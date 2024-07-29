https://ukraina.ru/20240729/1056555000.html
Украинский депутат-иподиакон рассказал о гонениях на Православие и ожидании переговоров с Россией о мире
Украинский депутат-иподиакон рассказал о гонениях на Православие и ожидании переговоров с Россией о мире - 29.07.2024 Украина.ру
Украинский депутат-иподиакон рассказал о гонениях на Православие и ожидании переговоров с Россией о мире
Украине необходимо сдержать внутренних раскольников вроде Порошенко и начать переговоры с Россией о мире. Об этом в интервью telegraf.com.ua заявил иподиакон УПЦ (МП), депутат украинского парламента (Верховной Рады) Артем Дмитрук
2024-07-29T19:50
2024-07-29T19:50
2024-07-29T20:09
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патриарх кирилл
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Говоря о внутренних факторах дестабилизации Украины, Дмитрук крайне негативно охарактеризовал деятельность олигарха Петра Порошенко. По мнению Дмитрука, олигарх-раскольник со своей фракцией, добиваясь запрета канонической УПЦ и лоббируя интересы "ПЦУ" через блокирование работы парламента, совершает "преступление в отношении государства и народа Украины"."Сегодня УПЦ на территории Украины – это единственная независимая церковь. Если мы посмотрим, например, на религиозную организацию ПЦУ, то ее центр управления находится в Стамбуле. А украинская православная церковь – независимая. И наше руководство находилось и всегда находится в Киеве", - попомнил Дмитрук.При этом он выразил уверенность, что РПЦ не имеет влияния ни на предстоятеля УПЦ, ни на епископство, заявив: "Ноль. Не то, что даже влияния нет, у нас нет общения. Хорошо это или плохо, это покажет время. Но даже общения нет. Сегодня каждый владыка осудил действия патриарха Кирилла".Отвечая на вопрос об отсутствии восстания как реакции на гонения, которым подверглась Православная церковь на Украине, депутат-иподиакон сказал: "Сегодня прихожане и священники УПЦ заняты совсем другими вопросами: они системно скрепляют наше государство, укрепляют находящихся в тяжелом психологическом состоянии граждан, проводят очень большую работу с военными, которые возвращаются с фронта".Он также отметил, что "ПЦУ" не в состоянии освоить отнятые у канонической церкви ценности. У этой "государственной религиозной организации", по словам Дмитрука, "нет монахов, священников, ресурса, прихожан для того, чтобы банально содержать, все, что есть в Киево-Печерской лавре". Порошенко со своими сторонниками не могут "делать очень большую работу по содержанию территории, надзору за пещерами, мощами святых и так далее".Говоря о наступлении мира на Украине в контексте российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО), депутат-иподиакон сказал: "Для меня, как для гражданина Украины, лучше, чтобы переговоры наступили как можно быстрее. Переговоры и окончание войны, потому что сами переговоры это процесс, который может занять очень долго".Попытки запретить каноническую церковь на Украине вызывают международный резонанс. Так, 23 июня американский адвокат УПЦ Роберт Амстердам заявил, что Пётр Порошенко не мог бы принести стране больше вреда, чем продвигая законопроект № 8371 о запрете канонической Украинской Православной Церкви. Подробнее об этом в публикации "Не в своем уме": адвокат призвал судить Порошенко за лоббирование закона о запрете УПЦ
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новости, украина, россия, стамбул, упц, пцу, верховная рада, гонения, православие, патриарх кирилл, константинопольский патриархат, патриарх, религия, новости украины, рпц, гражданские свободы, петр порошенко, сво, киево-печерская лавра, хроника репрессий
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Украинский депутат-иподиакон рассказал о гонениях на Православие и ожидании переговоров с Россией о мире
19:50 29.07.2024 (обновлено: 20:09 29.07.2024)
Украине необходимо сдержать внутренних раскольников вроде Порошенко и начать переговоры с Россией о мире. Об этом в интервью telegraf.com.ua заявил иподиакон УПЦ (МП), депутат украинского парламента (Верховной Рады) Артем Дмитрук
Говоря о внутренних факторах дестабилизации Украины, Дмитрук крайне негативно охарактеризовал деятельность олигарха Петра Порошенко. По мнению Дмитрука, олигарх-раскольник со своей фракцией, добиваясь запрета канонической УПЦ и лоббируя интересы "ПЦУ" через блокирование
работы парламента, совершает "преступление в отношении государства и народа Украины".
"Сегодня УПЦ на территории Украины – это единственная независимая церковь. Если мы посмотрим, например, на религиозную организацию ПЦУ, то ее центр управления находится в Стамбуле. А украинская православная церковь – независимая. И наше руководство находилось и всегда находится в Киеве", - попомнил Дмитрук.
При этом он выразил уверенность, что РПЦ не имеет влияния ни на предстоятеля УПЦ, ни на епископство, заявив: "Ноль. Не то, что даже влияния нет, у нас нет общения. Хорошо это или плохо, это покажет время. Но даже общения нет. Сегодня каждый владыка осудил действия патриарха Кирилла".
Отвечая на вопрос об отсутствии восстания как реакции на гонения, которым подверглась Православная церковь на Украине, депутат-иподиакон сказал: "Сегодня прихожане и священники УПЦ заняты совсем другими вопросами: они системно скрепляют наше государство, укрепляют находящихся в тяжелом психологическом состоянии граждан, проводят очень большую работу с военными, которые возвращаются с фронта".
"Да, они отстаивают свои права и храмы. Посмотрите, каким зверским способом у прихожан УПЦ отбирают храмы. И что они в это время делают? Встают у церкви: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных". Молятся о всех, о гонителях церкви, о тех, кто их бьет и забирает у них храмы. Это наша позиция. Наша церковь за мир. Это позиция нашего предстоятеля. Сколько сегодня священников, правозащитников УПЦ незаконно находятся в местах лишения свободы, в СИЗО, сколько пострадало от рук радикалов, наш блаженнейший Онуфрий никогда не сказал, что братья, идите там где-то… Нет. Молимся! Молитва – самое главное кредо нашей церкви. Помолимся о врагах наших, помолимся о гонителях наших. Это наша главная позиция", - сказал Дмитрук.
Он также отметил, что "ПЦУ" не в состоянии освоить отнятые у канонической церкви ценности. У этой "государственной религиозной организации", по словам Дмитрука, "нет монахов, священников, ресурса, прихожан для того, чтобы банально содержать, все, что есть в Киево-Печерской лавре". Порошенко со своими сторонниками не могут "делать очень большую работу по содержанию территории, надзору за пещерами, мощами святых и так далее".
Говоря о наступлении мира на Украине в контексте российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО), депутат-иподиакон сказал: "Для меня, как для гражданина Украины, лучше, чтобы переговоры наступили как можно быстрее. Переговоры и окончание войны, потому что сами переговоры это процесс, который может занять очень долго".
Попытки запретить каноническую церковь на Украине вызывают международный резонанс. Так, 23 июня американский адвокат УПЦ Роберт Амстердам заявил, что Пётр Порошенко не мог бы принести стране больше вреда, чем продвигая законопроект № 8371 о запрете канонической Украинской Православной Церкви. Подробнее об этом в публикации "Не в своем уме": адвокат призвал судить Порошенко за лоббирование закона о запрете УПЦ