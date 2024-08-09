Эксперт: британское правительство назначило неожиданного виновника своей миграционной политики - 09.08.2024 Украина.ру
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Эксперт: британское правительство назначило неожиданного виновника своей миграционной политики
Эксперт: британское правительство назначило неожиданного виновника своей миграционной политики - 09.08.2024 Украина.ру
Эксперт: британское правительство назначило неожиданного виновника своей миграционной политики
Какую сторону власти Британии объявят виновной в нынешнем миграционном конфликте? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил директор Центра... Украина.ру, 09.08.2024
2024-08-09T03:50
2024-08-09T03:50
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Какую сторону власти Британии объявят виновной в нынешнем миграционном конфликте? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.Он добавил, что в скором времени волнения в Британии утихнут, а нынешнее правительство продолжит свою промигрантскую политику, убивающую местное население."Я думаю, что и дальше, консенсуса консерваторов и лейбористов в условиях какой-то серьезной коррекции миграционной политики не будет. А продолжится та же самая самоубийственная [для Британии] логика. Но свой негативный эффект в полной мере она даст, думаю, где-нибудь через 10–20 лет", -резюмировал Минченко в интервью Британия не хочет решать миграционный вопрос, а виновата опять Россия.В конце июля вооруженный ножом 17-летний подросток напал на танцевальную студию местного детского сада в британском Саутпорте, убив трех девочек от шести до девяти лет, и ранив еще восемь несовершеннолетних.В общественном пространстве быстро распространилась информация о том, что нападавший - мусульманин, проситель убежища или беженец. В частности, BBC написало, что его родители родом из Руанды.Трагедия в танцевальной школе спровоцировала массовые беспорядки в стране. Протестующие нападали на отели, где располагались беженцы, магазины, принадлежавшие мусульманам, мечети и полицию. Судя по кадрам, появившимся в сети, недовольные британцы выкрикивали в адрес своего премьер-министра Кира Стамера "Сколько еще, Стармер? Когда ты что-нибудь сделаешь?" и скандировали "Мы хотим вернуть нашу страну".В результате беспорядков 39 полицейских пострадали, 27 из них были доставлены в больницу с переломами, рваными ранами и черепно-мозговыми травмами. Также ранения получили три полицейские собаки, в которых прилетели кирпичи.На днях премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra по факту массовых антииммигрантских беспорядков.После заседания Стамер назвал протестовавших "крайне правыми бандитами" и заявил, что для борьбы с беспорядками полиция получит доступ к "постоянной армии", уголовное правосудие будет "усилено", а все участники протестов "почувствуют всю силу закона" и пожалеют о своих действиях."У нас будет постоянная армия из специальных офицеров, офицеров общественной службы, так что у нас будет достаточно (сил), чтобы справиться с этим (беспорядками). Это не протесты - это чистое насилие, мы не потерпим нападений на мечети или мусульманские общины", - заявил британский премьер.Кстати, позже полиция опровергла информацию о том, что нападавший мусульманин и беженец. А спустя пару дней суд обнародовал имя преступника, убившего британских детей прямо в детском саду. Его зовут Аксель Муганва Рудакубана.Интересно, что он совершил это деяние спустя менее, чем месяц после того, как Лейбористская партия Стармера одержала убедительную победу на выборах. Одним из первых решений нового премьера стала отмена депортации нелегальных иммигрантов в Руанду.
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новости, британия, украина.ру, эксперты, мигранты, политика, правительство
Новости, Британия, Украина.ру, эксперты, мигранты, политика, правительство

Эксперт: британское правительство назначило неожиданного виновника своей миграционной политики

03:50 09.08.2024
 
© AFP2024 / JUSTIN TALLIS
- РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AFP2024 / JUSTIN TALLIS
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Какую сторону власти Британии объявят виновной в нынешнем миграционном конфликте? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.
"Что касается того, какую сторону объявят виновной в конфликтах… Так уже объявили Россию, якобы это Россия все спровоцировала", - сказал собеседник издания.
Он добавил, что в скором времени волнения в Британии утихнут, а нынешнее правительство продолжит свою промигрантскую политику, убивающую местное население.
"Я думаю, что и дальше, консенсуса консерваторов и лейбористов в условиях какой-то серьезной коррекции миграционной политики не будет. А продолжится та же самая самоубийственная [для Британии] логика. Но свой негативный эффект в полной мере она даст, думаю, где-нибудь через 10–20 лет", -резюмировал Минченко в интервью Британия не хочет решать миграционный вопрос, а виновата опять Россия.
В конце июля вооруженный ножом 17-летний подросток напал на танцевальную студию местного детского сада в британском Саутпорте, убив трех девочек от шести до девяти лет, и ранив еще восемь несовершеннолетних.
В общественном пространстве быстро распространилась информация о том, что нападавший - мусульманин, проситель убежища или беженец. В частности, BBC написало, что его родители родом из Руанды.
Трагедия в танцевальной школе спровоцировала массовые беспорядки в стране. Протестующие нападали на отели, где располагались беженцы, магазины, принадлежавшие мусульманам, мечети и полицию. Судя по кадрам, появившимся в сети, недовольные британцы выкрикивали в адрес своего премьер-министра Кира Стамера "Сколько еще, Стармер? Когда ты что-нибудь сделаешь?" и скандировали "Мы хотим вернуть нашу страну".
В результате беспорядков 39 полицейских пострадали, 27 из них были доставлены в больницу с переломами, рваными ранами и черепно-мозговыми травмами. Также ранения получили три полицейские собаки, в которых прилетели кирпичи.
На днях премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra по факту массовых антииммигрантских беспорядков.
После заседания Стамер назвал протестовавших "крайне правыми бандитами" и заявил, что для борьбы с беспорядками полиция получит доступ к "постоянной армии", уголовное правосудие будет "усилено", а все участники протестов "почувствуют всю силу закона" и пожалеют о своих действиях.
"У нас будет постоянная армия из специальных офицеров, офицеров общественной службы, так что у нас будет достаточно (сил), чтобы справиться с этим (беспорядками). Это не протесты - это чистое насилие, мы не потерпим нападений на мечети или мусульманские общины", - заявил британский премьер.
Кстати, позже полиция опровергла информацию о том, что нападавший мусульманин и беженец. А спустя пару дней суд обнародовал имя преступника, убившего британских детей прямо в детском саду. Его зовут Аксель Муганва Рудакубана.
Интересно, что он совершил это деяние спустя менее, чем месяц после того, как Лейбористская партия Стармера одержала убедительную победу на выборах. Одним из первых решений нового премьера стала отмена депортации нелегальных иммигрантов в Руанду.
- РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 19:15
Межэтнический конфликт в Британии: какие выводы следует сделать РоссииВ городах Великобритании уже шестой день продолжаются массовые беспорядки. Поводом для волнений стала трагедия в городе Саутпорт, где 29 июля 17-летний Аксель Рудакубана, родившийся в семье выходцев из Руанды, с ножом напал на участниц детского танцевального класcа.
 
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