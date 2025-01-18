https://ukraina.ru/20250118/1022373592.html

Одесская Советская республика: интернациональная альтернатива на месяц опередившая ДКР

Одесская Советская республика: интернациональная альтернатива на месяц опередившая ДКР - 18.01.2025 Украина.ру

Одесская Советская республика: интернациональная альтернатива на месяц опередившая ДКР

18 января 1918 года произошло, вероятно, самое противоречивое событие в истории региона начала ХХ века. Кто-то видит в нем восстание русскоязычного города против начавшейся украинизации. Кто-то считает его результатом исключительно большевистского переворота. Некоторые вообще отказываются видеть в январских событиях в Одессе какую-либо логику.

2025-01-18T16:28

2025-01-18T16:28

2025-01-18T16:29

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Каждый из этих подходов не лишён оснований. Однако объективную картину произошедшего можно составить, если учитывать предысторию вопроса о статусе Одессы, принимать во внимание ситуацию как в самом городе, так за его пределами. Ведь в состав республики кроме Южной Пальмиры вошли и западные уезды Херсонщины, и южная часть Бессарабии.К моменту революционных событий 1917 года Одесса была единственным из крупнейших городов империи, который не являлся административным центром одноимённой губернии. На правах градоначальства и обладая широким самоуправлением, она входила в состав Херсонской губернии. Данная ситуация установилась в 1874 году, когда было упразднено Новороссийское и Бессарабское генерал-губернаторство с центром в Одессе. Южная Пальмира сохраняла роль центра всего Северо-Западного Причерноморья, но в гражданско-административном плане Буго-Днестровское междуречье подчинялось Херсону, а Бессарабия – Кишинёву.Актуальность вопроса о возврате Одессе статуса регионального административного центра в начале XX века возрастала неоднократно.Ещё в бытность председателем правительства Петра Столыпина обсуждался проект административной реформы Сергея Крыжановского, по которой предполагалось создание экономически самодостаточных крупных областей (провинций). При таком подходе к районированию страны шансы Одессы стать столицей Юго-Западного края империи были весьма высоки.Административная комиссия Временного правительства в 1917 году разработала проект разделения Российской республики на 21 "областную автономию". Они должны были представлять собой крупные самоуправляющиеся территории, образованные из нескольких губерний.Детали проекта Временного правительства проясняет административная деятельность Вооружённых сил Юга России, которая строилась на его основе. В 1919 году занятая белыми Одесса стала столицей Новороссийской области. В состав этой области вошла Херсонская губерния и Северная Таврия (Бессарабия к тому времени была уже оккупирована Румынией). В соответствии с вышеуказанным планом белые заявили о стремлении создать единую "цепь самоуправлений от сельского схода до областных дум".После падения Временного правительства в Петрограде в октябре 1917 года свои претензии на управление Юго-Западным краем бывшей Российской империи выдвинули три политических центра:- Центральная Рада в Киеве, заявившая о включении всего Северного Причерноморья (кроме Крыма) в состав Украинской Народной Республики;- ориентировавшийся на Румынию Молдавско-Бессарабский краевой совет "Сфатул Цэрий" в Кишинёве;- базировавшийся в Одессе Совет Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы (РУМЧЕРОД), поддержавший большевистский переворот в Петрограде.В конце 1917 года Центральная Рада контролировала северные и центральные уезды Херсонской губернии, в административных центрах которых создавались украинские рады, опиравшиеся на украинизированные воинские части бывшей царской армии и гайдамацкие подразделения. Постепенно в Одессе происходило накапливание вооружённых формирований УНР, явочным порядком началась украинизация города. Центральная Рада имела определённое влияние на севере Бессарабии, где существовало компактное украинское большинство. Однако, провозгласив свой суверенитет и над всей Бессарабией, УНР фактически не контролировала этот регион."Сфатул Цэрий" контролировал Центральную Бессарабию. В то же время Кишинёв пытался расширить сферу своего влияния в Приднестровском регионе. 17 декабря в Тирасполе прошёл съезд "заднестровских румын". Выступивший на съезде вице-председатель "Сфатул Цэрий" Пантейлемон Халиппа не скрывал экспансионистских планов:"Наш народ — народ борцов и завоевателей. Вы идете впереди своего народа на Восток, чтобы захватить земли и покорить народы… Будьте бдительны, так как на вашем пути стоит народ, с которым вам предстоит бороться. Украинцы жадны до земли… Мы являемся хозяевами этой земли более 400 лет".В военном плане "Сфатул цэрий" был самым слабым участником этого противоборства, но это с лихвой компенсировалось покровительством Румынского королевства.РУМЧЕРОД был представительным органом преимущественно солдат и матросов Одесского военного округа, Черноморского флота и Румынского фронта. С декабря 1917 года в нём преобладали большевики. По сути, он являлся региональным уполномоченным органом Петроградского Совета Народных комиссаров.РУМЧЕРОД доминировал на юге Бессарабии, в Подунавье, политическая позиция большей части жителей которого была выражена в самом начале 1918 года на съезде представителей крестьянства и земцев. Делегаты заявили тогда, что регион "останется на вечные времена в составе России, какой бы она в будущем ни была, с советским или иным строем". Стоит учитывать, что это заявление было сделано в условиях начавшегося румынского вторжения в Бессарабию, когда социально-экономическая политика большевиков не проявилась ещё в полной мере.