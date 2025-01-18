Повернуть культурную революцию вспять: Таратута о том, чего Трамп добивается на самом деле - 18.01.2025 Украина.ру
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Повернуть культурную революцию вспять: Таратута о том, чего Трамп добивается на самом деле
Повернуть культурную революцию вспять: Таратута о том, чего Трамп добивается на самом деле - 18.01.2025 Украина.ру
Повернуть культурную революцию вспять: Таратута о том, чего Трамп добивается на самом деле
Если капнуть цели новоизбранного президента США Дональда Трампа более глубоко, то можно предположить, что речь тут идет о пересоздание чуть ли ни всей внутренней политики Америки
2025-01-18T07:50
2025-01-18T07:50
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист, журналист Михаил Таратута.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что во время своего правления Трамп будет занят присоединением Гренландии и Панамского канала.Но главной его целью, обозначил эксперт, станет избавление от латиноамериканских преступных группировок в США."Трамп еще во время дебатов с Харрис признал, что для США это самая большая проблема", — добавил Ераносян.Подробнее об этом винтервью "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле КлайпедыПолный текст интервью Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины
https://ukraina.ru/20250117/1060354900.html
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новости, россия, сша, америка, дональд трамп, президент сша, детали
Новости, Россия, США, Америка, Дональд Трамп, президент США, детали

Повернуть культурную революцию вспять: Таратута о том, чего Трамп добивается на самом деле

07:50 18.01.2025
 
Трамп - шоумен
Трамп - шоумен
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Если капнуть цели новоизбранного президента США Дональда Трампа более глубоко, то можно предположить, что речь тут идет о пересоздание чуть ли ни всей внутренней политики Америки
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист, журналист Михаил Таратута.
"Тут и отмена самой идеи "открытых границ", и связанная с этим депортация нелегальных мигрантов, и противодействие трансгендерной истерии, а также "обратной дискриминации". Не знаю, сколь по силам Трампу повернуть процесс культурной революции вспять, но очевидно, что решительные попытки будут предприняты", — объяснил Таратута.
Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что во время своего правления Трамп будет занят присоединением Гренландии и Панамского канала.
Но главной его целью, обозначил эксперт, станет избавление от латиноамериканских преступных группировок в США.
"Трамп еще во время дебатов с Харрис признал, что для США это самая большая проблема", — добавил Ераносян.
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Полный текст интервью Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины
 
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