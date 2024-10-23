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Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года - 23.10.2024 Украина.ру

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года

Белорусского президента будут избирать 26 января 2025 года. Об этом говорится в решении нижней палаты белорусского парламента - Палаты представителей Национального собрания

2024-10-23T12:21

2024-10-23T12:21

2024-10-23T12:21

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Председатель белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко подтвердил дату президентских выборов. Он отметил, что выборы назначаются палатой представителей не позднее чем за пять месяцев и не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий предыдущего президента. Конституция Белоруссии предусматривает отсчёт президентского срока со вступления в должность, которое наступает после принесения присяги.Ране в среде белорусской оппозиции обсуждался февраль как вероятный месяц проведения очередной президентской кампании. Предыдущая состоялась в августе 2020 года.Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор президентский пост бессменно занимает Александр Лукашенко.На прошлой неделе, 19 октября Лукашенко принял участие в фестивале-ярмарке "Додинки-2024" в Воложине (Минская область). Он ответил на критику оппозиционеров в использовании своих поездок по регионам при реализации предвыборной агитации, заявив, что имеет полное право проводить такие мероприятия.Тем временем, как сообщат пресс-служба белорусского лидера, 23 октября Лукашенко с рабочим визитом направился в Казань, где проходит трёхдневный саммит БРИКС.Подробнее о событии: Событие такого масштаба, каких в России ещё не было: в Казани открывается саммит лидеров БРИКС

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новости, белоруссия, казань, россия, александр лукашенко, игорь карпенко, брикс, президентские выборы, союзное государство