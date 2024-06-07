https://ukraina.ru/20240607/1055514583.html

Тотальная декоммунизация. Что происходит в Запорожье

Тотальная декоммунизация. Что происходит в Запорожье - 07.06.2024 Украина.ру

Тотальная декоммунизация. Что происходит в Запорожье

В среду 5 июня Запорожье могло бы отметить годовщину своего основания. Но современная Украина всячески пытается затушевать историю города, который в период своего основания к ней не имел никакого отношения.

2024-06-07T05:40

2024-06-07T05:40

2024-06-07T05:40

эксклюзив

украина

запорожье

декоммунизация

россия

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Однако именно 5 июня 1806 года Александровская крепость получила статус уездного города. Архивы свидетельствуют, что на тот момент в новом городе проживало всего 884 человека (479 мужчин и 405 женщин) – преимущественно семьи солдат и офицеров российской армии. Запорожьем он стал только в 1921 году.В среду 5 июня в городе частично открыли движение по дамбе через Днепрогэс, которая недавно серьезно пострадала в результате удара. Однако саму электростанцию восстановить пока сложно, говорит экс-депутат Виктория Войцицкая. По ее словам, объекты поражены настолько, что их восстановление займет годы. "К большому сожалению, тот удар, который был нанесен, непосредственно очень четкий и точный, в ту часть ДнепроГЭС, которая отвечает именно за генерацию электроэнергии. Там повреждения очень серьезные", - говорит Войцицкая в интервью изданию "Новое время".По ее словам, ВС РФ несколько изменили последнее время тактику ударов по объектам энергетики. Если раньше били преимущественно по высоковольтным подстанциям, то сейчас удары наносятся именно по генерирующим мощностям, восстановление которых может занять очень длительный период времени. Ранее в эфире телеканала "Рада" глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что Днепрогэс находится в критическом состоянии, поэтому даже речи не может быть о выработке электроэнергии.Свет в большинстве районов города отключают в среднем на 8-10 часов в сутки.По сути, так осуществляется реальная декоммунизация Украины, к которой ее руководство так настойчиво стремилось. Некогда визитная карточка УССР Днепрогэс тоже пал ее жертвой. На текущей неделе власти города решили даже продать памятник Владимиру Ленину, который стоял возле Днепрогэса (его повалили в марте 2016 года и отвезли на местный водоканал). Вес бронзовой фигуры - около 20 тонн. Теперь ее хотят продать на аукционе вместе с декоммунизированными фигурами сталевара, инженера, электрика и колхозницы. Все эти фигуры рабочих не вписываются в националистическую концепцию Украины.Однако за еще непроданные фигуры уже идет борьба: секретарь горсовета планирует выручить за них 10 миллионов гривен и пустить на городские проекты, но затем "Слуги народа" в горсовете решили пустить вырученные деньги на финансирование ВСУ.Декоммунизируют в Запорожье и медицину, доставшуюся в наследие от УССР. На той же сессии горсовета, где решали продать фигуры Ленина и сталевара, решено было ликвидировать два роддома и горбольницу №9. Делают это якобы для оптимизации бюджетных расходов. В конце мая работники роддомов пикетировали здание горсовета, требуя выплатить им долги по зарплатам. В итоге решили роддома вообще разогнать. В конце концов, на независимой Украине рождаемость только падает, а роддома тоже можно считать "тяжелым наследием советского режима".В конце мая со скандалом закрыли онкологический центр в Запорожье, а медикам, пытавшимся протестовать, раздали повестки (на Украине мобилизация распространяется и на женщин-медиков). Двоих мужчин-медиков онкоцентра сотрудники ТЦК поймали возле их домов, выписав повестки.Такая же политика проводится в отношении детских садов и школ. На той же сессии горсовета "оптимизированы" были сразу 14 школ и детских садов. Ранее той же участи подверглись еще 14 учреждений образования. К протестам преподавателей, детей и их родителей депутаты оказались настолько же глухи, как и к протестам медиков. Закрытие школ депутаты объясняют тем, что 40% детей из города выехали, то есть на их возвращение они уже не надеются. Письма и петиции родителей образовательному омбудмену Сергею Горбачеву ни к чему не привели. Он отписался, что такое происходит по всей стране, что это неминуемый и необходимый процесс. Посетовал он лишь на то, что местные власти не донесли до родителей эту мысль.Преподавателей обещают трудоустроить, но как-нибудь потом, когда закончится военное положение, вернуться дети, появятся лишние средства в бюджете, а украинская экономика улучшит показатели.В рамках той же декоммунизации 5 июня депутаты горсовета переименовали улицу Гагарина, назвав ее в честь идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова. Примечательно, что именно на этот улице ради экономии были отключены все светофоры.Из Запорожья постепенно вывозят не только производственные мощности, но и вузы. Так, на этой неделе частично релоцировался в закарпатский город Берегово знаменитый Запорожский медуниверситет, куда в советские времена ехали учиться студенты из стран Азии и Африки. Его переезд связан в первую очередь с тем, что иностранные студенты (в основном из Индии) отказываются ехать в прифронтовой город, а именно их обучение было основной статьей дохода университета.О том, что в эти же дни происходит в Киеве - в материале Дмитрия Ковалевича Военные учения, потоп и блэкаут. Что происходит в Киеве

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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