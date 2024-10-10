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Ющук: "Освобождение Угледара не решает проблему Украины и не приводит к капитуляции США"

Ющук: "Освобождение Угледара не решает проблему Украины и не приводит к капитуляции США" - 10.10.2024 Украина.ру

Ющук: "Освобождение Угледара не решает проблему Украины и не приводит к капитуляции США"

Освобождение Угледара и провал курской авантюры ВСУ принципиально не изменили ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук

2024-10-10T04:20

2024-10-10T04:20

2024-10-10T04:20

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"Часть Курской области по-прежнему находится под украинской оккупацией", - сказал он. Ющук полагает, что деоккупацию российского региона отложили из-за объективной нехватки ресурсов. "Освобождение Угледара — это хорошо и важно. Это героическая страница в истории нашей армии". Но это тоже не решает проблему Украины и не приводит к капитуляции США, которые вообще рассматривают украинский конфликт как гражданскую войну на территории бывшего СССР по принципу "поубивайте друг друга, а мы только порадуемся".По мнению политтехнолога, население мира не знает, где находится Угледар. В России тоже могут примерно знать, где этот город находится. Поэтому, уверен Ющук, в целом ничего не поменялось."Мы по-прежнему далеки от того, чтобы выйти на границу с Польшей. Украина по-прежнему далека от того, чтобы выйти на границы 1991 года. Это и создает ситуацию, что надо как-то договариваться", - констатировал он.Ющук уверен, что задача России не в том, чтобы выйти на польскую границу, а в том, чтобы Украина была относительно лояльным к России государством, в котором нет нацизма. Для этого, полагает политтехнолог, России не нужно занимать всю территорию этой постсоветской республики.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет Тем временем: Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков

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