Торецк и Часов Яр на грани падения: Евсеев рассказал, как ВС РФ окружают Покровскую агломерацию - 17.01.2025 Украина.ру
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Торецк и Часов Яр на грани падения: Евсеев рассказал, как ВС РФ окружают Покровскую агломерацию
Торецк и Часов Яр на грани падения: Евсеев рассказал, как ВС РФ окружают Покровскую агломерацию - 17.01.2025 Украина.ру
Торецк и Часов Яр на грани падения: Евсеев рассказал, как ВС РФ окружают Покровскую агломерацию
Курахово освободили до инаугурации Трампа, как бы за него противник не цеплялся. Можно надеяться, что до инаугурации президента США ВС РФ освободят Торецк (Дзержинск) и Часов Яр, потому что они уже на грани падения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-01-17T06:15
2025-01-17T06:15
новости
россия
часов яр
сша
владимир евсеев
всу
дзержинск (торецк)
курахово
покровск/красноармейск
сво
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Что касается освобождения Покровска (Красноармейска), то в первую очередь российским военным надо зачистить коридор от него до Курахово длиной в 30 километров, сообщил эксперт.Есть информация, что в Дачном у ВСУ находятся сотня раненых, которых никто не эвакуирует. Если их вовремя не вывезти, они просто погибнут, указал он. Сам поселок Киев удерживает только потому, что не хочет терять территории к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнул Евсеев.Курахово ВС РФ освободили до инаугурации Трампа, как бы за него противник не цеплялся. Можно надеяться, что до инаугурации президента США бойцы освободят Торецк (Дзержинск) и Часов Яр, потому что они уже на грани падения, указал он."А так наша основная задача – Покровская агломерация. Нам важно ее окружить. Причем коридор между ней и Курахово рано или поздно будет зачищен, а мы войдем на территорию Днепропетровской области", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.О том, почему мобилизация живой силы на Украине уже подошла к своему пределу — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250116/1060287317.html
россия
часов яр
сша
дзержинск (торецк)
курахово
покровск/красноармейск
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новости, россия, часов яр, сша, владимир евсеев, всу, дзержинск (торецк), курахово, покровск/красноармейск, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Часов Яр, США, Владимир Евсеев, ВСУ, Дзержинск (Торецк), Курахово, Покровск/Красноармейск, СВО, детали, Спецоперация

Торецк и Часов Яр на грани падения: Евсеев рассказал, как ВС РФ окружают Покровскую агломерацию

06:15 17.01.2025
 
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Курахово освободили до инаугурации Трампа, как бы за него противник не цеплялся. Можно надеяться, что до инаугурации президента США ВС РФ освободят Торецк (Дзержинск) и Часов Яр, потому что они уже на грани падения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Что касается освобождения Покровска (Красноармейска), то в первую очередь российским военным надо зачистить коридор от него до Курахово длиной в 30 километров, сообщил эксперт.
"Между Курахово и Покровском есть населенные пункты, которые мы освобождаем, беря в клещи. И я правда не понимаю, почему в боях за эти поселки украинское командование гробит столько личного состава", — отметил Евсеев.
Есть информация, что в Дачном у ВСУ находятся сотня раненых, которых никто не эвакуирует. Если их вовремя не вывезти, они просто погибнут, указал он. Сам поселок Киев удерживает только потому, что не хочет терять территории к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнул Евсеев.
Курахово ВС РФ освободили до инаугурации Трампа, как бы за него противник не цеплялся. Можно надеяться, что до инаугурации президента США бойцы освободят Торецк (Дзержинск) и Часов Яр, потому что они уже на грани падения, указал он.
"А так наша основная задача – Покровская агломерация. Нам важно ее окружить. Причем коридор между ней и Курахово рано или поздно будет зачищен, а мы войдем на территорию Днепропетровской области", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
О том, почему мобилизация живой силы на Украине уже подошла к своему пределу — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Вчера, 07:00
Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на АрктикуМы будем постепенно продвигаться на фронте, уничтожая личный состав и технику врага. Надеюсь, украинцы опомнятся и сметут свою власть, которая заставляет их умирать за чужие интересы. А если не опомнятся – они просто исчезнут, считает военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
 
НовостиРоссияЧасов ЯрСШАВладимир ЕвсеевВСУДзержинск (Торецк)КураховоПокровск/КрасноармейскСВОдеталиСпецоперация
 
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