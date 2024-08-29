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Блэкаут и перестрелки с военкомами. Что происходит на Волыни

Блэкаут и перестрелки с военкомами. Что происходит на Волыни - 29.08.2024 Украина.ру

Блэкаут и перестрелки с военкомами. Что происходит на Волыни

В Луцке, столице Волыни, во вторник 27 августа произошло первое вооруженное нападение на военкомат (ТЦК). По сообщениям украинских СМИ, ночью неизвестные открыли огонь по военным, которые охраняли здание ТЦК. Военные открыли ответный огонь. Один из военных был ранен. После перестрелки нападавшие скрылись.

2024-08-29T06:43

2024-08-29T06:43

2024-08-29T06:43

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волынь

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игорь мосийчук

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В чатах Луцка жители высказывают предположение, что нападавшими могли быть ранее мобилизованные этим ТЦК, которым удалось дезертировать.Таким образом, Волынь снова оказалась одним из центров сопротивления насильственной мобилизации, которая уже приобретает характер партизанских действий. Недавно в городе Ковель на Волыни толпа местных жителей штурмовала здание ТЦК в связи с похищением молодых людей, которые по возрасту еще не могут быть мобилизованы. Обычно в ТЦК после похищения от таких парней силой и угрозами требуют подписать согласие на "добровольную" мобилизацию.Представители ТЦК на Волыни даже после штурма не прекращают нарушать права жителей области. К задержанным в помещение ТЦК не допускают адвокатов, что раскритиковал на днях даже омбудсмен Дмитрий Лубинец, который крайне редко признает нарушение прав со стороны украинских властей или военных."Как видим, на Волыни один за другим происходят резонансные события, связанные с мобилизацией. То в Ковеле люди восстали против произвола ТЦК; то после обновления данных с Камень-Каширском ТЦК военнообязанный попал в больницу; то заявляют о недопуске адвокатов; а теперь еще и стрельба", - комментирует перестрелку с военкомами экс-депутат Игорь Мосийчук.В Волынском ТЦК заявляют, что не ожидали нападения от "своих". "Военнослужащие, которые вчера были на посту охраны – это военные с боевым опытом, которых после ранений перевели на службу в Луцкий ТЦК. Все они – местные, которые героически защищали нашу землю с самого начала российского вторжения. Они получили ранения и были переведены на службу в тыл. От россиян мы могли ожидать чего угодно, но от своих…", - недоумевают в ТЦК Луцка, словно гражданский конфликт на современной Украине – нечто невообразимое.С 28 августа всем военным в регионе отдан приказ стрелять на поражение, если они почувствуют угрозу своей жизни. Учитывая, что многие украинские военные страдают от посттравматического синдрома, стрелять они могут, даже, если им что-то почудилось.Буквально на днях на Волыни один из офицеров полиции (командир роты батальона "Скала") застрелил другого офицера полиции в опорном пункте Ковельского района. По словам их коллег, накануне они вместе праздновали День независимости, а после словесной перепалки нетрезвые стражи порядка решили стреляться. Победивший в дуэли арестован.Ночным нападениям и поджогам машин военкомов в Луцке способствует еще и отсутствие света, который после ракетных ударов 26 августа пропал во всем городе. Мэр Луцка Игорь Полищук жаловался в соцсетях, что даже у него нет света.Мэр Луцка планирует переводить коммунальные службы на использование генераторов во время отопительного сезона. Однако в таком случае резко возрастет потребление горючего, отмечает экс-депутат Игорь Лапин. "Водоканалы у нас должны работать от генераторов, эта вся инфраструктура должна от генераторов, канализацию откачивать от генераторов. Нет, я понимаю, что эти генераторы нужно заправлять соляркой, а солярку эту нужно тоже где-то брать! Ну наверное солярку в Луцке бесплатно предоставит "Континуум", это же компания которая в Луцке зарегистрирована, наверное они будут обеспечивать Волынскую область бесплатно! Или нет?", - пишет Лапин.В горсовете Луцка тем временем 27 августа было срочно собрано заседание комиссии ЖКХ в связи с надвигающимся транспортным коллапсом. Основная причина – мобилизация. "Всего в Луцке более 100 автобусов общественного транспорта. Но в рейсы выходят далеко не все. Основная причина – хаотичная мобилизация водителей", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета.Многие из водителей не только мобилизованы, но и благополучно пересекли границу концлагеря "Украина", скрывшись в соседней Польше. Нередко способствуют этому сами украинские пограничники за определенную мзду. Во вторник 27 августа Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона передала в суд дело сотрудницы погранслужбы, которую обвиняют в пропуске рекордного количества беглецов от мобилизации. Всего женщина выпустила 162 мужчин-военообязанных. В будущем у нее есть все шансы стать прототипом какого-нибудь фильма вроде "Списка Шиндлера" за спасение стольких жизней.

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эксклюзив, луцк, волынь, украина, игорь мосийчук