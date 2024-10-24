Для поддержания иллюзии своей популярности: Галкина* обвинили в обмане - 24.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241024/1058326497.html
Для поддержания иллюзии своей популярности: Галкина* обвинили в обмане
Для поддержания иллюзии своей популярности: Галкина* обвинили в обмане - 24.10.2024 Украина.ру
Для поддержания иллюзии своей популярности: Галкина* обвинили в обмане
Беглый российский юморит Максим Галкин* пользуется услугами массовки, чтобы создать видимость полных залов на своих концертах за рубежом. Такое обвинение артист получил от пользователей, после того, как стало известно, что билеты на его выступления почти не раскупаются
2024-10-24T12:28
2024-10-24T12:28
новости
максим галкин
сша
украина
концерт
билеты
обман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058070835_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f18a48bba603037cf42ffb461dd6d53b.jpg.webp
Сам Галкин* публикует у себя в соцсетях видео с полными залами на его концертах в США. Однако на сайтах по продаже билетов видно: его выступления не пользуются популярностью у местных эмигрантов.В частности, пользователи обратили внимание на то, что на его выступление в американском городе Тампа было куплено чуть больше половины билетов, а зал оказался полным. Ситуация с концертом в Вашингтоне еще хуже: не продано и половины мест, а мероприятие уже на днях. Пользователи уверены, что Галкин* сам приплачивает массовке, чтобы поддерживать иллюзию своей востребованности"Галкин никогда особой популярностью в США не пользовался: эмигранты его недолюбливали. А сейчас тем более. Вы же видите сами сайты по продаже билетов: свободных мест предостаточно в каждой ценовой категории. В местных русскоязычных пабликах билеты на его выступления предлагают с очень большой скидкой, и то продать не могут. Хотя русскоязычные всегда ходили на концерты звезд из России: на Леонтьева, Киркорова, Аллегрову. Когда они приезжали, билетов не найти было за месяц до концертов. Да и цены на Галкина весьма приемлемые: до 200 долларов (до 19 тыс. руб. - Ред.)", - написал один из пользователей сети.В конце сентября Галкин* запретил видеосъемку на своих концертах. На всех площадках по продаже билетов на его выступления указано, что нарушителя просто выведут из зала без возмещения стоимости билета.Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста - Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.Интересно, что представитель Галкина* Екатерина Зубань многократно утверждала, что права и свободы ее клиента нарушены, так как он якобы никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по ее словам, "не является политической деятельностью" и Галкин "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран".Другие темы: Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий.* Иноагент.
https://ukraina.ru/20240927/1057726585.html
https://ukraina.ru/20241024/1058322164.html
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058070835_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_625e789c1f5a4bbd9e033785e2b9235f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, максим галкин, сша, украина, концерт, билеты, обман
Новости, Максим Галкин, США, Украина, концерт, билеты, обман

Для поддержания иллюзии своей популярности: Галкина* обвинили в обмане

12:28 24.10.2024
 
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com
Читать в
Беглый российский юморит Максим Галкин* пользуется услугами массовки, чтобы создать видимость полных залов на своих концертах за рубежом. Такое обвинение артист получил от пользователей, после того, как стало известно, что билеты на его выступления почти не раскупаются
Сам Галкин* публикует у себя в соцсетях видео с полными залами на его концертах в США. Однако на сайтах по продаже билетов видно: его выступления не пользуются популярностью у местных эмигрантов.
В частности, пользователи обратили внимание на то, что на его выступление в американском городе Тампа было куплено чуть больше половины билетов, а зал оказался полным. Ситуация с концертом в Вашингтоне еще хуже: не продано и половины мест, а мероприятие уже на днях. Пользователи уверены, что Галкин* сам приплачивает массовке, чтобы поддерживать иллюзию своей востребованности
"Галкин никогда особой популярностью в США не пользовался: эмигранты его недолюбливали. А сейчас тем более. Вы же видите сами сайты по продаже билетов: свободных мест предостаточно в каждой ценовой категории. В местных русскоязычных пабликах билеты на его выступления предлагают с очень большой скидкой, и то продать не могут. Хотя русскоязычные всегда ходили на концерты звезд из России: на Леонтьева, Киркорова, Аллегрову. Когда они приезжали, билетов не найти было за месяц до концертов. Да и цены на Галкина весьма приемлемые: до 200 долларов (до 19 тыс. руб. - Ред.)", - написал один из пользователей сети.
В конце сентября Галкин* запретил видеосъемку на своих концертах. На всех площадках по продаже билетов на его выступления указано, что нарушителя просто выведут из зала без возмещения стоимости билета.
Максим Галкин
27 сентября, 13:01
На концерт к Галкину* больше не пустят со смартфонами, чтобы шоумен мог говорить все, что вздумаетсяИзвестный своими русофобскими выступлениями комик Максим Галкин* запретил проносить и использовать смартфоны на свои концерты. Такое решение было принято после скандала с попавшим в сеть роликом одного из зрителей, который обматерил артиста
Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста - Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.
Интересно, что представитель Галкина* Екатерина Зубань многократно утверждала, что права и свободы ее клиента нарушены, так как он якобы никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по ее словам, "не является политической деятельностью" и Галкин "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран".
Первое заседание Госдумы РФ нового созыва - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
11:44
"Крысиная манера": Милонов признал наказать иноагентов порочивших доброе имя БРИКССМИ-иноагенты, которые посмели порочить саммит БРИКС, организованный Россией в Казани, должны быть наказаны пожизненным запретом на въезд и полным забвением. Такое заявление 24 октября сделал депутат ГД Виталий Милонов
Другие темы: Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий.
* Иноагент.
 
НовостиМаксим ГалкинСШАУкраинаконцертбилетыобман
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:01Путин заявил о необходимости реформировать ООН
13:00В БРИКС оценили Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 октября
13:00Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в Атлантике
12:52Не время для переговоров? О вероятности войны России с НАТО и ситуации в Германии - Борисов
12:52"Я зол и горд": российский солдат оставил посмертное послание ВСУ
12:52Украинские власти оставят граждан без интернета - Южанина
12:28Для поддержания иллюзии своей популярности: Галкина* обвинили в обмане
12:12Минобороны РФ опубликовало видео поражения отряда БПЛА ВСУ в Курахово авиабомбой ФАБ-3000
12:04"Сразу стало понятно, чья": Ким взял на поруки незаконно обогатившегося депутата Аллахвердиеву
11:48"Легитимный": Зеленскому важно сберечь энергетику для кредитования строительства военных заводов
11:46Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ - Путин
11:44Правительство ДНР отчиталось за запуск отопительных систем и железнодорожного путепровода
11:44"Крысиная манера": Милонов признал наказать иноагентов порочивших доброе имя БРИКС
11:43Зеленский делает из Рады слепого оленя, бегущего через пожар в лесу — Железняк
10:48Креминь назвал разговаривающих на русском украинцев шизофрениками
10:46ФРГ лицемерно платит бывшим эсэсовцам и беспокоится о возврате похищенного ими у евреев - Захарова
10:46Госдума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
10:44Две оплеухи Евросоюзу. "Ледяной душ" в Молдавии и рекомендация Грузии: "Уходите в партизаны"
10:21"Заходят целыми взводами": в ВСУ признали успехи российских войск в Селидово
10:16Украинские военкомы перекрыли трассу Винница-Хмельницкий – ловят уклонистов
Лента новостейМолния