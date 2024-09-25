Украина надеется при помощи Индии получить выгоду от договора с Россией о мире - Politico - 25.09.2024 Украина.ру
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Украина надеется при помощи Индии получить выгоду от договора с Россией о мире - Politico
Украина надеется при помощи Индии получить выгоду от договора с Россией о мире - Politico - 25.09.2024 Украина.ру
Украина надеется при помощи Индии получить выгоду от договора с Россией о мире - Politico
Киев надеется на помощь Индии в достижении приемлемого для него мирного соглашения с Россией. О этом сообщает издание Politico
2024-09-25T11:39
2024-09-25T11:41
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"Индия - большая надежда Киева на то, чтобы достичь мирного договора (с Россией - ред.), с которым она сможет жить", - указал неназванный высокопоставленный украинский чиновник.Ранее первый замглавы МИД Индии Викрам Мишри сообщил, что Индия участвует в переговорах по урегулированию на Украине на уровне лидеров.Премьер Индии Нарендра Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.В конце августа Моди посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Ранее Моди заявил, что Индия, и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.Подробнее о роли Индии в прекращении конфликта - в материале Чего хочет добиться Зеленский с помощью НАТО и как Китай и Индия могут принудить Украину к миру – Межуев на сайте Украина.ру.
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новости, индия, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин
Новости, Индия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин

Украина надеется при помощи Индии получить выгоду от договора с Россией о мире - Politico

11:39 25.09.2024 (обновлено: 11:41 25.09.2024)
 
© Daniel Tokarets / flickr
© Daniel Tokarets / flickr
Читать в
Киев надеется на помощь Индии в достижении приемлемого для него мирного соглашения с Россией. О этом сообщает издание Politico
"Индия - большая надежда Киева на то, чтобы достичь мирного договора (с Россией - ред.), с которым она сможет жить", - указал неназванный высокопоставленный украинский чиновник.
Ранее первый замглавы МИД Индии Викрам Мишри сообщил, что Индия участвует в переговорах по урегулированию на Украине на уровне лидеров.
Премьер Индии Нарендра Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
В конце августа Моди посетил Украину, где провел переговоры с Владимиром Зеленским.
Ранее Моди заявил, что Индия, и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.
Подробнее о роли Индии в прекращении конфликта - в материале Чего хочет добиться Зеленский с помощью НАТО и как Китай и Индия могут принудить Украину к миру – Межуев на сайте Украина.ру.
 
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