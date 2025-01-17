https://ukraina.ru/20250117/1060318538.html

"Куда-то делись девять бригад": военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ дезертировали с фронта

"Куда-то делись девять бригад": военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ дезертировали с фронта - 17.01.2025 Украина.ру

"Куда-то делись девять бригад": военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ дезертировали с фронта

Была информация, что 1700 украинских военных дезертировали из подготовленной во Франции бригады "Анна Киевская". Сейчас на линии боевого соприкосновения собрано около 850 тысяч человек, из которых 120 тысяч дезертировали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-01-17T06:00

2025-01-17T06:00

2025-01-17T06:00

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По поводу личного состава ВСУ есть официальные цифры, что в месяц ТЦК набирают около 20 тысяч человек, и при этом из украинской армии дезертируют больше 10 тысяч.Есть официальные данные Украины, что сейчас на линии боевого соприкосновения собрано около 850 тысяч человек, из которых 120 тысяч солдат ВСУ сбежали с фронта, рассказал эксперт.Была информация, что 1700 человек дезертировали из подготовленной во Франции бригады "Анна Киевская". Подтвердить их достоверность я не могу, потому что украинская армия отступает, а при отступлении солдаты могут где-то прятаться, добавил специалист.По его мнению, количество дезертиров в рядах ВСУ будет увеличиваться по мере того, как будет слабеть их моральный дух. Он слабеет не только на юге Донбасса, где активно продвигаются ВС РФ, но и под Курском, куда Киев бросил мотивированных бойцов, — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.О том, какие существуют варианты разрешения российско-украинского конфликта, - в статье Павла Котова "Путь к миру и война. Все варианты и сценарии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250116/1060316119.html

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новости, франция, россия, украина, владимир евсеев, мобилизация, дезертирство , донбасс, курская область, украинская армия, всу, сво, детали, спецоперация