Украине насаждают ложную квазицерковь, чтобы изничтожить православие - Захарова - 20.08.2024 Украина.ру
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Украине насаждают ложную квазицерковь, чтобы изничтожить православие - Захарова
Украине насаждают ложную квазицерковь, чтобы изничтожить православие - Захарова - 20.08.2024 Украина.ру
Украине насаждают ложную квазицерковь, чтобы изничтожить православие - Захарова
Гонения украинских властей на православие перешли в стадию уничтожения канонической церкви и насаждения "ложной квазицеркви". Об этом 20 августа заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова
2024-08-20T13:49
2024-08-20T13:49
новости
украина
мария захарова
упц
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гонения
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православие
православные
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"Это изничтожение. Здесь-то цель была уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно вот таким вот образом подменную, понимаемую только таким образом ложную церковь. Создать квазиправославную церковь - её так и надо называть. Это никакая не раскольническая, не отколовшаяся - это ложная квазицерковь, которая использует внешние, схожие ритуалы", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Звезда".Захарова также отметила отъём храмов, монастырей, святынь канонической УПЦ и глумление над ними новосозданной "квазиправославной" структурой."Поэтому нужно говорить об изничтожении православия на Украине", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Захарова отметила также большую пользу деятельности жителей Украины всех национальностей, которые рискуют и "в том числе ценой своей жизни сохраняют истинное Православие на территории Украины".Подробнее о конфессиональной политике нынешнего руководства Украины читайте в публикации Верховная Рада запретила Украинскую православную церковь
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новости, украина, мария захарова, упц, верховная рада, мид рф, гонения, рпц, православие, православные, религия, церковь, запрет
Новости, Украина, Мария Захарова, УПЦ, Верховная Рада, МИД РФ, гонения, РПЦ, Православие, православные, Религия, Церковь, запрет

Украине насаждают ложную квазицерковь, чтобы изничтожить православие - Захарова

13:49 20.08.2024
 
© УПЦ
© УПЦ
Читать в
Гонения украинских властей на православие перешли в стадию уничтожения канонической церкви и насаждения "ложной квазицеркви". Об этом 20 августа заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова
"Это изничтожение. Здесь-то цель была уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно вот таким вот образом подменную, понимаемую только таким образом ложную церковь. Создать квазиправославную церковь - её так и надо называть. Это никакая не раскольническая, не отколовшаяся - это ложная квазицерковь, которая использует внешние, схожие ритуалы", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Звезда".
Захарова также отметила отъём храмов, монастырей, святынь канонической УПЦ и глумление над ними новосозданной "квазиправославной" структурой.
"Поэтому нужно говорить об изничтожении православия на Украине", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Захарова отметила также большую пользу деятельности жителей Украины всех национальностей, которые рискуют и "в том числе ценой своей жизни сохраняют истинное Православие на территории Украины".
Подробнее о конфессиональной политике нынешнего руководства Украины читайте в публикации Верховная Рада запретила Украинскую православную церковь
 
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