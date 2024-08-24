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Боксёр Усик и церковь Украины сегодня. "Какой мерой мерите, такой и вам отмерят"

Боксёр Усик и церковь Украины сегодня. "Какой мерой мерите, такой и вам отмерят" - 24.08.2024 Украина.ру

Боксёр Усик и церковь Украины сегодня. "Какой мерой мерите, такой и вам отмерят"

Буквально через день после того, как Зеленский и Верховная Рада приняли закон о запрете православной церкви на Украине, чемпион мира по боксу Александр Усик в чёрной вышиванке прибыл в офис президента Украины.

2024-08-24T08:08

2024-08-24T08:08

2024-08-24T08:08

украина

крым

владимир

александр усик

владимир зеленский

верховная рада

офис президента

рпц

эксклюзив

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С радостной улыбкой получил он из рук Зеленского награду. Знак "Национальная легенда Украины".Многие помнят рассказ Александра о том, как он собирался защищать Лавру Киевскую.Как он хотел встать в православное ополчение для защиты монахов.Как он отзывался о митрополите Онуфрии:"Это глыба нашей православной веры... Это святой".Не так много времени прошло. Понадобилась помощь Усика. Происходил захват храмов Лавры. Но его там и в помине не было.Раньше Усик говорил, что Бог - папа, а церковь - мама. Ходил в церкви в своём родном Крыму.Потом чемпион мира чутко почувствовал веяния времени и написал, что в православную церковь на Украине "приехали работать люди по наставлению врага - Российской федерации".Но "это не батюшки", а какие-то неизвестные "негодяи", загадочно сообщил Усмк.Кто же это? Прихожане, что ли?Дальше Усик углубился в историю:"Украинская православная церковь была покрещена еще князем Владимиром в 988 году. К РПЦ она никакого отношения не имеет. Просто очень много лет назад нашу церковь поработила другая агрессивная страна, которая забрала церковь в наглую и решила, что они всех спасут, а мы дьяволы."Очень трудно разбирать эти лишённые логики нагромождения.Видимо, Усик считает, что в 988 году существовала какая-то Украина? Или он ведёт историю Украины с новгородского князя Владимира?Но какое отношение Украина имеет к новгородскому князю?И в таком случае, Усик вообще-то, получается, должен признать, что он русский? Потомок тех, кто был рядом с князем Владимиром. Возможно, это был какой-то русский дружинник, кулачный боец, прапрадед Усика.А Киевский митрополит переехал во Владимир в 1299 году. Причина - разорение и запустение южных земель, нежелание митрополита терпеть притеснения от монголов. Так указано в летописи. Ведь Киев был взят и разрушен Батыем и Субэдэем в 1240 году.Вот такое было "порабощение".Не чувствует БогаСовсем недавно Усик, видимо, почувствовал потребность окончательно объясниться и сообщил, что он не чувствует Бога в православной церкви Московского патриархата. Нет там Бога!Почему он почувствовал острую потребность заявить об этом именно сейчас, мы еще поговорим.Но смотрите, как удобно.Сам по себе, отдельно взятый Усик решает, где есть Господь, а где Его нет.Может быть, дело в деньгах?Да, всем понятно, что Усик может потерять большие деньги, если вдруг решит, что в УПЦ (МП) всё-таки есть Бог.Это решение может стоить ему нескольких миллионов долларов. Или даже десятков. За последний бой он получил 35 миллионов долларов.На подтанцовкеНо всё-таки сложно смотреть на Усика в вышиванке, который жмёт руку Зеленскому. Есть какое-то неловкое чувство.Это прямо символ какой-то. Усик на подтанцовке у антихристианского шута.Как написал журналист Роман Голованов (телеканал "Спас"): "Усик изображал из себя православного. Но хохол в Усике победил. И теперь он целует руку сатанисту. И принимает из его рук орден повесившегося Иуды.Для Усика Украина оказалась над Христом и над православием.30 сребреников выглядят так".Новая партияДа, 30 сребреников выглядят примерно так, в современной интерпретации.Но всё на самом деле ещё интереснее.Украинский боксёр Иван Редкач год назад написал, что:"Сейчас под набожного патриота Усика готовят новую карманную партию. Пилотное название - "За Вильну Украину" (понимать как "и в хвост, и в гриву").Туда запустят бывших сбитых летчиков из политики. Финансирует бывший известный олигарх. На имени Усика народ разведут в очередной раз."Но видимо, проект тогда затормозился. А сейчас, вполне возможно, оживился вновь.На Украине рано или поздно должны будут пройти выборы. После 29 августа Верховная Рада, вслед за Зеленским, становится нелегитимной.Офис президента начинает готовиться к такому варианту. А Усик, таким образом, выходит на новую орбиту.Вот причина его бодрого перехода на сторону гонителей православия.Будет создана партия "Новый слуга народа", например. Во главе партии - знаменитый, раскрученный Усик.Для нынешнего "дип стейт" Украины он лучше большинства кандидатов, потому что с трудом способен делать самостоятельные осмысленные шаги. Косноязычен. Плохо образован.Идеальный спикер, глава парламента. А может быть, и президент?За Усиком маячит широкомасштабная фигура вездесущего главы Офиса президента Андрея Ермака.А Зеленский, которого уже никто никуда не выберет, сможет спокойно отправиться к своему проживающему вдали от надоевшей Украины семейству.Так что для Усика поддержка антихристианской политики Офиса - это тест на лояльность. И он его благополучно прошёл."Толерантен", можно сказать.Теперь такие критерии в европейских странах. Не "предан делу Рейха", а к примеру, "толерантен, недавно совершил либеральную смену пола".Интересно, а если из Офиса президента позвонят Усику и предложат пройтись по Крещатику, возглавив гей парад?Согласится он или нет?Что-то подсказывает, что гибкий Усик согласится на всё.Святой Александр НевскийКакой мерой мерите, такой и вам отмерят, любил раньше поучительно говорить Александр.Рассказывал, что его покровитель - святой Александр Невский.Теперь, наверное, чуткий нос Усика уже почувствовал, что "нет святости" и в Александре Невском.Подозрительный ведь князь, новгородский какой-то. Ещё и псов-рыцарей разгромил.Это не тот образ, который должен "масштабировать" будущий спикер, лидер или даже президент Украины.Вот гопак с серьгой в ухе протанцевать - это правильно. Во главе гей парада на Крещатике.Усик, вам пора готовиться.О гонениях на Русскую православную церковь в Украине - "Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ"

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украина, крым, владимир, александр усик, владимир зеленский, верховная рада, офис президента, рпц, эксклюзив