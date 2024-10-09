"Выкройки на карте": в Госдуме РФ отреагировали на сообщения о "тайных переговорах" по Украине
Депутат Госдумы России от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы "тайных переговорах" по урегулированию украинского конфликта. Его слова 9 октября опубликовало агентство РИА Новости
"Есть русская поговорка о том, что каждый суслик в поле - агроном. Так и киевские чиновники, боясь за свои насиженные места, что угодно сливают западным СМИ, но это полная бессмыслица. Цели СВО не менялись, и они будут достигнуты. Россия это неоднократно подчеркивала. Поэтому киевскому режиму впору уже продумывать вопросы своей капитуляции, а не делать выкройки на карте", - отреагировал Ивлев.
Так Ивлев прокомментировал сообщение британской газеты Financial Times о том, что киевские власти якобы ведут закрытые переговоры о сдаче России части территорий в обмен на вступление в НАТО.
Ранее президент России Владимир Путин выступал с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине и называл условия:
- —Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России,
- —Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус
- —антироссийские санкции должны быть сняты.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".
Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что ранее озвученные мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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