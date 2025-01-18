https://ukraina.ru/20250118/1060356586.html

Повернуть культурную революцию вспять: Таратута о том, чего Трамп добивается на самом деле

Повернуть культурную революцию вспять: Таратута о том, чего Трамп добивается на самом деле - 18.01.2025 Украина.ру

Повернуть культурную революцию вспять: Таратута о том, чего Трамп добивается на самом деле

Если капнуть цели новоизбранного президента США Дональда Трампа более глубоко, то можно предположить, что речь тут идет о пересоздание чуть ли ни всей внутренней политики Америки

2025-01-18T07:50

2025-01-18T07:50

2025-01-18T07:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист, журналист Михаил Таратута.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что во время своего правления Трамп будет занят присоединением Гренландии и Панамского канала.Но главной его целью, обозначил эксперт, станет избавление от латиноамериканских преступных группировок в США."Трамп еще во время дебатов с Харрис признал, что для США это самая большая проблема", — добавил Ераносян.Подробнее об этом винтервью "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле КлайпедыПолный текст интервью Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины

https://ukraina.ru/20250117/1060354900.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, америка, дональд трамп, президент сша, детали