Торецк и Часов Яр на грани падения: Евсеев рассказал, как ВС РФ окружают Покровскую агломерацию
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов ЦВО на Авдеевском направлении в ДНР
Курахово освободили до инаугурации Трампа, как бы за него противник не цеплялся. Можно надеяться, что до инаугурации президента США ВС РФ освободят Торецк (Дзержинск) и Часов Яр, потому что они уже на грани падения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Что касается освобождения Покровска (Красноармейска), то в первую очередь российским военным надо зачистить коридор от него до Курахово длиной в 30 километров, сообщил эксперт.
"Между Курахово и Покровском есть населенные пункты, которые мы освобождаем, беря в клещи. И я правда не понимаю, почему в боях за эти поселки украинское командование гробит столько личного состава", — отметил Евсеев.
Курахово ВС РФ освободили до инаугурации Трампа, как бы за него противник не цеплялся. Можно надеяться, что до инаугурации президента США бойцы освободят Торецк (Дзержинск) и Часов Яр, потому что они уже на грани падения, указал он.
"А так наша основная задача – Покровская агломерация. Нам важно ее окружить. Причем коридор между ней и Курахово рано или поздно будет зачищен, а мы войдем на территорию Днепропетровской области", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
О том, почему мобилизация живой силы на Украине уже подошла к своему пределу — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на АрктикуМы будем постепенно продвигаться на фронте, уничтожая личный состав и технику врага. Надеюсь, украинцы опомнятся и сметут свою власть, которая заставляет их умирать за чужие интересы. А если не опомнятся – они просто исчезнут, считает военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)