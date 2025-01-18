Повернуть культурную революцию вспять: Таратута о том, чего Трамп добивается на самом деле
Трамп - шоумен
Если капнуть цели новоизбранного президента США Дональда Трампа более глубоко, то можно предположить, что речь тут идет о пересоздание чуть ли ни всей внутренней политики Америки
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист, журналист Михаил Таратута.
"Тут и отмена самой идеи "открытых границ", и связанная с этим депортация нелегальных мигрантов, и противодействие трансгендерной истерии, а также "обратной дискриминации". Не знаю, сколь по силам Трампу повернуть процесс культурной революции вспять, но очевидно, что решительные попытки будут предприняты", — объяснил Таратута.
Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что во время своего правления Трамп будет занят присоединением Гренландии и Панамского канала.
Но главной его целью, обозначил эксперт, станет избавление от латиноамериканских преступных группировок в США.
"Трамп еще во время дебатов с Харрис признал, что для США это самая большая проблема", — добавил Ераносян.
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