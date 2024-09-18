В Польше объяснили причину задержания Усика
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Задержание украинского боксера Александра Усика в аэропорту польского Кракова произошло из-за его протеста против недопуска спутника на рейс. Об этом 17 сентября сообщил портал Onet со ссылкой на промоутера Анджея Василевского
"Службы не захотели пускать на борт товарища Усика по непонятным для них причинам. Боксер якобы заявил, что сам не полетит и против задержания спутника. В результате обоих задержали", - говорится в материале издания.
В сообщении портала также уточняется, что Усик планировал вылететь из Польши на сборы в Испанию, чтобы там подготовиться к реваншу с британцем Тайсоном Фьюри. Их бой запланирован на 21 декабря.
Украинского боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова накануне, однако причины названы не были. МИД Украины заявил о планах выразить решительный протест, однако не успел. Спортсмен написал в соцсетях, что произошло недоразумение, которое быстро разрешилось.
Украинский боксер-тяжеловес, чемпион мира по боксу Александр Усик родился в Симферополе и покинул его за два дня до референдума о возвращении полуострова в состав РФ. В качестве причины он назвал несогласие с российским статусом Крыма.
С началом российской спецоперации Усик вступил в украинскую тероборону и неоднократно фотографировался в военной форме и с оружием. Однако реального участия в боевых действиях так и не принимал.
Долгое время Усик называл себя православным христианином, однако потом выступил против канонической Украинской православной церкви, которую ранее обещал защищать всеми силами, на стороне ее гонителей – украинских властей.
Летом прошлого года Усик заявил, что после окончания карьеры боксера будет баллотироваться в президенты Украины. Многие решили, что это сарказм, однако заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру отметил, что на Банковой восприняли это заявление серьезно и припомнят спортсмену всё.
"Он был за Крым, за Россию, чуть ли не собирался получать российское гражданство", - напомнил собеседник агентства.
Подробнее про Александра Усика можно прочитать в материале Елены Мурзиной Боксёр Усик и церковь Украины сегодня. "Какой мерой мерите, такой и вам отмерят".