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В Польше объяснили причину задержания Усика

В Польше объяснили причину задержания Усика - 18.09.2024 Украина.ру

В Польше объяснили причину задержания Усика

Задержание украинского боксера Александра Усика в аэропорту польского Кракова произошло из-за его протеста против недопуска спутника на рейс. Об этом 17 сентября сообщил портал Onet со ссылкой на промоутера Анджея Василевского

2024-09-18T10:52

2024-09-18T10:52

2024-09-18T10:52

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В сообщении портала также уточняется, что Усик планировал вылететь из Польши на сборы в Испанию, чтобы там подготовиться к реваншу с британцем Тайсоном Фьюри. Их бой запланирован на 21 декабря.Украинского боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова накануне, однако причины названы не были. МИД Украины заявил о планах выразить решительный протест, однако не успел. Спортсмен написал в соцсетях, что произошло недоразумение, которое быстро разрешилось.Украинский боксер-тяжеловес, чемпион мира по боксу Александр Усик родился в Симферополе и покинул его за два дня до референдума о возвращении полуострова в состав РФ. В качестве причины он назвал несогласие с российским статусом Крыма.С началом российской спецоперации Усик вступил в украинскую тероборону и неоднократно фотографировался в военной форме и с оружием. Однако реального участия в боевых действиях так и не принимал.Боксер Усик приехал в Донбасс, чтобы стрелять по русскимДолгое время Усик называл себя православным христианином, однако потом выступил против канонической Украинской православной церкви, которую ранее обещал защищать всеми силами, на стороне ее гонителей – украинских властей.Летом прошлого года Усик заявил, что после окончания карьеры боксера будет баллотироваться в президенты Украины. Многие решили, что это сарказм, однако заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру отметил, что на Банковой восприняли это заявление серьезно и припомнят спортсмену всё."Он был за Крым, за Россию, чуть ли не собирался получать российское гражданство", - напомнил собеседник агентства.Припомнят все: эксперт оценил шансы Усика сменить ЗеленскогоПодробнее про Александра Усика можно прочитать в материале Елены Мурзиной Боксёр Усик и церковь Украины сегодня. "Какой мерой мерите, такой и вам отмерят".

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новости, украина, краков, польша, александр усик, украина.ру, тайсон фьюри, владимир жарихин, задержание