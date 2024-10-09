https://ukraina.ru/20241009/1057973865.html

"Выкройки на карте": в Госдуме РФ отреагировали на сообщения о "тайных переговорах" по Украине

"Выкройки на карте": в Госдуме РФ отреагировали на сообщения о "тайных переговорах" по Украине - 09.10.2024 Украина.ру

"Выкройки на карте": в Госдуме РФ отреагировали на сообщения о "тайных переговорах" по Украине

Депутат Госдумы России от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы "тайных переговорах" по урегулированию украинского конфликта. Его слова 9 октября опубликовало агентство РИА Новости

2024-10-09T10:41

2024-10-09T10:41

2024-10-09T10:41

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Так Ивлев прокомментировал сообщение британской газеты Financial Times о том, что киевские власти якобы ведут закрытые переговоры о сдаче России части территорий в обмен на вступление в НАТО.Ранее президент России Владимир Путин выступал с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине и называл условия: После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что ранее озвученные мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.Подробности в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность.

https://ukraina.ru/20241009/1057973344.html

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