Эксперт рассказал, при каких условиях удастся сделать из Угледара разведывательно-ударный кластер
Фото: bloomberg. Угледар
Все крупные опорные населенные пункты, которые ВС РФ недавно заняли, должны стать фундаментом для дальнейшего продвижения передовых частей, чтобы российская армия могла дальше освобождать территорию Украины от нацизма
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал инструктор, эксперт в области беспилотной авиации БПЛА Павел Наркевич.
Он напомнил, что на войне иногда бывает так, что приходится принимать решения, которые не всегда понятны военной науке.
"Из опорных пунктов вроде Угледара есть смысл сделать такого рода кластер, но этот процесс должен быть децентрализован. Военную технику нужно равномерно рассредоточивать по линии фронта. Если мы где-то сконцентрируем силы и средства, чтобы провести активные действия, мы можем ослабить другие участки, где техники недостаточно", — объяснил Наркевич.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский впервые высказал мысль о том, что именно в Угледаре можно было бы организовать кластер российских дроноводов.
"Там остались неплохие укрепления, и там дроноводы могут работать по условиям местности: высокая жилая застройка, хорошо укрытые позиции операторов, высота над уровнем моря. Дроны оттуда могут работать на 20–25 километров. Мы можем держать этот участок под плотным контролем без особых усилий в численном составе. Туда не надо подвозить артиллерийские дивизии и полки", — подтвердил свои слова Зимовский.
Подробнее об этом в интервью — Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией
Полный текст интервью — Павел Наркевич: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину