https://ukraina.ru/20250117/1060324985.html

Торецк и Часов Яр на грани падения: Евсеев рассказал, как ВС РФ окружают Покровскую агломерацию

Торецк и Часов Яр на грани падения: Евсеев рассказал, как ВС РФ окружают Покровскую агломерацию - 17.01.2025 Украина.ру

Торецк и Часов Яр на грани падения: Евсеев рассказал, как ВС РФ окружают Покровскую агломерацию

Курахово освободили до инаугурации Трампа, как бы за него противник не цеплялся. Можно надеяться, что до инаугурации президента США ВС РФ освободят Торецк (Дзержинск) и Часов Яр, потому что они уже на грани падения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-01-17T06:15

2025-01-17T06:15

2025-01-17T06:15

новости

россия

часов яр

сша

владимир евсеев

всу

дзержинск (торецк)

курахово

покровск/красноармейск

сво

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Что касается освобождения Покровска (Красноармейска), то в первую очередь российским военным надо зачистить коридор от него до Курахово длиной в 30 километров, сообщил эксперт.Есть информация, что в Дачном у ВСУ находятся сотня раненых, которых никто не эвакуирует. Если их вовремя не вывезти, они просто погибнут, указал он. Сам поселок Киев удерживает только потому, что не хочет терять территории к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнул Евсеев.Курахово ВС РФ освободили до инаугурации Трампа, как бы за него противник не цеплялся. Можно надеяться, что до инаугурации президента США бойцы освободят Торецк (Дзержинск) и Часов Яр, потому что они уже на грани падения, указал он."А так наша основная задача – Покровская агломерация. Нам важно ее окружить. Причем коридор между ней и Курахово рано или поздно будет зачищен, а мы войдем на территорию Днепропетровской области", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.О том, почему мобилизация живой силы на Украине уже подошла к своему пределу — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250116/1060287317.html

россия

часов яр

сша

дзержинск (торецк)

курахово

покровск/красноармейск

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