https://ukraina.ru/20241216/1059701191.html
Более тысячи человек ежедневно поступают служить по контракту – Путин
Более тысячи человек ежедневно поступают служить по контракту – Путин - 16.12.2024 Украина.ру
Более тысячи человек ежедневно поступают служить по контракту – Путин
Огромную поддержку армии и флота со стороны российского общества констатировал президент России Владимир Путин, выступая 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
2024-12-16T16:00
2024-12-16T16:00
2024-12-16T16:00
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Оценивая состояние общества, Путин констатировал: люди понимают, за что сражается российская армия, что она защищает. Люди помогают фронтовикам и сами встают в их ряды и это чрезвычайно важно, подчеркнул президент."Приведу цифру: в этом году ежедневно в среднем более 1000 человек – ежедневно – поступают на военную службу по контракту. Люди добровольно идут на фронт. И социальные гарантии военнослужащих, их семей должны постоянно укрепляться, развиваться. Это важнейшая, системная задача государства", - сказал Путин.Президент России отметил, что за последние годы в сфере соцзащиты военнослужащих многое сделано. Только в 2024 году обеспечены жильём свыше 55 тысяч военнослужащих, а в ближайшие три года на предоставление жилищной субсидии военнослужащим планируется направить ещё 113 миллиардов рублей.За 20 лет накопительно-ипотечная система позволила обеспечить жильём свыше 202 тысяч российских военнослужащих. По мнению президента, следует продолжать обустраивать военные городки и повышать уровень медицинского обеспечения."Приоритетом в работе всех органов власти должно стать решение социальных вопросов участников специальной операции, забота о семьях погибших, – уже говорил об этом в начале, – и получивших тяжёлые травмы в ходе боевых действий. Это должно быть в центре нашего внимания. Необходимо вникать в проблемы каждого нашего боевого товарища, его семьи и реально помогать решать их проблемы", - сказал президент.При этом он отметил, что такая задача стоит и перед Минобороны, и перед правительством в целом, и перед всеми руководителями всех уровней власти.Президент поблагодарил всех участников СВО за доблесть, мужество и героизм. Он пожелал личному составу и гражданскому персоналу Вооружённых Сил, руководству Министерства обороны успехов в службе, в сложной и ответственной работе, направленной на защиту суверенитета и национальных интересов России, безопасности народа.Ранее на эту тему: Путин назвал семь приоритетов обеспечения безопасности России Тем временем: Призывами отправить украинских подростков на фронт Запад пытается уйти от ответственности - Стефанишина Накануне в новостях: Подготовленная Францией для ВСУ "бригада Анны Киевской" разбежалась
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новости, россия, запад, владимир путин, минобороны рф, сво, армия, социальная политика, социальные выплаты, социальные расходы, социальное государство, социальная справедливость, жилье, военнослужащий, контракт
Новости, Россия, Запад, Владимир Путин, Минобороны РФ, СВО, Армия, социальная политика, социальные выплаты, социальные расходы, социальное государство, социальная справедливость, жилье, военнослужащий, контракт
Более тысячи человек ежедневно поступают служить по контракту – Путин
Огромную поддержку армии и флота со стороны российского общества констатировал президент России Владимир Путин, выступая 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Оценивая состояние общества, Путин констатировал: люди понимают, за что сражается российская армия, что она защищает. Люди помогают фронтовикам и сами встают в их ряды и это чрезвычайно важно, подчеркнул президент.
"Приведу цифру: в этом году ежедневно в среднем более 1000 человек – ежедневно – поступают на военную службу по контракту. Люди добровольно идут на фронт. И социальные гарантии военнослужащих, их семей должны постоянно укрепляться, развиваться. Это важнейшая, системная задача государства", - сказал Путин.
Президент России отметил, что за последние годы в сфере соцзащиты военнослужащих многое сделано. Только в 2024 году обеспечены жильём свыше 55 тысяч военнослужащих, а в ближайшие три года на предоставление жилищной субсидии военнослужащим планируется направить ещё 113 миллиардов рублей.
За 20 лет накопительно-ипотечная система позволила обеспечить жильём свыше 202 тысяч российских военнослужащих. По мнению президента, следует продолжать обустраивать военные городки и повышать уровень медицинского обеспечения.
"Приоритетом в работе всех органов власти должно стать решение социальных вопросов участников специальной операции, забота о семьях погибших, – уже говорил об этом в начале, – и получивших тяжёлые травмы в ходе боевых действий. Это должно быть в центре нашего внимания. Необходимо вникать в проблемы каждого нашего боевого товарища, его семьи и реально помогать решать их проблемы", - сказал президент.
При этом он отметил, что такая задача стоит и перед Минобороны
, и перед правительством в целом, и перед всеми руководителями всех уровней власти.
Президент поблагодарил всех участников СВО за доблесть, мужество и героизм. Он пожелал личному составу и гражданскому персоналу Вооружённых Сил, руководству Министерства обороны успехов в службе, в сложной и ответственной работе, направленной на защиту суверенитета и национальных интересов России, безопасности народа.