"Куда-то делись девять бригад": военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ дезертировали с фронта
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Была информация, что 1700 украинских военных дезертировали из подготовленной во Франции бригады "Анна Киевская". Сейчас на линии боевого соприкосновения собрано около 850 тысяч человек, из которых 120 тысяч дезертировали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По поводу личного состава ВСУ есть официальные цифры, что в месяц ТЦК набирают около 20 тысяч человек, и при этом из украинской армии дезертируют больше 10 тысяч.
Есть официальные данные Украины, что сейчас на линии боевого соприкосновения собрано около 850 тысяч человек, из которых 120 тысяч солдат ВСУ сбежали с фронта, рассказал эксперт.
Была информация, что 1700 человек дезертировали из подготовленной во Франции бригады "Анна Киевская". Подтвердить их достоверность я не могу, потому что украинская армия отступает, а при отступлении солдаты могут где-то прятаться, добавил специалист.
"Еще киевский режим очень беспокоит, что у них "куда-то делись" около девяти бригад. Если девять бригад куда-то делись, не мог же их личный состав куда-то испариться? Кого-то убили, кто-то ранен, а кто-то сбежал", — отметил Евсеев.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
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