"Куда-то делись девять бригад": военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ дезертировали с фронта - 17.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250117/1060318538.html
"Куда-то делись девять бригад": военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ дезертировали с фронта
"Куда-то делись девять бригад": военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ дезертировали с фронта - 17.01.2025 Украина.ру
"Куда-то делись девять бригад": военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ дезертировали с фронта
Была информация, что 1700 украинских военных дезертировали из подготовленной во Франции бригады "Анна Киевская". Сейчас на линии боевого соприкосновения собрано около 850 тысяч человек, из которых 120 тысяч дезертировали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-01-17T06:00
2025-01-17T06:00
новости
франция
россия
украина
владимир евсеев
мобилизация
дезертирство
донбасс
курская область
украинская армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060243298_0:55:2048:1207_1920x0_80_0_0_95bd701d50367a966b8934950c084d8c.jpg
По поводу личного состава ВСУ есть официальные цифры, что в месяц ТЦК набирают около 20 тысяч человек, и при этом из украинской армии дезертируют больше 10 тысяч.Есть официальные данные Украины, что сейчас на линии боевого соприкосновения собрано около 850 тысяч человек, из которых 120 тысяч солдат ВСУ сбежали с фронта, рассказал эксперт.Была информация, что 1700 человек дезертировали из подготовленной во Франции бригады "Анна Киевская". Подтвердить их достоверность я не могу, потому что украинская армия отступает, а при отступлении солдаты могут где-то прятаться, добавил специалист.По его мнению, количество дезертиров в рядах ВСУ будет увеличиваться по мере того, как будет слабеть их моральный дух. Он слабеет не только на юге Донбасса, где активно продвигаются ВС РФ, но и под Курском, куда Киев бросил мотивированных бойцов, — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.О том, какие существуют варианты разрешения российско-украинского конфликта, - в статье Павла Котова "Путь к миру и война. Все варианты и сценарии" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250116/1060316119.html
франция
россия
украина
донбасс
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060243298_183:0:1866:1262_1920x0_80_0_0_3f2f8768566802ebc4c82e7a115af184.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, россия, украина, владимир евсеев, мобилизация, дезертирство , донбасс, курская область, украинская армия, всу, сво, детали, спецоперация
Новости, Франция, Россия, Украина, Владимир Евсеев, мобилизация, дезертирство , Донбасс, Курская область, украинская армия, ВСУ, СВО, детали, Спецоперация

"Куда-то делись девять бригад": военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ дезертировали с фронта

06:00 17.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Была информация, что 1700 украинских военных дезертировали из подготовленной во Франции бригады "Анна Киевская". Сейчас на линии боевого соприкосновения собрано около 850 тысяч человек, из которых 120 тысяч дезертировали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По поводу личного состава ВСУ есть официальные цифры, что в месяц ТЦК набирают около 20 тысяч человек, и при этом из украинской армии дезертируют больше 10 тысяч.
Есть официальные данные Украины, что сейчас на линии боевого соприкосновения собрано около 850 тысяч человек, из которых 120 тысяч солдат ВСУ сбежали с фронта, рассказал эксперт.
Была информация, что 1700 человек дезертировали из подготовленной во Франции бригады "Анна Киевская". Подтвердить их достоверность я не могу, потому что украинская армия отступает, а при отступлении солдаты могут где-то прятаться, добавил специалист.
"Еще киевский режим очень беспокоит, что у них "куда-то делись" около девяти бригад. Если девять бригад куда-то делись, не мог же их личный состав куда-то испариться? Кого-то убили, кто-то ранен, а кто-то сбежал", — отметил Евсеев.
По его мнению, количество дезертиров в рядах ВСУ будет увеличиваться по мере того, как будет слабеть их моральный дух. Он слабеет не только на юге Донбасса, где активно продвигаются ВС РФ, но и под Курском, куда Киев бросил мотивированных бойцов, — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
О том, какие существуют варианты разрешения российско-украинского конфликта, - в статье Павла Котова "Путь к миру и война. Все варианты и сценарии" на сайте Украина.ру.
Города мира. Монте-Карло, княжество Монако - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Вчера, 13:53
Зачем солнце им Монако? Для чего, скажи им, луна Сен-Тропе? Элитные украинские "беженцы"Состоятельные украинские "беженцы" снова привлекли к себе внимание. Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко раскритиковал тех граждан Украины, которые с начала конфликта осели на европейских курортах для богачей и тратят там "грязные деньги". Издание Украина.ру вспоминает наиболее громкие подобные скандалы
 
НовостиФранцияРоссияУкраинаВладимир ЕвсеевмобилизациядезертирствоДонбассКурская областьукраинская армияВСУСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:08Между унией и патриаршества: выбор Фёдора Иоанновича
08:05Главное за ночь 17 января
07:30Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины
07:28"Тотальное унижение и тотальное неуважение". Что происходит в Харькове
07:20От Байдена к Трампу: что унаследовал старый новый президент США
07:14Вмешательство Зеленского в выборы в Польше привело к законопроекту "Остановим бандеровщину"
06:45Колония по собственному желанию: Стармер предложил Украине 100-летний договор
06:30Елена Панина: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один
06:15Торецк и Часов Яр на грани падения: Евсеев рассказал, как ВС РФ окружают Покровскую агломерацию
06:05Русский бал в Италии, отважная Кадочникова, уход Дэвида Линча. События культуры
06:00"Куда-то делись девять бригад": военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ дезертировали с фронта
05:45ВС РФ нужно взять Времевку и Великую Новоселку, чтобы уничтожить Запорожскую группировку ВСУ — эксперт
05:30"Зеленский увиливает": Евсеев о том, почему Запад требует, чтобы Украина снизила возраст мобилизованных
05:15На границе не остановимся: эксперт о том, когда ВС РФ займутся "буфером" под Сумами и Днепропетровском
05:00Ситуация закручивалась серьезно: Рамм рассказал, почему у Киева не получился "геймченджер" в Белоруссии
04:45Когда разведка вычислит, где ВСУ прячут немецкие "Боксеры", их сожгут российские "Ланцеты" — Евсеев
04:30"Зарекаться нельзя": военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ после Бердина атаковать Брянскую область
04:15Торопиться пока нет смысла: Евсеев рассказал, когда курская земля станет "большой могилой" для ВСУ
04:00"Уничтожайте их прямо на аэродромах": военный эксперт объяснил, насколько опасны дальнобойные системы ВСУ
03:45Зато у нас есть "Торнадо": Евсеев о том, почему в дальнобойной артиллерии Россия пока уступает Западу
Лента новостейМолния