Наряду с силами УНР Исполком солдатско-матросских советов частично контролировал Одессу. Лояльные ему советы были и в гарнизонах Кишинёва, Бендер и других городов Центральной Бессарабии, в уездных центрах Херсонской губернии.При всех территориальных спорах Центральную Раду УНР и "Сфатул цэрий" объединяло то, что они воплощали проект создания национальных государственных образований: Украинской и Молдавской республик соответственно. РУМЧЕРОД же взял курс на строительство советской республики, основанной на территориально-экономическом принципе.До начала января 1918 года эта система трёх противоборствующих центров власти находилась в состоянии неустойчивого равновесия.В первых числах декабря в Одессе вспыхнул вооружённый конфликт из-за попытки сил УНР разоружить отряды Красной гвардии. Второй съезд РУМЧЕРОД (декабрь 1917 года) единогласно высказался за роспуск "Сфатул Цэрий", который "ни по своему составу, ни по способу конструирования совершенно не отвечает целям и задачам многочисленного трудового народа разных национальностей Бессарабии".Зыбкое равновесие было нарушено в первой декаде января, когда по просьбе Молдавского краевого совета в Бессарабию вошли войска Румынии. 13 января румыны заняли столицу бывшей Бессарабской губернии, и их наступление на другие территории, оспариваемые "Сфатул Цэрий", становилось лишь вопросом времени.Отряды Красной гвардии, просоветские части российской армии, вытесненные из центральной Бессарабии отступили на Левобережье Днестра. Благодаря этому РУМЧЕРОД получил перевес над силами УНР и ликвидировал их присутствие в западной части Херсонской губернии. 17 января Украинская рада была разогнана в Тирасполе, а гайдамацкие части здесь распущены. Так же, как и Южная Бессарабия, Приднестровье начало готовиться к отражению румынского вторжения.В ночь с 13 на 14 января РУМЧЕРОД поднял восстание против украинских властей в Одессе.Боевые действия шли с переменным успехом, ведь силы противников были примерно равны (до 6 тыс. человек с каждой из сторон). Перелом в военных действиях произошёл 16-17 января, когда в дело вступила артиллерия кораблей Черноморского флота. Кроме того, из Южной Бессарабии прибыл сводный батальон подконтрольной РУМЧЕРОДу 6-й российской армии.18 января 1918 года в очищенной от сил УНР Одессе была провозглашена Одесская Советская республика, сформировано её правительство – Совет народных комиссаров. Его возглавил Владимир Юдовский.Задачей номер один для молодой республики стала защита от румынского вторжения своих западных рубежей. В то время, когда в Приднестровье формировалась Особая армия Одесского округа, в Подунавье развернулись упорные бои с наступавшими румынскими интервентами.22 января после четырёх дней боёв пал Измаил. 27 января румынские войска после ожесточенных речных схваток на Дунае овладели городом Килия. Только 17 февраля, после полумесяца сражений, было захвачено Вилково — старинное старообрядческое русское местечко в устье Дуная. Город Аккерман оборонялся до марта 1918 года.На Днестре Особая Одесская армия под командованием левого эсера Петра Лазарева и бывшего штабс-капитана царской армии Евгения Венедиктова стойко удерживала оборону. С 29 января по 7 февраля шли бои за город Бендеры, который несколько раз переходил из рук в руки. Затем были отбиты несколько попыток прорыва интервентов в Левобережное Приднестровье.Из Одессы для участия в боях прибыли три отряда добровольцев общей численностью в 700 человек. Один из них получил статус 8-й роты 1-го Днестровского полка и прославился как наиболее боеспособное подразделение Одесской армии. Отдельными отрядами в составе армии командовали в будущем знаменитые красные командиры — бессарабцы Иона Якир и Григорий Котовский.Ведение активных военных действий требовало от ОСР мобилизации всех имевшихся ресурсов. В связи с этим Совнарком проводил реквизиции у предпринимателей продовольствия и промтоваров, национализацию мельниц, пекарен, скотобоен и складских помещений, устанавливал нормы выдачи продовольствия для населения. В рамках общей политики проходила также социализация (передача в собственность трудовых коллективов) торгового флота, ряда гостиниц, экспроприация жилого фонда у крупных домовладельцев для передачи нуждающимся.После завершения Киевской операции советских войск в ОСР прибыла 3-я революционная армия Михаила Муравьёва. Её командующий возглавил вооружённые силы ОСР и установил режим личной власти в республике. Именно с этим периодом был связан всплеск репрессий в отношении "классовых врагов": офицеров царской армии, буржуазии, священников.Во главе с Муравьёвым республиканские войска вновь вступили на территорию Бессарабии, где нанесли румынским дивизиям чувствительные поражения. 9 марта 1918 года было подписано советско-румынское соглашение, по которому королевство обязалось вывести свою армию из Бессарабии.Одесская Советская республика пала 13 марта 1918 года под натиском войск держав Центрального блока. На плечах германцев в Одессу и Херсонскую губернию вернулись власти УНР. Южная Бессарабия была аннексирована Румынией.После окончания Гражданской войны Одесса вновь стала столицей одноимённого региона — Одесской губернии, которая была включена в состав Украинской ССР.Создание ОСР было значимым для Северо-Западного Причерноморья и всего Советского государства. В первом случае было продемонстрировано, что даже в разделённом состоянии в регионе сильны центростремительные тенденции. ОСР, наряду с Донецко-Криворожской республикой и ССР Таврида могла способствовать развитию Советского государства по пути строительства не федерации национальных республик, а федерации регионов, образованных по территориально-экономическому принципу. Однако эта альтернатива так и не была реализована.

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