что Дональд Трамп хочет сделать Украину своим вассалом и разделить с Россией зоны влияния на Ближнем Востоке и на рынке ресурсов. Для достижения своих целей он может использовать игры с ценами на нефть.
 
НовостиРоссияИранТегеранВладимир ПутинМасуд ПезешкианисотрудничествоИзраильолигархсанкциижелезная дорога
 
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