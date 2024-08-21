https://ukraina.ru/20240821/1056965858.html

Запретить церковь, повысить налоги и гнать всех на войну. Чем занимаются украинские элиты

Запретить церковь, повысить налоги и гнать всех на войну. Чем занимаются украинские элиты - 21.08.2024 Украина.ру

Запретить церковь, повысить налоги и гнать всех на войну. Чем занимаются украинские элиты

Представители украинской элиты, депутаты и министры на текущей неделе массово возвращаются из отпусков. Первой задачей по возвращении многие из них считают продолжение гонений на каноническую православную церковь. Во вторник 20 августа украинские депутаты дружно проголосовали за запрет УПЦ, обвиняя ее в работе на российские службы.

2024-08-21T05:14

2024-08-21T05:14

2024-08-21T05:14

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соскин

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слуга народа

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За право считаться главным гонителем православия конкурируют партия Петра Порошенко, "Слуги народа", "Батькивщина" и "Голос". Большинство из тех, кто голосовал за запрет еще недавно сами пиарились на крестных ходах УПЦ, но им предавать не впервой.Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины требует закрыть церкви УПЦ не только на Украине и в Европе, так как туда ходят многие украинские беженцы.Запрет приняли с определенной оговоркой и с оглядкой на президентские выборы в США, откуда украинским депутатам идут указания относительно религиозной и культурной политики. В случае смены администрации США и негативного отношения к запрету новой администрации, решение могут переиграть."Закон ожидаемо проголосовали все: Слуги, Петя, Юля, Сорос. Суть простая... 9 месяцев дается местным приходам УПЦ чтоб предать Веру и уйти под экзархат Греков со Стамбульского Фанара", - комментирует решение украинский политолог Михаил Чаплыга.По сути, Зеленский и его "Слуги народа" активно продолжают политику предыдущего президента Петра Порошенко "Армия, мова, вера", против которой голосовало большинство украинских избирателей. "Порошенко проиграл. Порошенко победил. Предательство не прощают", - комментирует голосование в Раде украинский ведущий Макс Назаров.Отдельные депутаты, пытающиеся защитить церковь, вроде Артема Дмитрука, заявляют об угрозах жизни в адрес их лично и членов их семей. Бывший советник МВД Украины львовянин Виктор Андрусив требует от СБУ разобраться со всеми, кто не голосовал за запрет. "После голосования по запрету УПЦ МП, список всех, кто против, и является переписью вражеских агентов во власти. СБУ в работу", – пишет Андрусив.Отдохнувшие и потратившиеся на зарубежных курортах депутаты тут же озаботились еще и вопросами увеличения налогов с населения. Депутат от партии соросят Ярослав Железняк говорит, что Рада, вероятно, повысит налоги до конца сентября. В настоящее время еще, дескать, продолжаются дискуссии относительно размера повышения. По его словам, скорее всего будут повышены налог с оборота и НДС. О таких же планах на днях заявлял и спикер Рады Руслан Стефанчук.При этом нардеп Андрей Николаенко говорит, что рост налогов приведет к экономическому упадку. "Даже если в ближайшее время примут законопроект о повышении налогов – это не значит, что на следующий день прольется денежный дождь, и мы получим супермиллиарды. Возможно, рост налогов, наоборот, приведет к экономическому упадку и торможению", – говорит депутат. Однако денег, по его словам, катастрофически не хватает, поэтому зарплаты врачей или учителей за декабрь могут пойти на зарплаты украинским военным уже в сентябре.Супруга Зеленского тем временем продолжает колесить по европейским столицам, раздавая интервью, в которых требует войны до победного конца. На этой неделе она давала интервью британскому лорду Майклу Эшкрофту, в котором высказалась против любого перемирия, сравнив Россию с драконом, которому регулярно отдают в жертву девушку, чтобы его задобрить. Зеленская считает, что предлагать перемирие в обмен на территории "может только тот, кто никого не потерял", словно сама она многое потеряла, подчеркивает украинский блогер Мирослав Олешко."Что и кого она потеряла в этой войне? Кто-то из её родных на фронте? Кто-то погиб? Жилье в Италии пострадало или в Лондоне? Бизнес закрылся? Муж стал беднее?", - спрашивает Олешко. Он также говорит, что простой народ на Украине как раз хочет прекращения кровопролития, чтобы не потерять еще больше.Украинский политолог и бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскинч считает, что под шумок курского вторжения сам Зеленский вместе с домочадцами намерен вскоре делать ноги, так как помощь Запада сокращается. "Собственно, можно говорить, по многим показателям – политэкономическим, финансовым, военным, логистическим, что режим Зеленского будет полностью исчерпан как раз к октябрю. Он, собственно, тоже понимает, я думаю, он готовит своё бегство, своей семьи, к этому времени. Для отвлечения, чтобы народ отвлечь, запущена, видимо, была эта курская операция", – полагает Соскин.В таком же положении и с чемоданным настроением, видимо, пребывает и остальная украинская элита. Именно поэтому сейчас им срочно необходимо, чтобы им поставили в зачет запрет УПЦ и усиление мобилизации.Подробнее о том, чем является запрет УПЦ - в статье Владимира Скачко "Девять месяцев до торжества сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие"

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эксклюзив, украина, сша, европа, владимир зеленский, петр порошенко, соскин, упц, рада, слуга народа