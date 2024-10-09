Не могли отказаться от приказа: депутат ГД РФ оценил законность гибели двух российских бойцов - 09.10.2024 Украина.ру
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Не могли отказаться от приказа: депутат ГД РФ оценил законность гибели двух российских бойцов
Не могли отказаться от приказа: депутат ГД РФ оценил законность гибели двух российских бойцов - 09.10.2024 Украина.ру
Не могли отказаться от приказа: депутат ГД РФ оценил законность гибели двух российских бойцов
Российские бойцы "Гудвин" (Дмитрий Лысаковской) и "Эрнест" (Сергей Грицай), которые погибли сразу после того, как выложили в сеть видео, где обвинили своего командира в путевке "в один конец" не могли отказаться даже от смертельного приказа. Об этом в новом выпуске подкаста "Законный вопрос" зампред Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин
2024-10-09T11:44
2024-10-09T11:44
новости
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минобороны
вс рф
бойцы
госдума
андрей белоусов
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В сентябре военкор Юрий Котенок опубликовал в своем телеграм-канале видео, где "Эрнест" и "Гудвин" рассказали, что ранее занимались разведкой с применением БПЛА, а в начале сентября, после конфликта с командованием, их перевели в штурмовики.В видеообращении солдаты добавили, что командир из личной неприязни отправил их на штурм "в один конец". Грицай и Лысаковский добавили, что не стали перечить, "потому что есть присяга, есть Родина, есть долг".Известно, что бойцы погибли сразу после записи этого видео, 12 сентября, когда по приказу командира ушли на ночлег в частный дом. Поздно вечером постройку атаковал беспилотник ВСУ "Баба Яга", сбросив противотанковую мину ТМ-62. Проверка показала, что в момент атаки бойцы использовали гаджеты - с кем-то переписывались. Военкор Александр Коц обратил внимание на то, что "Гудвин" и "Эрнест" в последние месяцы часто пропускали мероприятия боевой подготовки и слаживания, редко появлялись в расположении, объясняя это испытаниями беспилотника нового типа.Спустя несколько дней после известия о гибели бойцов, телеграм-каналы сообщили, что командира 87-го полка теробороны Донецкой Народной Республики Игоря Пузика, на которого жаловались Грицай и Лысаковский, задержали и допросили.Обстоятельства гибели бойцов поручил проверить глава Минобороны Андрей Белоусов, взяв ситуацию на личный контроль."Многие уверены, что важность такого решения сложно оценить по достоинству - такое решение министр обороны принял впервые. Если же ситуация действительно будет улажена, это не только поднимет боевых дух наших солдат, но и поможет фронту избавиться от замешанных в разного рода махинациях командира", - прокомментировал ситуацию "Московский комсомолец".Другие темы: "Выкройки на карте": в Госдуме РФ отреагировали на сообщения о "тайных переговорах" по Украине.
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новости, россия, минобороны, вс рф, бойцы, госдума, андрей белоусов
Новости, Россия, Минобороны, ВС РФ, бойцы, Госдума, Андрей Белоусов

Не могли отказаться от приказа: депутат ГД РФ оценил законность гибели двух российских бойцов

11:44 09.10.2024
 
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Российские бойцы "Гудвин" (Дмитрий Лысаковской) и "Эрнест" (Сергей Грицай), которые погибли сразу после того, как выложили в сеть видео, где обвинили своего командира в путевке "в один конец" не могли отказаться даже от смертельного приказа. Об этом в новом выпуске подкаста "Законный вопрос" зампред Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин

"Если действительно всё так, как было сказано в видео, тогда должны жесточайшим образом понести наказание те командиры, которые допустили такое. Конечно, если всё делать в законном порядке, надо было обращаться в органы военной прокуратуры, либо к вышестоящему командованию. А иначе как? Парню сказать [командиру]: "Пошёл ты к чёрту"? Ребята не могли отказаться выполнить приказ. А потом за невыполнение приказа могут привлечь к ответственности. Здесь тонкая грань", - сказал Швыткин.

В сентябре военкор Юрий Котенок опубликовал в своем телеграм-канале видео, где "Эрнест" и "Гудвин" рассказали, что ранее занимались разведкой с применением БПЛА, а в начале сентября, после конфликта с командованием, их перевели в штурмовики.
В видеообращении солдаты добавили, что командир из личной неприязни отправил их на штурм "в один конец". Грицай и Лысаковский добавили, что не стали перечить, "потому что есть присяга, есть Родина, есть долг".
Известно, что бойцы погибли сразу после записи этого видео, 12 сентября, когда по приказу командира ушли на ночлег в частный дом. Поздно вечером постройку атаковал беспилотник ВСУ "Баба Яга", сбросив противотанковую мину ТМ-62. Проверка показала, что в момент атаки бойцы использовали гаджеты - с кем-то переписывались.
Военкор Александр Коц обратил внимание на то, что "Гудвин" и "Эрнест" в последние месяцы часто пропускали мероприятия боевой подготовки и слаживания, редко появлялись в расположении, объясняя это испытаниями беспилотника нового типа.
Спустя несколько дней после известия о гибели бойцов, телеграм-каналы сообщили, что командира 87-го полка теробороны Донецкой Народной Республики Игоря Пузика, на которого жаловались Грицай и Лысаковский, задержали и допросили.
Обстоятельства гибели бойцов поручил проверить глава Минобороны Андрей Белоусов, взяв ситуацию на личный контроль.
"Многие уверены, что важность такого решения сложно оценить по достоинству - такое решение министр обороны принял впервые. Если же ситуация действительно будет улажена, это не только поднимет боевых дух наших солдат, но и поможет фронту избавиться от замешанных в разного рода махинациях командира", - прокомментировал ситуацию "Московский комсомолец".
Другие темы: "Выкройки на карте": в Госдуме РФ отреагировали на сообщения о "тайных переговорах" по Украине.
 
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