https://ukraina.ru/20240821/1056981008.html

ООН и ЕС изучают запрет УПЦ, Пентагон кивает на Киев, Индия предлагает мирный план. Итоги 21 августа

ООН и ЕС изучают запрет УПЦ, Пентагон кивает на Киев, Индия предлагает мирный план. Итоги 21 августа - 21.08.2024 Украина.ру

ООН и ЕС изучают запрет УПЦ, Пентагон кивает на Киев, Индия предлагает мирный план. Итоги 21 августа

Украина.ру, 21.08.2024

2024-08-21T18:00

2024-08-21T18:00

2024-08-21T18:00

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Запрет УПЦПринятый 20 августа закон "о запрете УПЦ" вызвал ожидаемо резко негативную реакцию не только в России, но и во всём православном мире. Отношение российской дипломатии к проблеме высказала Мария Захарова, позицию РПЦ обозначили представители Московского Патриархата, мнение УПЦ высказал митрополит Климент. Владимир Зеленский намерен в ближайшие дни обсудить церковные вопросы с патриархом Константинопольским (Вселенским) Варфоломеем."Запрет приняли с определенной оговоркой и с оглядкой на президентские выборы в США, откуда украинским депутатам идут указания относительно религиозной и культурной политики. В случае смены администрации США и негативного отношения к запрету новой администрации решение могут переиграть", - считает автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич.В социальных сетях комментаторы обратили внимание на вопросы церковной собственности и соответствие нового закона международным правовым обязательствам Украины. Международные правозащитные организации традиционно не спешат с оценкой действий Киева.ООН была информирована о гонениях на украинских верующих ещё до принятия скандального законопроекта. Информированы были о ситуации на Украине не только по проблемам свободы совести и другие международные организации, включая правозащитные."Мы знаем о принятии этого закона украинским парламентом и находимся в процессе получения закона и анализа его положений", — заявила 21 августа РИА "Новости" официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Троссел.В таком же духе высказался 21 августа и официальный представитель внешнеполитической службы ЕС венгерский дипломат Петер Стано. В опубликованном 21 августа его комментарии РИА "Новости" он напомнил, что украинская конституция предусматривает право на свободу вероисповедания и убеждений в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и Хартией ЕС об основных правах."Мы приняли к сведению утверждение парламентом Украины 20 августа закона, запрещающего по соображениям безопасности и для предотвращения иностранного российского вмешательства деятельность на Украине религиозных организаций, связанных с Русской Православной Церковью", — заявил Стано по существу вопроса.Курская авантюраРелигиозная проблема не отвлекает внимания от другой, главной с 6 августа – вторжения ВСУ в Курскую область. Многие эксперты констатировали неочевидность пользы для Киева этой официально не специальной, но фактически военной операции на территории Российской Федерации.О стратегической ошибке Киева заявил в интервью изданию Украина.ру директор Центра политической информации Алексей Мухин. В дальнейшем его тезисы нашли подтверждение: Украина стала позиционироваться агрессором, оккупировавшим часть другого государства и ведущим на его территории захватнические боевые действия.Новости с 6 по 21 августа подтвердили правоту ещё одного указанного Мухиным неоправданного ожидания Киева: российская армия не ослабила давление на наиболее проблемных для ВСУ участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО для переброски в Курскую область. Минобороны России регулярно информирует о продвижении российских войск на этих участках, занятии новых населённых пунктов и нанесении ударов по ВСУ на Курском направлении.Начавшееся утром 6 августа вторжение украинской армии в Курскую область России поставило в крайне неудобное положение западных спонсоров нынешнего руководства Украины. Формально члены НАТО одобрили украинскую интервенцию в Россию – об этом недвусмысленно высказались многие официальные лица. Например, президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию, задав повод для пересмотра некоторых страниц истории своей страны I половины XX века.В целом поддерживая Киев, в Старой Европе всё громче зазвучали голоса о недопустимости использования ВСУ западной военной помощи на российской территории. В частности, министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини (лидер партии "Лига") заявил порталу sussidiario.net, что его страна по-прежнему против применения Киевом военной помощи за пределами украинской территории. Такой территорией в Риме, как и в других западных столицах, считают границы Украины по состоянию на 1991 год."