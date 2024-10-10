Ющук: "Освобождение Угледара не решает проблему Украины и не приводит к капитуляции США" - 10.10.2024 Украина.ру
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Ющук: "Освобождение Угледара не решает проблему Украины и не приводит к капитуляции США"
Ющук: "Освобождение Угледара не решает проблему Украины и не приводит к капитуляции США" - 10.10.2024 Украина.ру
Ющук: "Освобождение Угледара не решает проблему Украины и не приводит к капитуляции США"
Освобождение Угледара и провал курской авантюры ВСУ принципиально не изменили ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
2024-10-10T04:20
2024-10-10T04:20
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"Часть Курской области по-прежнему находится под украинской оккупацией", - сказал он. Ющук полагает, что деоккупацию российского региона отложили из-за объективной нехватки ресурсов. "Освобождение Угледара — это хорошо и важно. Это героическая страница в истории нашей армии". Но это тоже не решает проблему Украины и не приводит к капитуляции США, которые вообще рассматривают украинский конфликт как гражданскую войну на территории бывшего СССР по принципу "поубивайте друг друга, а мы только порадуемся".По мнению политтехнолога, население мира не знает, где находится Угледар. В России тоже могут примерно знать, где этот город находится. Поэтому, уверен Ющук, в целом ничего не поменялось."Мы по-прежнему далеки от того, чтобы выйти на границу с Польшей. Украина по-прежнему далека от того, чтобы выйти на границы 1991 года. Это и создает ситуацию, что надо как-то договариваться", - констатировал он.Ющук уверен, что задача России не в том, чтобы выйти на польскую границу, а в том, чтобы Украина была относительно лояльным к России государством, в котором нет нацизма. Для этого, полагает политтехнолог, России не нужно занимать всю территорию этой постсоветской республики.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет Тем временем: Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков
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новости, россия, украина, сша, евгений ющук, вооруженные силы украины, сво, геополитика, всу, кто, курская область, ес, польша, бывший ссср, детали
Новости, Россия, Украина, США, Евгений Ющук, Вооруженные силы Украины, СВО, геополитика, ВСУ, КТО, Курская область, ЕС, Польша, бывший СССР, детали

Ющук: "Освобождение Угледара не решает проблему Украины и не приводит к капитуляции США"

04:20 10.10.2024
 
© из личного архиваЕвгений Ющук интервью
Евгений Ющук интервью
© из личного архива
Читать в
Освобождение Угледара и провал курской авантюры ВСУ принципиально не изменили ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
"Часть Курской области по-прежнему находится под украинской оккупацией", - сказал он.
Ющук полагает, что деоккупацию российского региона отложили из-за объективной нехватки ресурсов.
"Освобождение Угледара — это хорошо и важно. Это героическая страница в истории нашей армии". Но это тоже не решает проблему Украины и не приводит к капитуляции США, которые вообще рассматривают украинский конфликт как гражданскую войну на территории бывшего СССР по принципу "поубивайте друг друга, а мы только порадуемся".
По мнению политтехнолога, население мира не знает, где находится Угледар. В России тоже могут примерно знать, где этот город находится. Поэтому, уверен Ющук, в целом ничего не поменялось.
"Мы по-прежнему далеки от того, чтобы выйти на границу с Польшей. Украина по-прежнему далека от того, чтобы выйти на границы 1991 года. Это и создает ситуацию, что надо как-то договариваться", - констатировал он.
Ющук уверен, что задача России не в том, чтобы выйти на польскую границу, а в том, чтобы Украина была относительно лояльным к России государством, в котором нет нацизма. Для этого, полагает политтехнолог, России не нужно занимать всю территорию этой постсоветской республики.
Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет
Тем временем: Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков
 
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