https://ukraina.ru/20241104/1058557376.html

Насонов: Когда-то Украина обгоняла Россию по дронам, но теперь доминирующая позиция изменилась

Насонов: Когда-то Украина обгоняла Россию по дронам, но теперь доминирующая позиция изменилась - 04.11.2024 Украина.ру

Насонов: Когда-то Украина обгоняла Россию по дронам, но теперь доминирующая позиция изменилась

Россия профессионально выстроила свою оборонную промышленность, и теперь она делает дроны, которых у противника нет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-11-04T07:40

2024-11-04T07:40

2024-11-04T07:40

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Он заявил, что Россия уже доминирует по дронам.Он отметил, что каждый военный округ России сформировал свою школу по подготовке операторов БПЛА. Один округ уже подготовил 1500 профессиональных дроноводов, и их число растет, подчеркнул эксперт.Насонов привел пример:"Иноходец". Он способен подниматься на высоту в 7,5 километров и выполнять оперативно-стратегические задачи. Украина их не может сбить. Она их не видит и не слышит. "Иноходец" передает нам данные по скоплению войск, движению эшелонов с техникой и даже по передвижению судов, которые из-за границы пытаются привести вооружение для украинских бандформирований. У противника такого и близко нет".Ранее в интервью изданию Украина.ру сотрудник Службы внешней разведки, инструктор БПЛА Павел Наркевич поделился проблемами, с которыми сталкиваются операторы БПЛА.Он указал на то, что основная проблема БПЛА в России — отставание в элементной базе. Это существенно завязано на доукомплектации необходимыми электронными компонентами, без которых такое серьезное изделие не может ни летать, ни ползать, продолжил эксперт.Помимо этой технической проблемы, есть еще серьезный кадровый голод: не только в военно-промышленном комплексе (ВПК), но и во всех отраслях народного хозяйства, добавил Наркевич.То есть эксплуатация БПЛА зависит от огромного количества наземных служб, пришел к выводу эксперт. Если этого нет, эксплуатация изделий превратится в сложно выполнимую задачу, заключил он.Более подробно об этом — в интервью Павел Наркевич: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю УкраинуВ интервью изданию Украина.ру писатель, публицист, юрист и военный волонтер Герман Садулаев также высказал свою точку зрения по поводу проблем с БПЛА в России.“У нас открылось много гаражных производств дронов, где не контролируется их качество. Там может быть и брак, и конструктивные недостатки. Эта ситуация неприемлема. С этими гаражными кооперативами нужно разбираться. Сейчас, кстати, Минобороны поставляет довольно много различных дронов. Подразделения БПЛА не имеют в них недостатка. Хотя еще несколько месяцев назад у нас был их большой дефицит", — прояснил Садулаев.Подробнее о другом оборудовании, которое необходимо нашим пилотам, в интервью — Герман Садулаев: России нужно много людей и машин, чтобы справиться с испытанием, которое ей готовят ВСУПолный текст интервью — Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск

https://ukraina.ru/20241027/1058394672.html

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