Катастрофой, преддверием драматического мирового конфликта, станет отправка оружия для нападения и убийств также и на территории России", - заявил Сальвини.Ранее в Риме не возражали против применения украинскими военными западной военной помощи против мирного населения Донбасса. Ежедневно, в том числе и 21 августа Донецк и другие населённые пункты новых регионов России обстреливались снарядами 155 мм (стандарт НАТО)."Украинские нацисты открыли огонь по Петровскому району", - сообщил днём 21 августа донецкий градоначальник Алексей Кулемзин.В публикациях его ТГ-канала постоянно появляются подобные сообщения. Также упоминаются кассетные боеприпасы, которыми ВСУ снабжают члены НАТО и которыми обстреливают города ДНР.До этого западная пресса сообщала об использовании итальянского, американского, бельгийского и другого западного оружия украинскими военными и приданными им наёмниками во время рейдов, например, в Белгородскую область. В тех случаях ни Сальвини, ни другие политики Запада не высказывали ожиданий катастрофы и конфликта глобального значения.Курское направление привлекает внимание западной прессы. Журналисты задают неудобные вопросы представителям Белого дома и Пентагона, ответственного за снабжение ВСУ военными поставками США.Вашингтон до сих пор придерживается общей линии реагирования на такие вопросы, делая вид, что Киев не информировал западных партнёров об операции ВСУ в Курской области. Однако эту ложь в интервью The Independent на днях разоблачил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.После этого спикер Пентагона генерал Патрик Райдер продолжил открещиваться от причастности Вашингтона к операции ВСУ в Курской области. На брифинге 20 августа (по вашингтонскому времени) он тщетно пытался переадресовать все связанные с этой проблемой вопросы в Киев. Однако американские журналисты проявили настойчивость, выспрашивая у пентагоновского спикера цели ВСУ в Курской области, наличие разрешения Вашингтона на применение американского оружия и бронетехники на российской территории и т.д.Показательно, как Райдер отказался отвечать на все вопросы, связанные с украинским вторжением в Курскую область – об этом ему было задано около половины всех вопросов брифинга. Райдер заявил, что долгосрочные цели ВСУ в Курской области Вашингтону не ясны и в очередной раз перенаправил прессу в Киев. Официальный представитель Пентагона уклонился от ответа на вопрос о готовности США открыто и публично поддержать операцию ВСУ на территории России.Вторжение ВСУ в Курскую область поставило крест на перспективе переговоров Москвы и Киева. Такую позицию выразил не только российский президент Владимир Путин, но также глава российской дипломатии Сергей Лавров. Утром 21 августа её снова и недвусмысленно повторил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.Моди готовит планНесмотря на это, 21 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности прибыть 23 августа с визитом в Киев по приглашению Владимира Зеленского. В повестке визита упомянут мирный план индийского премьера."Я с нетерпением ожидаю возможности продолжить предварительные беседы с Зеленским по укреплению двустороннего сотрудничества и поделиться взглядами на мирное урегулирование конфликта, продолжающегося на Украине", - заявил глава правительства Индии.Вероятно, миротворческий план Моди сам по себе преследует цель поднятия авторитета Нью-Дели. Однако повторить успех своих предшественников и войти в пул миротворцев, как это сделали Реджеп Тайип Эрдоган и Си Цзиньпин, Нарендра Моди вряд ли сможет ввиду отказа от переговоров и Киева, и Москвы. Во всяком случае, время для презентации своих взглядов на "скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе" индийский премьер выбрал не самое удачное."Китайский мирный план, предложенный в феврале 2023 года, включал в себя два пункта, которые нас не устраивали. Прекращение огня, потому что означало перерыв для ВСУ, а второе это сохранение территориальной целостности Украины", - напомнил 21 августа в интервью Украина.ру политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев.Блогеры и пользователи социальных сетей пытаются угадать, кто кому устроит "котёл" и где. Среди локаций рассматривается и пресловутое Курское направление, где ВСУ потеряли уже более четырёх тысяч человек из лучших своих бригад. Об уничтожении огромного количества лучшего западного вооружения, включая британские танки, регулярно сообщает Минобороны РФ.Армии России сопутствует успех и на других направлениях. Согласно сводке от 21 августа, после установления контроля над н. п. Новгородское (Нью-Йорк) подразделения войсковой группировки войск "Центр" освободили в ДНР ещё один населенный пункт — Желанное.

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Сергей Зуев

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