Сергей Сазонов: "Взаимоотношения России с Ираном давно могли встать на более прочные рельсы"
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
Россия до 2014 года поддерживала санкции против Ирана, потому что часть олигархов опасалась, что они попадут под зеркальные меры за сотрудничество с Тегераном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан по итогам переговоров в Кремле официально заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония подписания состоялась в рамках визита иранского лидера в Москву.
Если говорить безо всякой политкорректности, то в России было сильное антииранское лобби, считает эксперт. Взаимоотношения с Ираном давно могли встать "на более прочные рельсы", добавил он.
"Причем слово "рельсы" имеет и прямое, и фигурально значение, потому что поддерживая санкции против Ирана Россия в свое время отказалась поставлять Тегерану рельсы для железных дорог", — подчеркнул Сазонов.
По его мнению, Россия до 2014 года поддерживала международные санкции против Ирана, потому что часть российских олигархов опасалась, что их компании попадут под зеркальные меры за сотрудничество с Тегераном.
Сотрудничество с Ираном напрашивалось давно, при этом мы находились в разных идеологических позициях, указал историк.
При этом надо учитывать, что у России и Израиля не настолько плохие отношения, как это пытаются представить. Израиль не вводил санкций против России, и значительная часть израильских элит настроена на сотрудничество: их финансовые элиты обслуживают российские нефтяные потоки, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией.
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