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Украине насаждают ложную квазицерковь, чтобы изничтожить православие - Захарова
Украине насаждают ложную квазицерковь, чтобы изничтожить православие - Захарова - 20.08.2024 Украина.ру
Украине насаждают ложную квазицерковь, чтобы изничтожить православие - Захарова
Гонения украинских властей на православие перешли в стадию уничтожения канонической церкви и насаждения "ложной квазицеркви". Об этом 20 августа заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова
2024-08-20T13:49
2024-08-20T13:49
2024-08-20T13:49
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"Это изничтожение. Здесь-то цель была уничтожить на корню каноническое, истинное православие, а вместо него подвести понтонно вот таким вот образом подменную, понимаемую только таким образом ложную церковь. Создать квазиправославную церковь - её так и надо называть. Это никакая не раскольническая, не отколовшаяся - это ложная квазицерковь, которая использует внешние, схожие ритуалы", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Звезда".Захарова также отметила отъём храмов, монастырей, святынь канонической УПЦ и глумление над ними новосозданной "квазиправославной" структурой."Поэтому нужно говорить об изничтожении православия на Украине", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Захарова отметила также большую пользу деятельности жителей Украины всех национальностей, которые рискуют и "в том числе ценой своей жизни сохраняют истинное Православие на территории Украины".Подробнее о конфессиональной политике нынешнего руководства Украины читайте в публикации Верховная Рада запретила Украинскую православную церковь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, мария захарова, упц, верховная рада, мид рф, гонения, рпц, православие, православные, религия, церковь, запрет
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Украине насаждают ложную квазицерковь, чтобы изничтожить православие - Захарова
Гонения украинских властей на православие перешли в стадию уничтожения канонической церкви и насаждения "ложной квазицеркви". Об этом 20 августа заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова