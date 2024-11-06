За Трампа и стройку: Илон Маск "принес" в Овальный кабинет раковину - 06.11.2024 Украина.ру
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За Трампа и стройку: Илон Маск "принес" в Овальный кабинет раковину
За Трампа и стройку: Илон Маск "принес" в Овальный кабинет раковину - 06.11.2024 Украина.ру
За Трампа и стройку: Илон Маск "принес" в Овальный кабинет раковину
Американский предприниматель, миллиардер, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск отреагировал на предварительные результаты президентских выборов в США-2024
2024-11-06T11:02
2024-11-06T12:02
новости
сша
илон маск
дональд трамп
республиканская партия
украина.ру
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Илон Маск обрадовался предварительной победе Дональда Трампа на выборах президента США. Сначала Маск написал на своей Х-странице фразу, употребляемую игроками в большом теннисе, обозначающую победу в последнем розыгрыше матча.Еще через какое-то время бизнесмен опубликовал свой обработанный снимок, на котором якобы заходит в Овальный кабинет, держа в руках раковину. Это отсылка к 2022 году, когда Маск купил соцсеть Х (на тот момент Twitter и впервые посетил штаб-квартиру компании в Калифорнии, куда пришел с раковиной в руках.Sink in - игра слов, с английского эта фраза также переводится как "примите это".Ранее Трамп пообещал, что если победит на нынешних выборах президента США, то даст Маску должность в американской администрации. Миллиардер оценил это приглашение и заявил в интервью журналисту Такеру Карслону, что примет его и с удовольствием займется борьбой с американской демократией."Я настроен с радостью помочь улучшить эффективность правительства, которая, я думаю, крайне необходима. У нас гигантская правительственная бюрократия. У нас есть чрезмерное регулирование. У нас есть агентства, которые имеют пересекающиеся обязанности", - заявил Маск.По предварительным данным, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одерживает победу на президентских выборах-2024. Он набрал 277 голосов коллегии выборщиков, а для победы нужно не менее 270 из 538 голосов.Букмекеры Polymarket оценили шансы на победу Трампа в 98%. Эксперты отмечают, что решающим на выборах президента США-2024 будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.Еще по теме читайте в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной Про бельчонка Арахиса, его трагическую гибель и выборы в США.
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новости, сша, илон маск, дональд трамп, республиканская партия, украина.ру, выборы
Новости, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Республиканская партия, Украина.ру, выборы

За Трампа и стройку: Илон Маск "принес" в Овальный кабинет раковину

11:02 06.11.2024 (обновлено: 12:02 06.11.2024)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP / Evan Vucci
Читать в
Американский предприниматель, миллиардер, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск отреагировал на предварительные результаты президентских выборов в США-2024
Илон Маск обрадовался предварительной победе Дональда Трампа на выборах президента США. Сначала Маск написал на своей Х-странице фразу, употребляемую игроками в большом теннисе, обозначающую победу в последнем розыгрыше матча.
"Гейм, сет и матч", - написал Маск, а чуть позже разместил пост, в котором сообщил, что "Америка - нация строителей. Скоро вы сможете строить".
Еще через какое-то время бизнесмен опубликовал свой обработанный снимок, на котором якобы заходит в Овальный кабинет, держа в руках раковину. Это отсылка к 2022 году, когда Маск купил соцсеть Х (на тот момент Twitter и впервые посетил штаб-квартиру компании в Калифорнии, куда пришел с раковиной в руках.

"Впустите эту раковину", - добавил Маск к фото.

© Elon Musk/X
© Elon Musk/X
Sink in - игра слов, с английского эта фраза также переводится как "примите это".
Ранее Трамп пообещал, что если победит на нынешних выборах президента США, то даст Маску должность в американской администрации. Миллиардер оценил это приглашение и заявил в интервью журналисту Такеру Карслону, что примет его и с удовольствием займется борьбой с американской демократией.
"Я настроен с радостью помочь улучшить эффективность правительства, которая, я думаю, крайне необходима. У нас гигантская правительственная бюрократия. У нас есть чрезмерное регулирование. У нас есть агентства, которые имеют пересекающиеся обязанности", - заявил Маск.
По предварительным данным, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одерживает победу на президентских выборах-2024. Он набрал 277 голосов коллегии выборщиков, а для победы нужно не менее 270 из 538 голосов.
Букмекеры Polymarket оценили шансы на победу Трампа в 98%. Эксперты отмечают, что решающим на выборах президента США-2024 будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Макс Бужанский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
10:38
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Еще по теме читайте в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной Про бельчонка Арахиса, его трагическую гибель и выборы в США.
 
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