Для поддержания иллюзии своей популярности: Галкина* обвинили в обмане
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com
Беглый российский юморит Максим Галкин* пользуется услугами массовки, чтобы создать видимость полных залов на своих концертах за рубежом. Такое обвинение артист получил от пользователей, после того, как стало известно, что билеты на его выступления почти не раскупаются
Сам Галкин* публикует у себя в соцсетях видео с полными залами на его концертах в США. Однако на сайтах по продаже билетов видно: его выступления не пользуются популярностью у местных эмигрантов.
В частности, пользователи обратили внимание на то, что на его выступление в американском городе Тампа было куплено чуть больше половины билетов, а зал оказался полным. Ситуация с концертом в Вашингтоне еще хуже: не продано и половины мест, а мероприятие уже на днях. Пользователи уверены, что Галкин* сам приплачивает массовке, чтобы поддерживать иллюзию своей востребованности
"Галкин никогда особой популярностью в США не пользовался: эмигранты его недолюбливали. А сейчас тем более. Вы же видите сами сайты по продаже билетов: свободных мест предостаточно в каждой ценовой категории. В местных русскоязычных пабликах билеты на его выступления предлагают с очень большой скидкой, и то продать не могут. Хотя русскоязычные всегда ходили на концерты звезд из России: на Леонтьева, Киркорова, Аллегрову. Когда они приезжали, билетов не найти было за месяц до концертов. Да и цены на Галкина весьма приемлемые: до 200 долларов (до 19 тыс. руб. - Ред.)", - написал один из пользователей сети.
В конце сентября Галкин* запретил видеосъемку на своих концертах. На всех площадках по продаже билетов на его выступления указано, что нарушителя просто выведут из зала без возмещения стоимости билета.
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Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста - Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.
Интересно, что представитель Галкина* Екатерина Зубань многократно утверждала, что права и свободы ее клиента нарушены, так как он якобы никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по ее словам, "не является политической деятельностью" и Галкин "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран".
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