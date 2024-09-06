Дуров отказался от помощи России и ОАЭ. Сент-Китс и Невис пока молчит
© Manuel Blondeau - CorbisПавел Дуров
© Manuel Blondeau - Corbis
Основатель "Телеграм" Павел Дуров отказался от дипломатической помощи России и Арабских Эмиратов. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на французского чиновника
"Лицо, о котором идет речь, отказалось от консульской защиты со стороны России и визита представителя консульства ОАЭ, но согласилось держать в курсе ситуации посольство ОАЭ", - приводит издание слова своего собеседника.
Помимо российского и эмиратского, у Дурова есть паспорта Франции и островного государства Сент-Китс и Невис. Правда последнее пока не предложила своему гражданину консульскую защиту.
Основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции 24 августа. Дурова обвиняют в сокрытии данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
29 августа, 10:08Польский судья объяснил, что Западу нужно от Дурова, российские пользователи ответилиЗапад хочет добиться от основателя "Телеграм" Павла Дурова получения данных пользователей. Такое мнение 29 августа озвучил польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой властей своей страны
Через пару дней после ареста Дурова американское издание Politico со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что арест мультимиллиардера готовился уже давно, и соответствующий ордер был заготовлен еще в марте.
В материале уточнялось, что решение о задержании основателя "Телеграм" было принято после того, как представители мессенджера оставили без ответа запрос об идентификации одного из пользователей сети.
Также американские журналисты посетовали, что "Телеграм" практически не сотрудничает" как с французскими властями, так и с другими европейскими странами.
Ранее Дуров был отпущен под залог в 5 миллионов евро (почти 500 миллионов рублей). Бизнесмену запрещено покидать Францию, также он обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.