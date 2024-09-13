Порвутся ли отношения Москвы и Лондона после высылки британских дипломатов? Песков ответил - 13.09.2024 Украина.ру
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Порвутся ли отношения Москвы и Лондона после высылки британских дипломатов? Песков ответил
Порвутся ли отношения Москвы и Лондона после высылки британских дипломатов? Песков ответил - 13.09.2024 Украина.ру
Порвутся ли отношения Москвы и Лондона после высылки британских дипломатов? Песков ответил
В пятницу, 13 сентября, ФСБ РФ сообщила о прекращении аккредитации шестерых сотрудников британского посольства в Москве из-за признаков разведывательно-подрывной деятельности. Учитывая этот факт и информацию о роли Великобритании в конфликте на Украине, разорвет ли Москва отношения с Лондоном?
2024-09-13T13:29
2024-09-13T13:29
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На этот вопрос ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В пятницу, 13 сентября, в ФСБ РФ сообщили: ведомство получило документы, подтверждающие тот факт, что эскалацию международной военно-политической обстановки вокруг Российской Федерации курировал Лондон.Уточнялось, что аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве была прекращена, так как в их деятельности нашли признаки разведывательно-подрывной работы. В этот список попали Грейс Элвин, Кетрин Макдоннал, Блейк Паттел, Джессика Дейвенпорт, Эндрю Дафт Каллум и Томас Джон Хиксон.Один из сотрудников ФСБ отметил, что эти люди проводили встречи с представителями обществ-иноагентов "Международный мемориал"* и НКО "Гражданское содействие"*, а также использовали для прикрытия своих шпионских акций несовершеннолетних детей."Классический британский шпионаж, наблюдать за ним забавно, но больше невозможно", - сказал сотрудник спецслужбы.В ФСБ подчеркнули, что если в работе других дипломатов найдут аналогичные признаки, Москва будет требовать досрочного прекращения их работы в России.В июле текущего года глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур заявил о высылке из Европы "половины российских шпионов".Бывший сотрудник спецслужб, создатель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров в комментарии изданию Украина.ру отметил, что ничего удивительного в обнаружении такой работы дипломатов нет, так как любые сотрудники посольств и консульств - те же разведчики, которые так или иначе трудятся на свое родное государство.Бедеров подчеркнул, что история знает массу таких примеров, однако высылка дипломатов не значит, что отношения стран будут разорваны."На смену одним всегда приходят другие агенты", - резюмировал эксперт.* - Иноагенты.
https://ukraina.ru/20240913/1057421850.html
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новости, москва, лондон, россия, британия, дмитрий песков, фсб, дипломаты
Новости, Москва, Лондон, Россия, Британия, Дмитрий Песков, ФСБ, дипломаты

Порвутся ли отношения Москвы и Лондона после высылки британских дипломатов? Песков ответил

13:29 13.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В пятницу, 13 сентября, ФСБ РФ сообщила о прекращении аккредитации шестерых сотрудников британского посольства в Москве из-за признаков разведывательно-подрывной деятельности. Учитывая этот факт и информацию о роли Великобритании в конфликте на Украине, разорвет ли Москва отношения с Лондоном?
На этот вопрос ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Об этом не ведется речи", - сказал он.
В пятницу, 13 сентября, в ФСБ РФ сообщили: ведомство получило документы, подтверждающие тот факт, что эскалацию международной военно-политической обстановки вокруг Российской Федерации курировал Лондон.
Уточнялось, что аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве была прекращена, так как в их деятельности нашли признаки разведывательно-подрывной работы. В этот список попали Грейс Элвин, Кетрин Макдоннал, Блейк Паттел, Джессика Дейвенпорт, Эндрю Дафт Каллум и Томас Джон Хиксон.
Один из сотрудников ФСБ отметил, что эти люди проводили встречи с представителями обществ-иноагентов "Международный мемориал"* и НКО "Гражданское содействие"*, а также использовали для прикрытия своих шпионских акций несовершеннолетних детей.
"Классический британский шпионаж, наблюдать за ним забавно, но больше невозможно", - сказал сотрудник спецслужбы.
В ФСБ подчеркнули, что если в работе других дипломатов найдут аналогичные признаки, Москва будет требовать досрочного прекращения их работы в России.
В июле текущего года глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур заявил о высылке из Европы "половины российских шпионов".
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Шесть дипломатов высланы: ФСБ сообщила, что подрывную политику против России в СНГ курировал ЛондонВ Федеральной службе безопасности РФ сообщили: ведомство получило документы, подтверждающие тот факт, что эскалацию международной военно-политической обстановки вокруг Российской Федерации курировал Лондон
Бывший сотрудник спецслужб, создатель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров в комментарии изданию Украина.ру отметил, что ничего удивительного в обнаружении такой работы дипломатов нет, так как любые сотрудники посольств и консульств - те же разведчики, которые так или иначе трудятся на свое родное государство.
Бедеров подчеркнул, что история знает массу таких примеров, однако высылка дипломатов не значит, что отношения стран будут разорваны.
"На смену одним всегда приходят другие агенты", - резюмировал эксперт.
шпионы Великобритании в РФ
12:39
На смену одним придут другие: экс-сотрудник спецслужб о круговороте шпионов-дипломатовДипломаты в любой стране выполняют функции разведчиков, которые действуют исключительно в интересах своей страны. В посольствах всегда работают шпионы, а их высылка не всегда говорит об эскалации обстановки в мире, заявил Украине.ру эксперт
* - Иноагенты.
 
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