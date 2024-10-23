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Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года
Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года - 23.10.2024 Украина.ру
Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года
Белорусского президента будут избирать 26 января 2025 года. Об этом говорится в решении нижней палаты белорусского парламента - Палаты представителей Национального собрания
2024-10-23T12:21
2024-10-23T12:21
2024-10-23T12:21
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брикс
президентские выборы
союзное государство
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Председатель белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко подтвердил дату президентских выборов. Он отметил, что выборы назначаются палатой представителей не позднее чем за пять месяцев и не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий предыдущего президента. Конституция Белоруссии предусматривает отсчёт президентского срока со вступления в должность, которое наступает после принесения присяги.Ране в среде белорусской оппозиции обсуждался февраль как вероятный месяц проведения очередной президентской кампании. Предыдущая состоялась в августе 2020 года.Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор президентский пост бессменно занимает Александр Лукашенко.На прошлой неделе, 19 октября Лукашенко принял участие в фестивале-ярмарке "Додинки-2024" в Воложине (Минская область). Он ответил на критику оппозиционеров в использовании своих поездок по регионам при реализации предвыборной агитации, заявив, что имеет полное право проводить такие мероприятия.Тем временем, как сообщат пресс-служба белорусского лидера, 23 октября Лукашенко с рабочим визитом направился в Казань, где проходит трёхдневный саммит БРИКС.Подробнее о событии: Событие такого масштаба, каких в России ещё не было: в Казани открывается саммит лидеров БРИКС
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новости, белоруссия, казань, россия, александр лукашенко, игорь карпенко, брикс, президентские выборы, союзное государство
Новости, Белоруссия, Казань, Россия, Александр Лукашенко, Игорь Карпенко, БРИКС, президентские выборы, Союзное государство
Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года
Белорусского президента будут избирать 26 января 2025 года. Об этом говорится в решении нижней палаты белорусского парламента - Палаты представителей Национального собрания