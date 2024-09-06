https://ukraina.ru/20240906/1057278082.html

Дуров отказался от помощи России и ОАЭ. Сент-Китс и Невис пока молчит

Дуров отказался от помощи России и ОАЭ. Сент-Китс и Невис пока молчит - 06.09.2024 Украина.ру

Дуров отказался от помощи России и ОАЭ. Сент-Китс и Невис пока молчит

Основатель "Телеграм" Павел Дуров отказался от дипломатической помощи России и Арабских Эмиратов. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на французского чиновника

2024-09-06T11:31

2024-09-06T11:31

2024-09-06T11:31

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Помимо российского и эмиратского, у Дурова есть паспорта Франции и островного государства Сент-Китс и Невис. Правда последнее пока не предложила своему гражданину консульскую защиту.Основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции 24 августа. Дурова обвиняют в сокрытии данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Через пару дней после ареста Дурова американское издание Politico со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что арест мультимиллиардера готовился уже давно, и соответствующий ордер был заготовлен еще в марте.В материале уточнялось, что решение о задержании основателя "Телеграм" было принято после того, как представители мессенджера оставили без ответа запрос об идентификации одного из пользователей сети.Также американские журналисты посетовали, что "Телеграм" практически не сотрудничает" как с французскими властями, так и с другими европейскими странами.Ранее Дуров был отпущен под залог в 5 миллионов евро (почти 500 миллионов рублей). Бизнесмену запрещено покидать Францию, также он обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ukraina.ru/20240906/1057276876.html

https://ukraina.ru/20240829/1057110296.html

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новости, россия, франция, оаэ, павел дуров, telegram, politico, помощь